El derecho a la vida a lo largo de la Historia

El derecho a la vida es un principio judeocristiano. El cristianismo sentó la premisa del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La Iglesia Católica ha defendido firmemente desde sus inicios la preservación de la vida humana. Antes de la implantación del cristianismo, la vida no estaba defendida en su amplitud. En todo el mundo se practicaba la eugenesia y la eutanasia. Entre los fenicios, cartagineses, egipcios, sirios, chinos, incas o aztecas esta práctica era de uso común. Algunos practicaban el infanticidio y crímenes rituales horrendos. En muchos pueblos era normal la práctica del canibalismo, la inmolación y la licantropía hasta que los misioneros católicos consiguieron, poco a poco, mitigar estas costumbres. Aun así fueron necesarios varios siglos hasta su erradicación.

Herodoto dice a propósito de los escitas isedones: “Cuando un isedón ha perdido a su padre, todos los parientes le traen ganado y lo degüellan, lo cortan en trozos e igualmente hacen con el cadáver del padre. Lo mezclan todo bien y hacen un festín en el que participan todos. A la cabeza le quitan el pelo, la limpian bien, la doran y se sirven de ella como de un vaso precioso en los sacrificios solemnes que ofrecen todos los años”.

Los griegos admitían el aborto para controlar la población y Platón propone unas leyes eugenésicas escalofriantes. Leyendo en La República un diálogo entre Glaucón y Sócrates, nos lleva a deducir que las ideas del filósofo son las precursoras del nazismo y de los eugenésicos y poblacionistas modernos [1]

Glaucón y Sócrates hablan sobre la conveniencia de que sea el gobierno quien establezca los matrimonios. Se propone que solo engendren los más aptos y solo en la edad reglamentaria. Los niños nacidos fuera del control gubernamental debían morir. Sócrates establece un paralelo entre el hombre y los animales. Opina que si entre estos, para mejorar las razas, es aconsejable cruzar las mejores parejas, con los seres humanos se debe seguir el mismo programa de selección. Dice también que “de la mentira y el engaño es posible que hayan de usar muchas veces nuestros gobernantes por el bien de sus gobernados”. Está visto que nuestros políticos actuales leen a los clásicos griegos.

Y continúa Sócrates exponiendo su idea: “De lo convenido se desprende la necesidad de que los mejores cohabiten con las mejores tantas veces como sea posible, y los peores con las peores cuanto menos, mejor; y si se quiere que el rebaño sea lo más excelente posible, habrá que criar la prole de los primeros, pero no la de los segundos. Todo esto ha de ocurrir sin que nadie lo sepa, excepto los gobernantes…”. Glaucón asiente y Sócrates continúa con su propuesta. Los gobernantes –dice—tendrán que organizar fiestas para emparejar novios y novias, y dice: “En cuanto al número de matrimonios, lo dejaremos al arbitrio de los gobernantes, que, teniendo en cuenta las guerras, epidemias y todos los accidentes similares, harán lo que puedan por mantener constante el número de ciudadanos, de modo que nuestra ciudad crezca o mengue lo menos posible” [2]. Glaucón vuelve a asentir y Sócrates hace una nueva propuesta para completar el plan: “Será, pues, necesario, creo yo, inventar un ingenioso sistema de sorteo, de modo que, en cada apareamiento, aquellos seres inferiores tengan que acusar a su mala suerte, pero no a los gobernantes”. A Glaucón le parece bien, y Sócrates prosigue: “Y a aquellos de los jóvenes que se distingan en la guerra o en otra cosa, habrá que darles, supongo, entre otras recompensas y premios, el de una mayor libertad para yacer con las mujeres; lo cual será a la vez un buen pretexto para que de esta clase de hombres nazca la mayor cantidad posible de hijos”.

Establece Sócrates la franja de edad en la que deben procrear: las mujeres entre los 20 y los 40 años, y los hombres entre los 30 y 55. A los hijos nacidos antes de la edad en la que estaba permitido procrear o después, se les debía dar muerte. De esta manera lo plantea Sócrates: “Así, pues, si alguno mayor de estas edades o menor de ellas se inmiscuye en las procreaciones públicas, consideraremos su falta como una impiedad y una iniquidad […] como obra de una monstruosa incontinencia” [3]. Glaucón dice que tiene razón. Sócrates prosigue: “Y la ley será la misma en el caso de que alguien de los que todavía procrean toque a alguna de las mujeres casaderas sin que los aparee un gobernante. Pues declararemos como bastardo, ilegítimo y sacrílego al hijo que dé a la ciudad”. A Glaucón le parece muy justo.

