José Luis Palacios:»Bonapartismo I&S!

El Gobierno socialcomunista de Iglesias y Sánchez (I&S), el más incompetente desde el 78, con diferencia, nos ratifica que en las actividades de gobernanza la “cantidad” no es lo importante. Atendiendo a la Ciencia de la Economía, I&S y su “Gobierno de desaparecidos en el combate vacacional”, han demostrado empíricamente la Ley de Rendimientos Decrecientes; la eficacia en la “gobernabilidad de España” decrece a medida que algún representante del gobierno aparece en la tele para “largar”. El “desgobierno de I&S”, conformado por sus “dos majestades”, “La Reinona Calviño”, 2 vicepresidentas decadentes, 18 ministros y casi un centenar de altos cargos más que el anterior Ejecutivo, han dejado claro su capacidad para “malgastar”; se pueden fumigar, con una simple parrafada televisiva, incluso los ahorros que custodian en sus escuálidas alcancías los impúberes españoles.

Entre el Gobierno de I&S y la actuación de los “caciques” podríamos establecer un paralelismo degradante; ambos se fumigan un pastizal para conseguir propósitos sórdidos. ¡Qué más da lo que se gasten en vacaciones, la Deuda Pública no implica nada de nada! “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie” (María del Carmen Calvo; Vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática).

El verdadero trabajo de los “camaradas y reyezuelos” que dan vida a la estructura del Gobierno social fascista/populista bolchevique es eminentemente intelectual; consiste en retener un par de ideas en sus sesos y priorizarlas ante cualquier eventualidad. Y con esas matracas se mueven gozosos por doquier y a piñón fijo: “Los líderes I&S han dado la orden tajante de ampliar y conquistar los votos del subproletariado, promover un cambio de régimen político y favorecer una revolución internacional a través de España con la finalidad de perpetuarse en el poder…, I&S imitan a Putin y a Kim Jong-un”.

El varapalo a I&S en las últimas elecciones gallegas y vascas no deben ni pueden enturbiarnos la realidad, el bonapartismo fascista está emplatado y calentito; listo para ser servido a los españoles. Es un bocado “novedoso” y el preludio de lo que se avecina según las estudiadas estrategias populistas bolivarianas. Aquí, en España, la finalidad última del Gobierno consiste en “Abolir la monarquía e instaurar una república fascista de izquierda”. Y, por desgracia, no es una quimera; nos “gobiernan” los dos individuos más “bonapartistas” de la historia reciente de España. Afirmación que queda validada por la exquisita soltura con la que se mueven los dos dictadores a golpe de decretos ley ad hoc y de cómo se cubren las espaldas el uno al otro.

Las vicepresidentas, incluida “La Reinona Calviño”, y los ministros/as asumen que, de facto, desde La Moncloa se gobierna a España con un sistema “bi-presidencial cesarista” en el que I&S se reparten los papeles de la tragicomedia por turnos y según les conviene. El Gobierno “bi-presidencial cesarista” es menos democrático que el propio bonapartismo, ¡qué ya es decir!

I&S intentan comprar los votos de un “subproletariado”, que fomentan a marchas forzadas, para crear una “masa social ciega” que les permita operar como “verdaderos fascistas”. Gran porcentaje del electorado de I&S suelen ser los más vulnerables, socialmente hablando; personas desvalidas que sueñan con un cambio social estruendoso y añoran una revuelta que les permita disfrutar de su “verdadera” justicia social. Ejemplos de votos comprados por I&S en el nicho del “nuevo subproletariado” los tenemos al orden del día; han establecido legalmente el “oficial compadreo” del “falso” Ingreso Mínimo Vital y pretenden regularizar, inicialmente, a más de 2 millones de inmigrantes y, más tarde, a todo inmigrante que se le ponga a tiro…, más compra de votos con dinero de los españoles.

El discurso hegemónico que en el otoño machacará al pueblo español por I&S se puede resumir en: “La culpa del desastre nacional la tiene… (Un nombre o una institución, preferentemente la Monarquía y/o la derecha); nosotros, con tu ayuda lo arreglaremos; nadie se quedará atrás, te proporcionaremos lo que necesites; ¡vótame!”. Y, una vez consolidado el “Poder”…, de una forma u otra, te roban lo que les parezca; pero la culpable la sigue teniendo la Monarquía y/o la “extrema derecha”.

Los dos políticos, I&S, tantean a los españoles con decisiones políticas y sociales controvertidas para ver si les está permitido consolidar un “bonapartismo puro y duro” sin que los españoles nos enfadamos demasiado. Un poco de aquí y otro de allá…, y todo orientado a dar forma al paso previo de un “Golpe de Estado desde el Gobierno”, el derrocamiento de la Monarquía.

