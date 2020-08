Pablo González: «Felicidades»

Siguiendo los acontecimientos en los que nuestros gobernantes están presentes, es fácil observar que nuestra nación España les importa un pimiento, si la nombran es casi forzado, hablan de compañeros, de compatriotas, de ciudadanos, pero raramente: de españoles, curiosamente en la cumbre europea es donde más se menciona España y claro cuando ha llegado el 25 de julio festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, no he visto a casi ninguno de nuestros mandatarios del Gobierno aparecer para ensalzar su figura y dedicarnos unas palabras de felicitación a los que si nos consideramos ESPAÑOLES, que vergüenza deben sentir haber nacido en España para no mencionar a su patrón, tampoco les extrañaríamos mucho si se fueran a donde les acojan y quieran a otra bandera, seguro que estaríamos mucho más a gusto y celebraríamos el Día del Patrón además de estar orgullosos de nuestra Bandera, afortunadamente si lo ha hecho nuestro Rey en Santiago de Compostela con algunos ministros en un acto que casi parecía obligado, en su discurso ha dicho entre otras palabras una frase fundamental dirigida a muchos ausentes: “… unidad profunda…”; no una unidad de andar por casa, no una unidad para blindar los intereses de los que tienden la mano sin tener en cuenta los de los demás, sino una unidad fuerte en la que hay diferencias de cualquier tipo, pero no diferencias de Bandera, de Patrón, de Himno Nacional, de Nación, esa es la gran unidad; todos hemos visto con absoluta envidia a millares de personas de diferentes ideologías escuchando o cantando su himno nacional con respeto y entusiasmo, independientemente de las ideas políticas de cada uno.

Cuando la indiferencia hacia lo que puede unirnos no existe, el futuro se vuelve oscuro, un futuro que dentro de muy poco tiempo empezaremos a ver con más claridad y que va a ser absolutamente lamentable para miles de familias, aunque viendo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados parece que todos vamos a tener un bienestar grande y estable ya que cuando apareció el otro día el informador, le hicieron sus colegas un pasillo, como si hubiera ganado la Champions o la Liga, con aplausos y vítores; hay que ser muy ineptos para festejar algo que nos va a sumir en la mayor de las recesiones económicas, en una de sus intervenciones llena de orgullo victorioso dice: “ No hemos conseguido el 100% de lo que queríamos, pero sí el 95%”, esto quiere decir que incluso a lo mejor se suben los sueldos de los trabajadores además de los de ellos ¿no?, porque conseguir ese porcentaje es muchísimo, es un gran éxito, así que queridos lectores no tengan miedo a su puesto de trabajo, ni a sus pensiones, ni a sus inversiones, a nada de nada, vamos a tener de todo, lo bueno de este teatro es que hay diferentes intérpretes y claro el mensaje del que representa la oposición es muy diferente, dice: “ Usted lo que ha traído es un plan de rescate en toda regla”, parece que lo del éxito es otra de las muchas mentiras que seguimos escuchando; veremos cuál de los dos tiene razón aunque tiene toda la pinta que va a ser este último el que acierte, o sea querido lector que SÍ tiene que tener miedo a perder o disminuir: su puesto de trabajo, su pensión, su inversión y a todo lo que pueda pasársele por la cabeza; la fuerza del destino parece que va a hacer magia, el éxito que unos aplauden se convierte en abucheo de otros, esto parece magia sacada del sombrero.

Veremos en que se convierten para los españoles esas gigantescas cifras mareantes que se comentan todos los días, parece que además de la climatología que tendremos en otoño vamos a tener una caldera social hirviendo, es decir un otoño muy calentito. Hay muchos que sentirán menos el calor de la caldera, me refiero a los políticos, porque para ellos la enorme crisis que vamos a afrontar no existirá, seguirán viviendo plácidamente e incluso alguno se irá a pasar unos días a alguna playa caribeña para coger energía, sobre todo mental.