Hemos querido transcribir estos textos del siglo IV a. C. porque son de rabiosa actualidad en una sociedad como la de hoy. Las Repúblicas secretas son las agendas y planes de acción de quienes mueven los hilos de la Cultura de la Muerte. El control de la población fue siempre motivo de preocupación en los gobernantes griegos. Por ello, sus ideólogos, los filósofos precristianos, proponen toda suerte de ideas disparatadas. Se restringen las relaciones heterosexuales que, por ley natural, fomentan los nacimientos, y en cambio las relaciones homosexuales entre hombres estaban muy bien consideradas socialmente. Así se gozaba del sexo plenamente sin correr riesgos de embarazo [4].

Las ideas de Aristóteles no distaban mucho de las de Platón en cuanto a temas de procreación. Proponía la eliminación de los defectuosos ya nacidos y el aborto en las familias que hubiesen engendrado ya el número de hijos asignados por la ley. Así lo deja escrito en su Política o República: “Para distinguir los hijos que es preciso abandonar de los que hay que educar, convendrá que la ley prohíba que se cuide en manera alguna a los que nazcan deformes; y en cuanto al número de hijos, si las costumbres resisten el abandono completo, y si algunos matrimonios se hacen fecundos traspasando los límites formalmente impuestos a la población, será preciso provocar el aborto antes de que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida…” [5].

En Esparta, a los niños que nacían con algún defecto o con una complexión demasiado débil para ser soldados, y a las niñas que no eran robustas para en un futuro engendrar buenos soldados, a todos, se los mataba arrojándolos desde las laderas del monte Taigeto. ¡Cuánta sabiduría futura y cuánto genio se diluía en el vacío! Como bien dice Guillermo Buhigas: “De todas las ciudades de Grecia, Esparta es la única que no ha legado a la humanidad ni un sabio, ni un artista, ni siquiera una ruina. Al despeñar sistemáticamente a sus bebés aparentemente peor dotados, es muy posible que los espartanos estuvieran matando sin saberlo a sus poetas, a sus músicos y a sus sabios del futuro”. La Fargue narra que Licurgo, el gran líder espartano, eliminó de su pueblo los sacrificios de niños que se realizaban ante el altar de Arthemisa Othia, sustituyendo la muerte por la flagelación hasta hacerlos sangrar.

Las ideas eugenésicas y eutanásicas propuestas por Platón y Aristóteles en sus repúblicas felices, se hicieron ley en Roma. Las Doce Tablas de la ley romana, inspiradoras y precursoras del Derecho romano, fueron promulgadas en el siglo V a. C. y tuvieron vigencia hasta bien entrada la era cristiana, según refieren Cicerón o Séneca. Según la ley, la vida del recién nacido estaba en manos del paterfamilias, que decidía si se criaba o se le abandonaba y dejaba morir. También tenía potestad para vender a los hijos. “El padre tiene derecho de venta y el de vida y muerte sobre sus hijos de legítimo matrimonio”, prescribe la Cuarta tabla, artículo 2. En cuanto a los niños que nacían con malformaciones, se ordenaba darles muerte o no reconocerlos. “Dejar con vida a un ser que no sea sano y fuerte desde el principio, no resulta beneficioso ni para el Estado ni para el individuo mismo” [6].

La conversación entre Glaucón y Sócrates en la que este le razonaba la conveniencia legal de que solo los mejores procreasen, igual que se hacía entre los animales de granja, tomó cuerpo en Roma y se llevó a la práctica. Así, Séneca nos deja este testimonio: “Exterminamos a los perros hidrófobos; matamos a los perros indomables; degollamos a las ovejas enfermas por temor a que infesten al rebaño; asfixiamos a los fetos monstruosos y hasta ahogamos a los niños si son débiles y deformes. No es pasión, sino razón, el separar las partes sanas de las que pueden corromperlas” [7]. Con la ley en la mano, miles de niñas y niños malformados fueron vilmente eliminados en sociedades aparentemente justas y civilizadas. ¿Cuándo haremos duelo por ellos?

