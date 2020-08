En defensa de la libertad honrada, responsable, enriquecedora y de los medios que la hacen posible

Me gustan, me parecen buenos y rigurosos los comentarios que viene haciendo Reyes Leis en Esradio Galicia, sin embargo, no comparto el comentario que ha hecho, hoy miércoles 19-08-20, de las mascarillas, máxime, después de la increíble manifestación de los negacionistas de la enfermedad del coronavirus en Madrid y cuando España, agosto 2020, tiene los peores indicadores en contagiados y muertos por cien mil habitantes, en personal sanitario contagiado, en ancianos muertos en residencias, en rebrotes y en muy graves consecuencias económicas, empresariales, sociales, etc.

Las medidas aprobadas en España para luchar contra el coronavirus, aunque tarde y mal, son lavar las manos, llevar mascarillas y mantener las distancias, evitar las prácticas individuales y sociales que extienden el coronavirus.

Por supuesto, la libertad honrada, responsable es fundamental, pero, OJO, si es honrada, responsable no puede ir contra la salud de los demás. Esta visto que las medidas tomadas, en su día en España, en el caso de los accidentes de tráfico y tabaquismo, por referirme a estos casos, y aunque tarde, fueron, han sido, son muy positivas para reducir el alto número de muertos, heridos, enfermos, etc. causados por los accidentes de tráfico y el tabaquismo. Lo que, clara y necesariamente, hay que seguir mejorando.

Por supuesto, en España, son los policías, las fuerzas orden y seguridad, las autoridades judiciales, etc., las encargadas de velar por el orden público, por la seguridad ciudadana. Y deben hacerlo con justicia justa bien medida, definida, explicada, aplicada y controlada.

Esta claro, probado que grandes naciones que, como Japón, vienen usando las mascarillas, en el caso de la pandemia del coronavirus, está medida de usar las mascarrillas, junto a otras, ha sido muy importante para que Japón, con 128,5 millones de habitantes y el mayor porcentaje de personas mayores, ancianos, sea una de las naciones que tiene menos contagiados y muertos por cien mil habitantes.

Creo que la libertad, necesariamente, debe ser honrada, responsable y que piense, actúe, se manifieste teniendo en cuenta la libertad, el bien de los demás y no, como en este caso, que contribuya a la extensión del coronavirus.

Muchas Gracias a Reyes Leis por sus buenos y rigurosos comentarios, fuerte abrazo a todos los amigos de Esradio Galicia y cuando esradio-libertaddigital-la ilustración digital, este muy importante y necesario grupo mediático español que tiene unos conductores, profesionales, colaboradores muy buenos (y, entre ellos, un importante y nutrido grupo de mujeres, pero, OJO, hay siempre que mejorar, todos los que hacen y colaboran con este grupo mediatico, controlar la calidad para que no decaiga, vaya a mas y bien medida, con buenos indicadores), sus medios, intervenciones, iniciativas, etc., son, desde su puesta en marcha el año 1999, 2000 (La revista La Ilustración Liberal se puso en marcha en febrero-marzo 1999; Libertad Digital TV se puso en marcha en octubre 2006 y dejó de emitir en mayo 2013; esradio se puso en marcha en setiembre 2009) vienen siendo medios fundamentales, esenciales en toda España, en todas y cada una de sus partes, interior y exteriormente, para defender, como dice nuestra Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 (entre otros, artículo 30 de nuestra Constitución democrática española: “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”); para defender España, la gran nación española, los españoles, ciudadanos de bien, por el bien, etc. Pero, OJO, sin insultar, etc., con deontología, honradez, muy buen trabajo, dedicación, mucha humildad, rigor y compromiso en, por, para, con… el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, responsable, competente, riguroso, cooperativo, critico positivo fundado, integrador, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por el bien, la verdad responsable, etc. Todo ello, bien medido, definido, explicado, aplicado y controlado.

Creo que este muy importante y necesario grupo mediático español, al que vengo apoyando, pública y muy activamente, desde su puesta en marcha, con los debidos apoyos, patrocinios, acuerdos con otros grupos mediáticos (lo que ya hace con el gran diario español El Mundo) y cuando aparezca una vacuna para el coronavirus (esperemos que sea cuanto antes y que funcione como la de la gripe y cuyos virus son de misma familia), debe promover actividades (conferencias, debates, exposiciones, presentación de libros, cursos de verano, cenas, etc.), en toda España, etc., pues, creo que serían un gran éxito, además, muy bueno y positivo para España, la gran nación española, etc., y, por supuesto, para este muy importante y necesario grupo mediático español.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; miércoles, 19-08-20, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…