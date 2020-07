Sánchez usará el CIS de Tezanos para sostener que España va camino del pleno empleo

España no está para aplausos.

Solo una semana le ha durado a Pedro Sánchez el festín que se dio un 21 de julio de 2020 cuando, recién llegado de Bruselas, era lisonjeado por sus ministros a la entrada de La Moncloa por la supuesta ‘Euromillones’ que había conseguido arrancar en la cumbre comunitaria.

El 28 de julio de 2020, siete días después, al presidente del Gobierno se le ha estropeado el relato con el peor dato de la historia de la Encuesta de Población Activa.

Aunque era una cifra esperada, más de 1,1 millones de personas han perdido su puesto de trabajo, lo que hace mucho más superficial y fuera de lugar la imagen de los aplausos porque, entre otras cosas, el Ejecutivo ya debía barruntarse este fiasco económico.

Por ejemplo, el editorial del diario ABC de este 29 de julio de 2020 tiene claro que el inquilino del palacio presidencial ha perdido todo contacto con la realidad:

Sánchez está sordo y ciego ante lo que ocurre, pero las advertencias que le llegan desde Europa no parecen ser suficientes. Solo admite aplausos fingidos de sus ministros, minutos gloriosos de telediario y demagogia sin fin.

Al mismo tiempo no comprende la parálisis del líder socialista, al que le urge a buscar pactos con el principal partido de la oposición y a acometer las reformas necesarias:

Es inexplicable que Sánchez no acometa con urgencia una reforma total de su Gobierno. Algunos ministros se comportan como si la tragedia laboral no fuese con ellos porque les basta con sonreír ante las cámaras. Otros, en cambio, han renunciado a tener peso influyente sobre Sánchez con tal de garantizarse la continuidad. Pero es inexplicable también que Sánchez no busque pactos realistas y sinceros con el PP cuando arrastra a la ruina a millones de españoles.