A la memoria de la profesora, vegadense ejemplar: Valentina Guzmán, la excelente profesora Tina; nunca te olvidaremos

DEFENSA DE LOS BUENOS MAESTROS, PROFESORES, PROFESIONALES, TRABAJADORES, CIUDADANOS DE BIEN, POR EL BIEN

Me ha llamado mi hermana, María del Carmen Cancio Álvarez, para darme cuenta de la muerte, a los 96 años, el 15 de agosto 2020, día de la Asunción de la Virgen María, el día grande de las fiestas patronales de Vegadeo (Asturias-España), las “Fiestas del Quince-As Festas del Quince”; me ha llamado para darme cuenta de la muerte de Valentina Guzmán Prieto, la “profesora Tina”, una vegadense, española absolutamente ejemplar, una excelente, magistral profesora agregada de bachillerato, que tuvo una gran, enorme y muy positiva influencia educativa, formativa en bastantes generaciones de mi pueblo Vegadeo (Asturias), de todos aquellos que tuvieron, que tuvimos la gran, enorme suerte de tenerla como profesora.

Mis padres, Lydia Álvarez González y Eladio Cancio Mon, autónomos, que tenían un pequeño negocio en nuestro pueblo Vegadeo, como otros padres, tuvieron la gran preocupación de que sus hijos tuviésemos la mejor formación y se sacrificaron mucho para hacerlo posible.

En Vegadeo, en dicha época, al no haber Instituto público, teníamos que estudiar por libre el bachillerato superior (cuarto y revalida, y sexto y revalida) y debíamos ir a examinarnos en dos días, primero, a Oviedo, la gran capital de Asturias a 160 kilómetros de Vegadeo y que nos llevaba muchísimo tiempo el viaje y, después, a Luarca (Asturias), que estaba a 60 kms. y con muchas curvas antes de acceder a esta bella, atractiva villa del Occidente asturiano.

En dicha época, el Bachillerato Superior y, después, el Preuniversitario, eran muy exigentes y había que prepararse muy bien para superarlos. Lamentablemente, con la politiquería, partidismo, la demagogia, el populismo, el todo vale para sacar tajada, etc., no solo se ha bajado mucho el nivel, sino que la educación primaria, secundaria, universitaria, la buena cultura, formación, se han contaminado mucho por dicha politiquería, partidismo, populismo, demagogia, por la cultura del subvencionismo, ayudismo, del “trabaja tu que a mi me da la risa”, de lo “importante es hacerse famoso cuanto antes, como sea, a costa de lo que y gracias a los medios, la redes…”, de la cultura del espectáculo, de los medios de comunicación, la redes, la cultura basura, la tele-basura, las redes-basura (lo que arrasa en el mundo de los menores, jóvenes etc., al igual que la cultura del botellón con tabaco, alcohol, otras drogas, todo vale para sacar tajada festiva…), etc.

De esta manera, España, todas y cada una de sus partes y de forma especial los estudiantes con menos recursos, de origen mas humilde, al bajar tanto el nivel, la calidad, la debida exigencia de la formación y la buena cultura, al imponerse dicha cultura basura, del espectáculo, las redes, etc., lo han pagado, vienen pagando duramente, entre otras cosas y antes de la pandemia del coronavirus, en paro general, cerca del 14%, paro juvenil del 31% y más, el mayor paro a escala occidental, de la Unión Europa (paro medio de la Union Europea/UE, 2019, 6,1%), y cuando las naciones democráticas europeas, etc. mas desarrolladas y avanzadas, antes de la pandemia del coronavirus, tenían un paro del 7%, 6%, 5%, 4%, 3% e, incluso, menos del 3% y la media de la UE del paro juvenil era del 14,4%; cuando España tiene, también, una gran economía sumergida, precariedad, gran, muy costoso y negativo burocratismo, malgasto público (17 Autonomías españolas que quieren ser Estaditos-Estadiños y multiplican el malgasto público, todo tipo de organismos, cargos, instancias, medios… públicos, parapúblicos, la burocracia pública, parapública y a lo que, por falta de un deontológico, honrado, gran, muy responsable, positivo, competente, riguroso, exigente… liderazgo en/de España, la gran nación española, al frente del Gobierno de España, de las grandes instituciones españolas, se añade, al burocratismo y malgasto autonómicos, un gran y muy ineficiente malgasto público, parapúblico, un gran y muy negativo burocratismo local, comarcal, diputacional, nacional-estatal, internacional, global…), gran contaminación, lavado de cerebros, manipulación, corrupción estructural, endémica, juegos sucios varios, múltiples y diversos…

Todo lo cual incide, entre otras cosas, en la mucho menor eficiencia española y, por tanto, en la menor productividad, competitividad españolas. Y que, entre otras cosas, da lugar, vienen dando lugar a que España, la gran nación española, antes de la pandemia del coronavirus, además del muy alto paro general, juvenil, etc., entre los mas altos del mundo occidental, Europa, etc., tenga uno de los salarios mas bajos del mundo occidental y con gran precariedad, una gran deuda pública de cerca del 100% del Producto Interior Bruto (PIB) y un deficit publico del 2,8% del PIB, en contra de las recomendaciones, exigencias de la Unión Europea en la materia.

