El socialista Ibarra ‘destrona’ a la tropa podemita y separatista: «Saben tanto de la Corona como de coronavirus»

Juan Carlos Rodríguez Ibarra escribe este 24 de julio de 2020 un duro artículo en ABC contra esa manía que tienen los sabelotodos de dar su opinión sobre todos los asuntos.

El expresidente de la Junta de Extremadura dispara, aunque sin nombralos explícitamente, contra políticos como los de Unidas Podemos y sus asociados que ahora, con todas las informaciones que están saliendo en contra de Juan Carlos I, han salido a dictar sentencia condenatoria contra el emérito.

Arranca de esta guisa el veterano Ibarra:

De la prima de riesgo al coronavirus y del coronavirus a la Corona española. Nada ni nadie nos para. «De qué se habla que doy mi veredicto». No es que pongamos nuestras dudas respecto a los acontecimientos de más actualidad; es que damos nuestro dictamen sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo. Estábamos seguros de que en verano el coronavirus haría mutis por el foro. No había conversación en la que se hablara de la pandemia en la que no se nos animara con la seguridad de que el calor alejaría el virus de nuestro entorno.

«Si pasa con el virus de la gripe, por qué no iba a pasar con la Covid-19». De poco servía que se les advirtiera que en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en países que estaban saliendo del verano, los contagios se contaban por miles. No tenían dudas de que en verano la pandemia se tomaría sus vacaciones en España, pero que nos fuéramos preparando para noviembre. «Dicen que esa sí que será de campeonato».