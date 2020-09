Las niñas asesinadas en India y en la China comunista

Frente al “Juramento Hipocrático”, paradigma de la medicina occidental, que establece la atención a todos los enfermos sin discriminación, el “Juramento de Iniciación de Caraza”, prescribe todo lo contrario: “Aquellos que sean extremadamente anormales, malvados, y de conducta y carácter miserables, aquellos que no hubiesen reivindicado su honor, aquellos que estén a punto de morir, lo mismo que las mujeres desatendidas por sus maridos o guardianes, no recibirán tratamiento”.

El historiador indio Firishta, del siglo XVI, detalla que cuando nace una niña se la coge en una mano, “con un cuchillo en la otra, para que cualquier persona que quisiera esposa pudiera tomarla en ese momento; de otra manera se la mataba inmediatamente”.

No es de extrañar que, en la actualidad, en la India se siga asesinando a las niñas, por medio del aborto y el infanticidio. Otra práctica es envolverlas y dejarlas morir. Los progenitores las consideran una carga. Un joven padre lo expresaba así: “Mi esposa, por tercera vez ha tenido una niña. Una hija mujer es un peso y decidimos no darle de comer. Así murió. Es demasiado difícil criar a una niña y encontrarle esposo”. Sin embargo, otras fuentes indican que es un problema para los jóvenes encontrar esposa, debido a la práctica del infanticidio femenino practicado desde siempre.

La India es uno de los países con mayor número de abortos. Los gobiernos de los últimos años han presentado esta práctica como un método anticonceptivo más. Lenin Raghavarshi [1], presidente del “Comité Popular de Vigilancia de Derechos Humanos” mantiene una lucha sin cuartel contra el aborto: “En la India –señala—tenemos un mal social grave con el aborto por selección de sexo, y me opongo totalmente y con vehemencia a estas prácticas”. Resalta, además del daño moral y físico, el desequilibrio demográfico que acarreará esta práctica selectiva de matar niñas en las sociedades india y china. Los censos actuales indican una enorme desproporción entre el número de mujeres y de hombres. El Gobierno indio admite que cerca de 10 millones de niñas han sido asesinadas por sus padres, antes o inmediatamente después de nacer, en los últimos veinte años.

La Iglesia católica es, una vez más, la que está al lado de los pobres y de los enfermos, intentando paliar las consecuencias de algunas creencias hinduistas, como el sistema de castas. Las niñas abandonadas que sobreviven son consideradas parias que tienen que quemar el karma negativo de reencarnaciones anteriores. Las obras sociales de santa Teresa de Calcuta y el padre Vicente Ferrer son un grano de arena en medio de la injusticia institucionalizada y globalizada. La madre Teresa fundó casas de caridad, orfanatos y escuelas. Definía a los niños en el seno materno como “los más pobres entre los pobres”. Consideraba el aborto como el mayor destructor de la paz y argumentaba, con razón, que si una madre podía matar a su propio hijo, “¿qué cosa me impide a mí matarlos a ustedes o que ustedes me maten a mí?”. Se cuestionaba constantemente lo que se había hecho con los niños en India. Las monjas de la madre Teresa combatían el aborto con la adopción y así lo anunciaban en las clínicas, hospitales y estaciones de policía. “Les rogamos no matar a los niños, nosotras nos haremos cargo de ellos”. En efecto, los centros de Calcuta dan cobijo cada año a cerca de 12.000 familias hindúes, más de 5.000 musulmanas y más de 4.000 cristianas. Aparte del sustento físico, se les inculca el sentido de la familia, la procreación responsable y el respeto a la vida. Así se consiguió reducir el número de abortos.

El que fuera primer ministro Morarji Desai acusó a la madre Teresa de ayudar a los niños con el fin de bautizarlos y convertirlos. Ella le contestó con una valiente carta de la que extractamos el siguiente párrafo: “No sabe cuánto mal está causando el aborto en nuestro pueblo. ¡Cuánta inmoralidad, cuántos hogares rotos, cuántos trastornos mentales por culpa del asesinato de criaturas inocentes! Señor Desai: no tardará usted mucho en comparecer ante la presencia de Dios, y me pregunto qué responderá usted cuando le pregunte por qué permitió que se privara de la vida a los no nacidos y que se destruyera la libertad de servir a Dios según las propias convicciones y creencias. No sé qué explicación podrá darle por haber destruido las vidas de tantos niños inocentes no nacidos, cuando se encuentre frente al tribunal de Dios, que lo juzgará por el bien hecho y por el mal provocado desde lo alto de su cargo de gobierno”.

Esta barbarie institucionalizada se debe a que el catolicismo no se expandió como en otros territorios, y lo mismo se puede decir de China, donde los católicos ocupan sólo el 0,4%.

LA BARBARIE DE CHINA

China es un caso aparte. La barbarie en el país amarillo es aún más grave que en India y viene ya de lejos. Los misioneros que llegaron al Catay en el siglo XVI se quedaron sorprendidos por el auge de la prostitución, la corrupción y el infanticidio. El médico de la armada francesa, Jean Jacques Matignon, dejó escrito que los chinos asesinaban a sus hijas y asfixiaban a sus hijos con almohadones, o los ahogaban. Estas prácticas eran denunciadas por los misioneros que a menudo pagaban con su vida la denuncia de estos comportamientos.

