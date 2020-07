Por fin, vamos a lo Esencial, a LOS VERDADEROS FUNDAMENTOS, RELATOS, a la verdadera e inigualable WELTANSCHAUNNG (de los grandes cantaores Manoliño “El Niño de Königsberg” y Martiño “El Niño de Selva Negra”), que hay que poner en la radio y dejarse de caralladas, PIJERÍAS…, todas en ingles-americano y cuando España, la gran nación española, nuestro mundo hispano-ibérico-americano, más de 570 millones de personas hablan español, más de 20 millones aprenden español cada año, más de 250 millones hablan gallego-portugués-brasileiro y que es igual al español en un 89%; CUANDO NUESTRA GRAN CULTURA tiene una inmensa riqueza musical y con la mejor guasa, la mejor ironía, el mejor humor como, por ejemplo y entre otros muchos, la del inmenso Tonino Carotone. Y que, claro, ha puesto el Amo, Dueño y Señor de las Ondas, el Líder de los Líderes, el Rey de los Polígonos, el Gran Experto en Heces y Demás Escatologías…

Ha vuelto ÉL, CARLOS HERRERA Y CRUSSET; HA VUELTO EL HOMBRE, “ME CAGO EN EL AMOR”… Y QUE MEJOR QUE ACOMPAÑARLO DEL MEJOR FLAMENCO DE LA GUASA DEL GRAN COMBO DE MELU, BENI, PERICÓN, CHANO Y CHIQUITO (véase en Internet mi trabajo “Épica, ética y estética del cante, del Homo Flamencus…”).

“Odio la verdad cuando es mentira, la verdad para serlo de verdad debe arder, quemarnos y ser radicalmente verdadera, desnudadora de la verdad de la buena”, a partir de San Agustín, Bergamín, Dalí, Manuel Machado, el inmenso Pemán, Camba, Licho Licheiro, Lyeandrin Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Noga Nogarova Condesa de Vegapolov, Ribapolov, Castropolov y Tapiapolov “Trobeiros, Jarureleiros, Combatientes de los Caminos de Santiago por la buena alegría, el bien, la verdad…”

