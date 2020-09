Manuel del Rosal: «¿Señores del gobierno, la educación prima sobre la salud y la vida?»

“Pedro Sánchez, Illa, Simón y Celaá, en connivencia con los presidentes de las autonomías, han priorizado la asistencia a las escuelas a la salud y la vida de nuestros niños. Y en un alarde más de indigencia en sensibilidad social, indigencia en responsabilidad e indigencia en ideas; mientras prohíben reuniones de más de 10 personas, meten en un cajón mal ventilado a 25 niños”.

Estamos llegando a una situación de pobreza mental que ponemos en cuestión que los padres duden de la seguridad de llevar a sus hijos al colegio.

“No, no es el miedo al coronavirus y sus posibles contagios lo que me dice que no debo llevar a mis hijos al colegio, sino el miedo a los gestores de esta pandemia en los cuales no confío tras la malísima gestión que de ella han llevado hasta ahora” Comentan unos padres entre el vecindario. – “Te arriesgas a multas, prisión e, incluso, pérdida de patria potestad” – ¿Y qué es eso en comparación con la salud de mis hijos, con la salvaguarda de sus vidas?

Dicen los “expertos” que: “Los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos a recibir una educación” Y yo digo que: “La primera obligación de los padres es garantizar la protección de sus hijos, velar por su salud y por sus vidas. Antes, mucho antes que la educación de nuestros niños está su salud y sus vidas”.

Con sus amenazas de multas, prisión y pérdida de patria potestad, nuestros gobernantes están pidiendo a los padres unas autoexigencias muy duras a la hora de cumplir con las normas por ellos establecidas que no garantizan nada. Los ciudadanos debemos preguntar a nuestros gobernantes si ellos se están aplicando esas mismas autoexigencias y si se las van a aplicar además de la de responsabilidad, caso de que todo se un fiasco. O ¿acaso se van a lavar las manos o trasladar cobardemente la responsabilidad del resultado a los que no tenemos capacidad de decisión como hacen siempre?

Resulta que hemos llegado a una situación kafkiana en la que a los padres que se preocupan por sus hijos, por su salud, por sus vidas; padres que dudan que las medidas dictadas por estos gobernantes ineptos e incapaces de articular los mecanismos necesarios para atajar una pandemia que ellos mismos negaron; se les trata como a criminales.

El gran problema, el tremendo problema de esta pandemia que se cierne sobre España y sobre sus ciudadanos, es que sus gobernantes con Sánchez al frente, priorizan los posibles réditos políticos que obtendrían, los votos que mantendrían o ganarían, sobre lo que de verdad es bueno para España y los españoles. En su miseria moral y en su codicia de poder, nuestros gobernantes y los de todo el mundo, miran por sus intereses particulares y de partido, antes que por los intereses generales del país y de sus ciudadanos. Y esa miseria moral se alienta desde las letrinas, los muladares, las cloacas, las pocilgas pútridas y malolientes de los medios de comunicación afines al poder.

Yo ya soy abuelo, son los padres de mis nietos los que deben tomar la decisión, pero si yo tuviera hijos en edad escolar, no irían al colegio a no ser que este gobierno me garantizara por escrito, firmado y lacrado que todo irá bien para los niños. El que luego entraran en mi hogar por la fuerza a detenerme por ser un “mal padre”, me importaría una mierda.