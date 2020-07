Rafael López Charques: «Tràgala»

Eso le cantaba el pueblo español a su peor dirigente hasta el de ahora, en los doscientos últimos años, en referencia a la Constitución. Eso le acaba de cantar Europa a nuestro nefasto actual jefe de gobierno, que ha arrebatado el pódium de la incompetencia al que antes nos referimos, con respecto a la propuesta que le ha hecho para nuestro país. Lógicamente tragó, ¡qué remedio!.

Como “cum fraude” solo tiene ojos para sí mismo, vive endiosado en una nube, empezó mal la reunión europea y la acabó peor. Mientras los otros dirigentes iban con mascarillas, solo hay que ver las fotos, sobran las suyas a cara descubierta. En la única que hemos visto de él con el antifaz, nos llamó la atención un detalle; mientras los otros mandatarios llevaban en la protección una bandera diminuta de su país, el nuestro nada; quizás la razón en que los dirigentes europeos son en el fondo unos fachas, y él era el único demócrata del grupo.

Como aún no se ha enterado de que Europa no es España, parece ser que tuvo serios problemas con el primer ministro de los Países Bajos, que llevaron a que éste le echase un rapapolvo. Por otra parte en una cena oficial, consiguió irritar a la primera ministra de Finlandia, lo que estuvo a punto de hacer fracasar las negociaciones; por cierto esa mujer es socialdemócrata, como se auto considera nuestro dirigente, no una facha que odia a nuestro país.

Una cosa que nos extrañó, y mucho, es que en las fotos de las reuniones de trabajo, se veía a los dirigentes europeos con sus papeles en cima de la meas, a excepción de nuestro representante. Entendemos que dada su demostrada capacidad intelectual, no le hacían falta ni unos simples apuntes.

“Cum fraude” ha tenido que tragar un marco de recomendaciones, que Europa vigilará que se cumplan.

Una es el garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Habrá que modificar el sistema de las mismas, entre otras cosas porque cuando se impuso la jubilación a los sesenta y cinco años, la esperanza de vida era bastante inferior a la actual. Pero ¡ojo! , una cosa son cambios, que las personas que empiezan o están a la mitad de su vida laboral, tienen tiempo suficiente para adoptar medidas que los contrarresten, y otra muy distinta, como hace tiempo circula el rumor, rebajar las pensiones de los actuales jubilados.

Otra, muy importante, es la contención del gasto público. Ya sabemos que en nuestro país el dinero público no es de nadie, lo que permite al gobierno emplearlo en lo que quiere. Sería interesante, por ejemplo, hacer una recopilación de las subvenciones que regalan todas las administraciones en un año. La tarea es casi imposible, pues habría que leerse diariamente todos los boletines oficiales. Si a eso le añadimos un estudio del verdadero destino que le dan los agraciados a ese dinero, llegaríamos sin duda a una conclusión. España es muy rica, quizás nos atreveríamos a decir que sobra dinero, pero lo que si no dudamos es que sobran muchísimos políticos que lo tiran para pagar favores o hacer amistades.

A su vuelta, nuestro excelso gobernante gozó de un recibimiento apoteósico antes de comenzar el Consejo de Ministros; seguro que le cogió por sorpresa, él no sabía nada. También debió quedar impresionado con la clamorosa ovación espontánea que le dispensaron sus correligionarios en el Congreso. No nos puede extrañar, después de haber venido de “tragar” es lógico que los suyos le den una compensación, de lo contrario pobre ego.

En vez de ir a Europa, debió acompañar al Coordinador de Emergencias Sanitarias, que agotado por su brillante labor, tuvo que ir a surfear, para despejarse. Se hubiese ahorrado quedar en evidencia en Europa, y tener que tragar con todo lo que, muy acertadamente, le impusieron.