LA IGLESIA CONTRA LA BARBARIE

El cristianismo intentó poner fin a la barbarie y le confirió un carácter sagrado a la vida humana. En el siglo I se redactó la Didaché o Doctrina de los doce apóstoles, un texto destinado a las comunidades cristianas. En él se condena el aborto y el asesinato de niños, sean concebidos fuera del matrimonio o como consecuencia de relaciones ilícitas o espontáneas, y así lo expresa: “No harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de nacida no la harás morir”.

En su Apologética, Tertuliano sentencia: “A nosotros [los cristianos] no nos es lícito matar hombres o niños, ni desatar aquellas sangres que en el embrión se condensan. La ley que nos prohíbe el homicidio, nos manda no descomponer en el vientre de la madre las primeras líneas con que la sangre dibuja la organización del hombre, por lo que impedir el nacimiento es homicidio anticipado. No existe diferencia entre matar al que ya nació y desbaratar al que se apareja para nacer, que también es hombre el que lo comienza a ser como fruto de aquella semilla”. Sin embargo, los asesinatos de niños no fueron castigados por ley hasta el año 374 durante el mandato del emperador cristiano Valentiniano I, a pesar de que Constantino el Grande, primer emperador cristiano, estaba en contra del infanticidio. Las cosas de palacio van despacio.

Los principios cristianos que los primeros padres de la Iglesia fueron divulgando, propiciaron la transformación de una sociedad que eliminaba a lisiados e inocentes, en otra en la que los malformados, los pobres y los menos aptos tenían cabida. El cristianismo confirió dignidad al ser humano, estableció la igualdad y el respeto entre los seres y erradicó la esclavitud. El cristianismo, en definitiva, trajo la civilización y nos hizo mejores.

Con la llegada del cristianismo al Imperio, no solo se modificaron las leyes para proteger a los menos favorecidos, sino que, de la mano de la joven Iglesia Católica, se puso en marcha un programa de hospitales públicos y gratuitos, algo desconocido hasta entonces. San Basilio, fundó en Cesarea de Capadocia, la primera “ciudad hospitalaria”, donde se institucionaliza la asistencia caritativa “sin distinción de raza, clase o confesión” [8].

Medicina y cristianismo se asimilan hasta el punto de merecer esta para los paganos la denominación de “religión de enfermos”. Este es el origen de la sanidad pública, que llegó de la mano del cristianismo. No se entendía hasta entonces que cualquier ser humano, de cualquier origen y condición, y sin ningún patrimonio tuviera derecho a ser atendido en su enfermedad, simplemente por su dignidad de hijo de Dios.

Plinio deja patente en sus escritos que los habitantes antiguos de Italia comían normalmente carne humana. Cuando escribía manifestaba su deseo ardiente de que algún día se erradicaran esas prácticas. En Roma, en el año 97 a. C., bajo el consulado de Cneius Cornelius Lentulus y P. Licinus Crassus se prohibió inmolar a hombres. Sin embargo, esta costumbre no fue erradicada en su totalidad hasta que, un siglo más tarde, Tiberio César hizo extensiva la prohibición a Francia, dominada por los romanos, y a Inglaterra. Menciona asimismo el historiador romano la ancestral costumbre de beber la sangre de los gladiadores aún caliente, para curar el mal caduco. “… y el ánima juntamente con la sangre, y algunos buscan la médula o tuétano de las piernas y el cerebro, id est, los sesos de los pequeños niños de teta. E muchos hay de los griegos que han descrito el propio sabor de cada miembro humano, ninguna cosa olvidando, hasta las cortaduras de las uñas”.

Estrabón narra la costumbre de muchos pueblos que despeñaban a los viejos cuando ya no servían para la guerra ni podían aportar ningún servicio a la comunidad. Referente a los habitantes de Irlanda dice el historiador que “los habitantes de Irlanda son más feroces que los bretones: eran antropófagos y polífagos, teniendo por honorable devorar enteros los cadáveres de sus padres. […] La costumbre de la antropofagia se practica en Escitia y se pretende que en la ciudades sitiadas, empujadas por la necesidad, los celtas, iberos y otros pueblos la habían practicado” [9].

