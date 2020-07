Tebas debe dimitir ya o ser cesado. Donde está el Gobierno de España y que debe ser el primero en la lucha contra el coronavirus

LA PRIMERA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA ES, DEBE SER LA DE LIDERAR, GOBERNAR, DIRIGIR, CONDUCIR, GESTIONAR, CONTROLAR EN ESPAÑA Y NO ESCONDERSE, NO DELEGAR, EN LAS AUTONOMÍAS, ETC., LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE TIENE ESPAÑA, LA NACIÓN ESPAÑOLA, EN LA ACTUALIDAD, JULIO 2020, Y DESDE QUE SURGIÓ, EN CHINA COMUNISTA, Y SE EXTENDIÓ, LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS CON MUY GRAVE IRRESPONSABILIDAD DE CHINA COMUNISTA Y CON LA COLABORACIÓN, COMPLICIDAD DEL DIRECTOR GENERAL DE LA “ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)” DE LA “ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU)”.



PERO, OJO, LOS ORGANISMOS NACIONES E INTERNACIONALES DE LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS OCCIDENTALES Y EUROPEAS MAS DESARROLLADAS Y AVANZADAS DEL MUNDO (INCLUIDA ESPAÑA), ENCARGADOS DE PREVENIR Y LUCHAR CONTRA LAS EPIDEMIAS, PANDEMIAS, COMO POR EJEMPLO EL “CENTRO EUROPEO PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES” (ECDC, SIGLAS EN INGLÉS), LOS “CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES” (CDC, SIGLAS EN INGLÉS) DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL “CENTRO DE COORDINACIÓN DE ALERTAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS” DEL MINISTERIO DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE ESPAÑA (Y QUE DIRIGE, DESDE 2012, EL MÉDICO EPIDEMIÓLOGO ESPAÑOL, FERNANDO SIMÓN SORIA) Y OTROS EN LA MISMA LÍNEA, TAMBIÉN, FALLARON A LA HORA DE PREVENIR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Y CUANDO EUROPA OCCIDENTAL, OCCIDENTE, SE ENCUENTRAN, JULIO 2020, ENTRE LAS ZONAS MAS GOLPEADAS EN MUERTOS, ETC. POR ESTA PANDEMIA Y CON LA PARTICULARIDAD DE QUE SON LOS QUE MAS FONDOS, MEDIOS APORTAN A LA “ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD” Y OTROS ORGANISMOS EN LA MISMA LÍNEA

Javier Tebas, responsable de la Liga española, que, constantemente y con bastante arrogancia, da lecciones a todo el mundo; Tebas, responsable de la “Liga de Fútbol Profesional (LFP)” de España, tiene a un hijo ocupando un alto cargo en el equipo de fútbol “Club de Fútbol Fuenlabrada”, de Fuenlabrada (Madrid-España); equipo al que Tebas, con sus arbitrarias, injustas medidas, benefició descaradamente cuando cometió la muy, muy grave irresponsabilidad de trasladarse a La Coruña (Galicia-España), para disputar el último y decisivo partido de la Liga de segunda división 2019-2020 con “El Deportivo”, con varios miembros, de dicho equipo de fútbol, del “Fuenlabrada”, contagiados por el coronavirus. El sábado 25 de julio 2020, cuando se hacía este escrito, se hizo público que había 28 contagiados por el coronavirus en el equipo de fútbol “Fuenlabrada”.

Lo cual es muy grave y ha perjudicado, claramente, y en primer lugar, al “Fuenlabrada”, a los contagiados por la pandemia del coronavirus (que esperemos que se recuperen cuanto antes), pero, también, al hotel coruñés donde se alojaba el equipo “Fuenlabrada”, a la ciudad de La Coruña y, por supuesto, al futbol justo, responsable y, mucho más, en un caso tan grave como este, el de la pandemia del coronavirus y que tiene en España una de las naciones más golpeada del mundo, con más muertos por cien mil habitantes, etc.

Por todo ello, Tebas debe dimitir ya o ser cesado. Además, la justicia española, entre otras instancias, deben intervenir y con justicia justa bien medida, aplicada y controlada, para combatir estas muy graves arbitrariedades, imprudencias, como la cometida por el equipo “Fuenlabrada”.

El fútbol profesional, el deporte en general, deben de tomar medidas para que no vuelva a repetirse algo así.

Que han hecho, que hacen las instancias encargadas de la dirección, organización, funcionamiento, etc. justos, responsables, eficientes del fútbol, del deporte español, a saber y entre otros, además de la “Liga del Fútbol Profesional (LFP)” de España: la “Real Federación Española de Fútbol (RFEF)”; el “Consejo Superior de Deporte (CSD)”; y el “Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)” del Gobierno de España, de la gran nación española.

