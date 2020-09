El descacharrante paralelismo que hace Girauta del Gobierno socialcomunista de Sánchez

Cuando parece que todos los adjetivos y metáforas se han agotado para definir al Gobierno de Pedro Sánchez, llega el ocurrente Juan Carlos Girauta y se marca un paralelismo desopilante.

El que fuera diputado de Ciudadanos, actualmente columnista de ABC, compara al Ejecutivo socialcomunista con una suerte de montaña rusa repleta de sobresaltos y con la sensación de que, a pesar de que se asegura la estabilidad de la atracción, uno tiene la sensación de salir despedida de la misma en cualquier momento.

Comienza su repaso de esta guisa, con la vicepresidenta primera del gabinete sanchista:

La doctora en Derecho Constitucional Carmen Calvo, número dos del Gobierno, cree que la ley de Presupuestos es orgánica. Ahora ve e intenta hablarles de libertad negativa. De Calvo abajo, empeora. Ella tiene sus peculiaridades, usa ejemplos que contrarían sus tesis, abunda en el solecismo, presenta lagunas pixi-dixis que no voy a traer a colación. Y aquel «nos va la vida» con que llamó a una tóxica manifestación no fue precisamente un acierto. Aunque sí una profecía. Desde María Tifoidea no se ha visto propagación de rastreo más certero. Hasta Simonilla, quimera de Simón e Illa, daría con la número cero. Pero sería absurdo culparla a ella. Porque ella no sabe lo que hace.