Todo lo cual, se ve muy, pero que muy agravado por la pandemia del coronavirus y que, por la muy mala gobernación y gestión de la misma por el Gobierno de España, su muy grave falta de deontología, honradez, liderazgo ha dado lugar a que España, la nación española, sea una de las naciones del mundo mas golpeada, agosto 2020, en muertos por cien mil habitantes (mas de 43.000), en personal sanitario contagiado (mas de 53.000), en ancianos muertos en residencias (del orden de 20.000), en rebrotes, en una de las mayores caídas del Producto Interior Bruto (PIB), el 18,5%, en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo, junio), en muy malas, muy negativas, pésimas consecuencias económicas, empresariales, sociales…

La profesora Valentina Guzman, la “profesora Tina”, a la que, en Vegadeo, me llevaron mis padres, a mi hermana y a mí, como a otros niños, menores, para recibir clases particulares de matemáticas, las ciencias duras y latín, fue fundamental, para los que tuvimos la suerte de formarnos con ella, por lo bien que explicaba y que te hacía interesarte mucho por la materia, por el mejor saber, la mejor formación, el mejor capital formativo y sus consecuencias a la hora de generar el mejor valor añadido, cadenas de valor, por su muy justa exigencia y por saber encarnar, socializar, en nosotros, sus alumnos, la justa y muy necesaria cultura del sacrificio, del mejor esfuerzo y trabajo para poder formarse de la mejor manera, para superarse y poder competir al mejor nivel, no solo nacional, sino internacional, mundialmente.

La Profesora Tina nunca se cansaba, al contrario, siempre estaba dispuesta a volcarse en la mejor formación de sus alumnos, a los que, entre otras cosas, acompañaba cuando iban a hacer sus exámenes finales y estaba en contacto con sus padres para poder tenerlos al tanto de su comportamiento, evolución. Era una apasionada de la formación, de la mejor formación y, por ello, sus antiguos alumnos le estaremos infinitamente agradecidos y muy reconocidos. Hace unos años, por medio de la abogada Elvira Posada García, la hija del Señor Posada, médico de Vegadeo, antiguos alumnos de la profesora Tina, venidos de Asturias, Galicia y otras partes España, le hicimos un muy merecido, justo y emocionado homenaje en Vegadeo, con ella presente y que estuvo muy bien.

Hoy mas que nunca necesitamos en España, en todas y cada una de sus partes, excelentes maestros, profesores, profesionales, trabajadores, ciudadanos, etc., como la Profesora Tina y para, cada uno desde su situación, posición individual y social, contribuir, activa, deontológica, honrada, muy humilde y con el mayor rigor, competencia, eficiencia y creatividad, a su mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, competente, cooperativo, critico positivo fundado, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, cultural, medio-ambiental, ética, espiritualmente..

La profesora Tina fue fundamental para mi formación, educación y ha sido el mejor enseñante, profesor que he tenido y los he tenido muy buenos, de los mejores, de la mejor talla internacional, mundial, en el Instituto Alfonso II de Oviedo, en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad de Paris (Francia), los centros superiores de Paris, en los que, con beca del Gobierno francés, he ampliado estudios de Sociología después de hacer los estudios de Economía, para los que también tuve beca, en la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España). Por cierto, mi hermana Carmen Cancio, gracias al sacrificio de nuestros padres y a excelentes profesores como la profesora Tina, entre otras cosas, funcionaria por oposición, graduada universitaria en Trabajo Social por la Universidad de Madrid y que, al mismo tiempo que trabajaba hizo sus estudios en España y Francia, amplió estudios de lengua y cultura francesas en la Universidad de la Sorbona de París (adonde se fue desde Vegadeo, en los autobuses Alsa y con 20 años) y fue directora del INEM (Instituto Nacional de Empleo) de Ribadeo (Lugo-Galicia).

Quiero, también, recordar al hermano de la profesora Tina, fallecido anteriormente, Antonio Guzmán Prieto “Soto”, que fue un excelente médico de Vegadeo. Recuerdo que, cuando de pequeño, estuve enfermo y me venía visitar a nuestra casa (como hacían antes los médicos en los pueblos, las villas), le dije al oído que me recetase melocotones y me los recetó. Eso sí, me ponía inyecciones y casi tenían que atarme por el miedo que tenía. Mi hermana, sin embargo, las aguantaba mucho mejor. Las mujeres, por lo general, tienen mucha mas capacidad de aguante, sufrimiento. Un gran amigo del médico Soto, de la profesora Tina, fue el gran dentista de Vegadeo, gran amigo, también, de nuestra familia y nuestro; fue el gran médico-dentista Perfetín (y su esposa Natividad) y que, también, quiero recordar, agradecer sus muy acertados consejos y que nos daba/daban en las tertulias que se celebraban en la cocina de nuestra casa.

La profesora Tina, para mí, siempre será, debe ser recordada y le estaré infinitamente agradecido. Ha sido una profesora ejemplar, una vegadense ejemplar, una gran, excelente y muy positiva española, ciudadana universal (recordemos que nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, dice, entre otras cosas, “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra”).

Descanse en paz la profesora Tina y que, en el cielo, donde ya está, salude a los/nuestros seres queridos, a los/nuestros queridos amigos y nos siga guiando, iluminando por y para el juego, competencia y cooperación limpios, el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente y creativo, el bien, la verdad responsable…

Querida Valentina Guzmán, “profesora Tina”, nunca te olvidaremos, te llevaremos siempre en nuestros corazones y te estaremos eternamente agradecidos.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 17 agosto 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…