A Iglesias, por lo que se constata, no le importa sentarse, provisionalmente, en el puesto del segundo o del tercero de a bordo siempre y cuando disfrute de prebendas de “todo tipo”, pero, eso sí, que sean prebendas “guapas”; el Gobierno del aspirante a monarca, Pedro I, se aproxima armado y a marchas forzadas: “Felipe y Leticia, ¡quitaros! Nos apoltronaremos mi señora y yo”.

Si I&S se mantienen en el poder, después de la manifestación del próximo 12 de septiembre, el paso del “parlamentarismo” al “bonapartismo fascista” es cuestión de tiempo. La pasividad de la derecha nos permitirá disfrutar de un “Nuevo Monarca” (Pedro I, Rey de la Moncloa) quien, una vez agarrado al “Poder Absoluto”, establecerá tres medidas post-Covid: Se proclamará emperador, implantará su derecho de “reinar y gobernar” y elevará el poder estatal por encima de la sociedad gobernada; ¡fascismo puro y duro!

Sabemos que España está dividida. Si el “bien” no se agita, el “mal” ganará una batalla tras otra hasta ganar la guerra. Y entonces será tarde. La “defensa estática” no funciona por muy morales y éticos que sean los principios a nuestro alcance, no nos queda más remedio que “atacar”. Si la clase obrera conservadora, ¡qué existe!, la clase media, la burguesía y la Monarquía española no se movilizan y permiten que el sentimiento de “Patria” esté al alcance de los bonapartistas fascistas para que puedan venderlo al pueblo español, estaremos dándoles la oportunidad de implantar una “dictadura con careta” que intentará esconderse detrás de un, ¿Congreso democrático? Y será entonces cuando los españoles disfrutaremos de un bonapartista fascista en el que la división de poderes resplandecerá por su ausencia, y la falaz estructura organizativa del Estado se concentrará en I&S, lo que les permitirá actuar en la más cruenta impunidad; el Estado, ellos, serán juez y parte en la gestión de la soberanía de la nación.

Aún estamos a tiempo para reaccionar. El bonapartismo fascista, I&S, precisa de instrumentos que les permitan implantar “su orden” para salvaguardar el poder, su poder. Si I&S consiguen erigirse políticamente por encima de las clases sociales nos encontraremos, como ha ocurrido con otros sistemas dictatoriales, con un gobierno de fuertes que explota a la mayoría del pueblo bajo la falacia y/o “significante vacío” de “verdadera democracia”. El bonapartismo fascista de izquierdas, que anhelan I&S, busca sustentarse en una base social indefensa y mal nutrida, física e intelectualmente.

I&S necesitan de una “mesa” estable para que su poder no se tambalee. El subproletariado casi lo tienen, la “pata” de la banca y del poder económico de la UE parece que también, pues estos cierran los ojos; I&S precisan corromper a la Administración Pública (Justicia y FF.AA.) y no dejar piedra sobre piedra de la prensa no adepta; les urge controlar al cuarto poder. Estas son las dos patas que precisan para estar equilibrados.

Este Gobierno actúa con la creencia de que están por encima del bien y del mal, prevaricar no les supone ningún problema, y así defienden la finalidad de su existencia que, como ya dijimos, consiste en “Abolir la monarquía e instaurar una república fascista de izquierdas”. Y, para ese fin han establecido objetivos claros:

Empobrecer la imagen de Felipe VI, atacando la figura de Juan Carlos I por corrupción.

Promover un referéndum sobre la necesidad o no de la monarquía.

Suprimir la voz de la prensa que no comulga con ruedas de molino.

Conseguir el apoyo de parte de la Policía, la Guardia Civil y, sobre todo, de parte del Ejército y de la Justicia.

Promover un proceso constituyente que modifique, entre otros, el articulado que afecta al rey de España.

Exigir la abdicación de Felipe VI y, en caso de producirse, la finalidad está conseguida.

La izquierda española ha decidido jugárselo todo a la mayor, juguetea con fuego, ha decidido enfrentar a los españoles y crear un “Frente Popular” que les permita transitar de la democracia parlamentaria al bonapartismo fascista de izquierdas. Y en el proceso surgirán revueltas, duros enfrentamientos y muertes que “Sánchezqui y Pablenin” intentarán aprovechar para su causa; más “vanidad y prebendas guapas”. De aquí a final de año que Dios nos coja confesados.