Es muy necesario defender en el fútbol, el deporte español, a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales, el juego, competencia y cooperación limpios, deontológicos, honrados, humildes (saber aprender siempre de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), rigurosos, eficientes, etc., con responsables públicos, privados, eclesiales, creyentes, no creyentes etc.; con agentes, grupos, medios, etc. deontológicos, honrados, responsables, humildes, competentes, rigurosos, eficientes, etc., bien, justamente controlados. De lo contrario, se instala, a todos los niveles, en todos los medios, campos sociales, etc., el todo vale, muy peligrosos narcisismos individuales y sociales, muy peligrosos egocentrismos, grupocentrismos, racismos supremacistas, superioristas, endiosados, etc.; se instalan, se imponen la peores contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, el juego sucio, la corrupción, los peores tajadismos, contagios…

Sobre la pandemia del coronavirus, los principales problemas que tenemos en la vida y el mundo, se debe decir, deontológica, honrada, humilde y muy rigurosamente, la verdad responsable; se debe luchar por la verdad responsable, por el comportamiento, libertad, trabajo, critica y justicia justos, competentes, responsables, eficientes, rentables-enriquecedores económica, social-sanitaria-asistencial, humana, cultural, medio-ambiental, ética (“Nulla aesthetica sine ethica”-Ninguna estética sin ética”), espiritualmente etc., y todo ello bien medido, definido, aplicado y controlado.

De forma muy lamentable y condenable, el Gobierno de España ha desaparecido, le ha pasado a LAS AUTONOMÍAS, etc., este muy grave caso, problema de la pandemia del coronavirus y cuando España, la nación española, julio 2020 (cuando se hace este escrito), es una de las naciones más golpeadas del mundo por la pandemia del coronavirus en muertos por cien mil habitantes (más de 42.000-43.000 muertos), en personal sanitario contagiado (más de 52.000 personas contagiadas), en ancianos muertos en residencias (del orden de 20.000 muertos y el Gobierno de España se viene negando a facilitar el número de ancianos muertos en residencias aunque le han sido solicitados del orden de 20 veces) y en muy, muy graves consecuencias socioeconómicas, empresariales, etc.

El Gobierno de España tiene la obligación de ser el primero, como es su principal función, de hacer frente, de ponerse al frente del principal problema que, en la actualidad, tiene España, la nación española y como es, debe ser la lucha deontológica, honrada, responsable, competente, eficaz, eficiente, muy comprometida, contra el coronavirus en España, en la nación española, en el mundo.

Para eso está el Gobierno de España, pues, es el principal responsable de la dirección, administración y control de España, de la gran nación española, de todas y cada una de las partes de España e internacionalmente, junto al resto de la Union Europea (UE), de las naciones hermanas hispanas e ibéricas, de «los pueblos de la Tierra», como dice bien nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978. Y que algunos muy irresponsables, extremistas nacionalistas e izquierdistas anti-España, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, etc., todo vale por el poder, muy injustos privilegios, quieren descalificar, deslegitimar y liquidar, linchar. Lo que lo españoles, los ciudadanos de bien y por el bien, por la justicia justa debidamente medida, definida, aplicada y controlada, no podemos ni debemos permitirlo, pues, como dice nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978: Articulo 30: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”; Articulo 43: “1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud públicas a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria y la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”.

Conviene señalar que el fútbol español de clubes y selecciones, viene ocupando primeras posiciones europeas y mundialmente, que forma parte de lo mejor de la Marca España y que debe velar, interior y exteriormente, por defender, aplicar y promover, en la realidad-practica real, de la mejor manera, con deontología, honradez, responsabilidad, el máximo rigor, nivel, eficiencia y creatividad, el juego, competencia y cooperación limpios, la máxima calidad en todo lo que tenga que ver con el futbol, el deporte.

Lo cual, el futbol, el deporte, junto al resto de instancias sociales, debe contribuir, también, a la mejor encarnación, socialización, representación, dinamización, etc. de los españoles, de los ciudadanos, por y para el mejor juego limpio, la mejor integración social, el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, constitucional, legal, responsable, riguroso, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, cultural, medio-ambiental, ética, espiritualmente, etc., por y para el bien, la verdad responsable etc.

Albert Camus (que iba para futbolista profesional pero una enfermedad, la tuberculosis, se lo impidió): “Todo lo que he aprendido en la vida sobre la ética y el deber del hombre se lo debo al fútbol”. El fútbol, el deporte, junto a otras instancias de encarnación, socialización, etc., deben servirnos para formarnos, de la mejor manera, con deontología, honradez, juego limpio, mucha humildad, rigor, competencia, creatividad, compromiso, etc., en la lucha por el bien, el mejor desarrollo deontológico eficiente, etc., y no para narcisismos, hipernarcisismos individuales y sociales varios, para racismos supremacistas, superioristas, endiosados, divinistas, etc., para la peor contaminación, lavados de cerebros, manipulación, tajadismos (materiales, inmateriales, sexuales, etc.), para la corrupción, diversos, múltiples juegos sucios…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; lunes, 27-07-20, Santiago de Compostela (Galicia-España)