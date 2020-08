Jesús Antonio Fernández Olmedo: «

Han reconocido el Sr. Ministro de Sanidad y otros que el Comité de Expertos de la Desescalada no existe.

Si esto es cierto y no arde Troya la responsabilidad es nuestra.

Las fases de la desescalada se veían que no eran muy claras.

El presidente del gobierno daba las gracias a esos expertos , científicos que velaban por nuestras vidas

que no existían.

El que defienda esto es que tiene algún interés económico.

El cachondeo en la cara es aplastante.

No me lo puedo creer.

¿ Dormirán por la noche ? Hay gente que ha muerto, otros se han arruinado haciendo caso a esto de la desescalada.

Esto me parece que no tendrían solo que dimitir sino que deberían ser juzgados porque han tenido un resultado de muertes y ruina para mucha gente.

Es patético.

Si el comité de expertos no existe pues ya no veas.

Somos un país indigno.

Y las incoherencias van a más , sino somos capaces de revertir esta situación

evidentemente todo va a ir empeorando.

En fin , todo esto que ocurre depende de cambiarlo

de todos y de cada uno de nosotros.

Nada más . Muchas gracias.