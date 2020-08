Losantos: «El problema de fondo es que Juan Carlos I, para mantener sus trinques y queridas, aceptó a Zapatero»

Federico Jiménez Losantos aprovecha este segundo domingo del mes de veraneo tradicional, 9 de agosto de 2020, para escribir sobre el monotema que ha tenido ocupada a la opinión pública española, la marcha de España de Juan Carlos I.

Recuerda en su artículo en Libertad Digital que él mismo ya recreó hace un mes lo que podía suceder y que esperaba que con el rey emérito no fuera a pasar lo que ocurrió con el Sha de Persia:

Hace sólo un mes, cuatro domingos, publiqué el artículo «Juan Carlos I no debe acabar como el Sha de Persia». Como no sé lo que ha pasado en estos días, nadie lo ha publicado y todos tocan de oído, aunque con partitura, me atengo a lo esencial de mi artículo, que empezaba así:

Critica la presión a la que fue sometido el monarca actual, Felipe VI, por parte del Gobierno:

No había, pues, lugar para la sorpresa, porque fue el propio Gobierno y no su mitad podemita el que dijo que «mientras Juan Carlos siga en la Zarzuela no se podían aprobar los Presupuestos». Si eso no es presionar al Rey Felipe, minuciosamente odiado por todo el bloque gubernamental, ya me dirán qué es. Respeto a la institución y a la Constitución, seguro que no.

El destierro asumido por Juan Carlos, más voluntario que forzado, porque le bastaba quedarse en el Pardo y decir que estaba a disposición de la Justicia, zanjando así su situación personal por una temporada. No lo ha hecho y además se ha largado a Abu Dabi, que no es precisamente Yuste. Como ha escrito mi admirada Cristina Losada, lo peor en estos casos es huir. Y contra lo que han escrito mis venerados Arcadi Espada o Emilia Landaluce, esto no ha sido echar al Padre de casa.