De los irlandeses dice Diodoro de Sicilia: “Entre los más feroces habitantes del norte y los confines de Scita, se dice que algunos comen carne humana, como entre los bretones que habitan la isla de Iris (Irlanda)” [10].

Julio César, en De Bello gallico dice: “El jefe Critignato de Auvernia, queriendo prolongar la resistencia en Alesia, recordó que sus antepasados en guerra con cimbrios y teutones, agobiados por el hambre, sitiados en sus ciudades, se habían alimentado con los cuerpos de los viejos, inútiles para la defensa” [11].

Cornelio Tácito, senador, cónsul e historiador romano del siglo I d. C. consideraba que las leyes judías, precursoras del cristianismo eran “siniestras y repugnantes”. En sus escritos sobre los judíos muestra su sorpresa por la obligación de preservar la vida con frases como esta: “Consideran [los judíos] un crimen matar a cualquier bebé tardío” [12].

El historiador Flavio Josefo, que vivió en la misma época, describe cómo el Dios judío prohíbe a las mujeres causar aborto de lo que se ha engendrado.

San Jerónimo, en el siglo IV, relata que cuando los británicos atacaban a sus enemigos pastores, cortaban las nalgas de estos y los senos de las mujeres y los comían con gran deleite pues los consideraban bocados exquisitos.

Adam de Bremen, que predicó el cristianismo en la corte de Sven Ulfson –unos de los reyes medievales de Dinamarca— dice en su Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum que los escandinavos del siglo XI ingerían carne humana. Carlomagno también tuvo que dictar severas medidas contra aquellos que continuaran comiendo carne de sus semejantes.

(Del libro EUGENESIA Y EUTANASIA. Un análisis político y social, Magdalena del Amo, La Regla de Oro Ediciones, Madrid, 2012)

NOTAS:

[1] Platón quiso llevar a la práctica el sistema de gobierno que propone en La República, en Siracusa, a donde fue llamado varias veces para asesorar a su tirano gobernante. Afortunadamente, los intentos fracasaron.

[2] Esto fue llevado a la práctica en la Alemania de Hitler mediante la ley que regulaba el matrimonio solo entre personas “aptas”.

[3] Nótese que se habla de procreaciones públicas y de un control total de los individuos por parte del Estado, algo que, en el siglo XXI le llaman progresismo. En la nueva sociedad, se pretende eliminar la frontera entre lo público y lo privado. El ser humano cada vez tiene menos derecho a su vida privada. El Estado se arroga el derecho de educar a nuestros hijos, de saber cuánto pesan las hamburguesas que comen, qué tienen que desayunar; si les podemos dar una colleja o no; cuánto tenemos que pesar, qué índice de masa muscular debemos tener; y si nos peleamos con nuestro marido, “porque nos da la gana”, enseguida nos invitan a denunciarlo.

[4] Esta idea existe hoy entre los colectivos progres de la sociedad. La UNICEF financia una página del grupo Lovelife que, aparte de aconsejar el aborto a las adolescentes y dar direcciones de clínicas abortistas, incita a los jóvenes a la homosexualidad y a la promiscuidad. Les dice que ser bisexuales significa “batear para ambos lados”. Y continúan las propuestas: “Algunas personas prefieren no limitar sus sensaciones sexuales a solo la mitad de la población. Ellos y ellas pueden enamorarse de quien les parezca bien, sea hembra o macho”. Recalcan en otro punto que pueden tener relaciones homosexuales muy placenteras sin arriesgarse a un embarazo no deseado. Sí, la UNICIF, tan cuestionada en la actualidad, como el resto de los organismos dependientes de la ONU, financia esta página. Conviene recordar que la Santa Sede le retiró a esta entidad la asignación que le consignaba todos los años, por defender y promocionar el aborto en el Tercer Mundo.

[5] Aristóteles, Política o República, Libro 4, capítulo XIV, De la educación de los hijos en la ciudad perfecta.

[6] Plutarco, Antiguas costumbres de los espartanos.

[7] Lucio Anneo Séneca, De la ira, XV.

[8] NOTA. José Antonio Mainetti, Ética médica. Introducción histórica, 1989.

