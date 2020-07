Jesús Antonio Fernández Olmedo: «La Vacuna Ultramega Rápida»

El deporte en el campo , al aire libre, en la montaña, en playas que existen que están prácticamente vacías, hay mucho sitio para mantener la distancia de seguridad, sólo hay que buscarlas, no es necesario estar apelotonados, aglomerados todos en un sitio. No hay más que poner interés, terrenos tenemos por doquier.

Un presidente de una comunidad autónoma ha sido pillado con el carrito de los helados , esto es , contratos millonarios con una empresa farmacéutica donde es un cargo importante su mujer para repartir mascarillas quirúrgicas en las farmacias de la comunidad. Tratos de favor en estos momentos delicados.

Esos son nuestros presidentes, nuestros gobernantes , nuestros líderes.

Es imposible que te puedas contagiar en el campo, en la montaña , solo es posible donde hay mucha aglomeración de personas.

La obligatoriedad de llevar mascarillas es algo ridiculo , es como obligar a alguien que no beba o no fume. Todos somos mayores y cada uno tiene que ver que hace. La distancia de seguridad es lo básico para no contagiarse y mantener una vida sana y donde haya aire puro donde la carga viral infectiva sea mínima.

Pero lo que interesa es que tengamos un miedo terrible y que no nos agobiemos ya que pronto va a salir la vacuna «ultramega rápida». Una vacuna que seguramente lleva mucho tiempo haciéndose y no es tan ultramega rápida.

No hay que tragarse todo lo que nos cuenten, no hay que dejarse llevar aunque nos pese, tenemos que pensar por nosotros mismos y sacar cada uno nuestras propias conclusiones.