El evangelizador san Giovanni Freinademetz escribió que los chinos tenían costumbre de abandonar, intercambiar o vender a sus propios hijos y apunta que “uno de nuestros mejores cristianos, antes de su conversión, había matado a su hija, arrojándola contra las piedras simplemente porque lloraba demasiado”.

En el siglo XIX, los monjes deambulaban por las calles recogiendo niños vivos que habían sido abandonados por sus padres. Esta situación se sigue repitiendo. En la actualidad, para casarse y tener hijos es necesario el permiso de la Administración, y si alguno de los contrayentes padece alguna enfermedad o tara hereditaria, la autorización es denegada. Y a pesar de ser uno de los países más boyantes económicamente, el artículo 49 de la Constitución obliga a las parejas a someterse a los planes de planificación familiar. En 1979 el Gobierno implantó una ley restrictiva de natalidad que permitía solo un hijo por matrimonio en las ciudades y dos en el rural. Después de tener el primer hijo, la mujer estaba obligada a colocarse el DIU. Cuando una mujer tenía ya un hijo, los guardianes de la ley enviaban a los “escuadrones de la muerte” que secuestraban a la mujer, la hacían abortar y de paso la esterilizaban. En ocasiones, el niño nacía vivo y a la mujer se la obligaba a contemplar cómo moría sobre una bandeja o incluso a asesinarle ella misma, como prueba de fidelidad al régimen.

Si por alguna circunstancia el niño nacía por parto natural, al matrimonio se le retiraba el bebé y se le daba muerte o se le recluía en un orfanato donde los internos llevan una vida atroz, sobre todo las niñas. La infracción de esta ley se pagaba con multas, prisión, aislamiento social y esterilización forzosa. Los niños que nacían fuera de la ley no tenían derecho a sanidad ni a ningún tipo de asistencia social. Eran seres sin derechos. El número de niños asesinados es altísimo, sobre todo en zonas rurales. Según la US Census Bureau, en 1985 se habían practicado 100 millones de intervenciones forzosas, entre esterilizaciones y abortos [2]. Los funcionarios de hospitales que ayuden a las mujeres a evitar la esterilización o el aborto son sentenciados a muerte. Llama la atención la actitud de las feministas de género que siempre han silenciado, vergonzosamente, la situación de las mujeres en China y los miles de niñas asesinadas en virtud de las políticas que ellas defienden.

En 1997, la administración Clinton aprobó 385 millones de dólares para asignar a organizaciones –entre ellas la IPPF— dedicadas a la distribución de anticonceptivos en 100 países. También eliminó la prohibición de usar en investigación órganos y tejidos de bebés abortados. Esto contribuyó al aumento de la ratio de abortos para obtener tejidos fetales, cosa de la que ya el doctor Nathanson había advertido.

China recibe dinero del Fondo de las Naciones Unidas para el Control de Población (UNFPA) para sus planes de control demográfico de un solo hijo por familia, esterilizaciones y abortos. El UNFPA padece una auténtica obsesión antinatalista. Es cómplice del Gobierno chino en la implantación de su política de planificación familiar. Es más, este organismo le otorgó el premio para la población a Qian Xinzhong, jefe del programa chino de control de la natalidad “por su contribución a la comprensión de problemas de la población”. ¡Ahí es nada!

En 1978, el UNFPA firmó un convenio con el Gobierno chino para controlar la natalidad. Fue cómplice de las políticas coercitivas y le facilitó los métodos de análisis de datos. Pero lo más grave es que nunca denunció los abusos y siempre mantuvo en secreto la vulneración de derechos humanos hasta que algunos periodistas y organizaciones humanitarias lo sacaron a la luz.

Recientemente, se ha sabido que los católicos de Vietnam, entre otras ocupaciones humanitarias se dedican a recoger de los contenedores los cuerpos de niños abortados para enterrarlos o incinerarlos y evitar así que sean echados a los cerdos como alimento. Esta noticia debería haber hecho estremecerse al mundo. Sin embargo, la crisis económica y financiera copa las páginas de noticias; una prueba más de la crisis moral que estamos viviendo.

El New York Times informaba en 1992 de un grupo de mujeres chinas embarazadas a quienes obligadamente habían provocado el parto prematuro a pesar de la oposición de sus familias y de los médicos. Las feministas chinas disidentes de los planes gubernamentales de control de la natalidad nunca fueron apoyadas por las feministas occidentales; muy al contrario, fueron ignoradas.

Aunque hechos como éste no suelen ser noticia, la administración Clinton deportó en varias ocasiones a mujeres chinas que pedían asilo político escapando de un gobierno que las obligaba a abortar una y otra vez. A pesar de la presión de algunos congresistas y de un juez del estado de Virginia, no se consideró motivo de asilo.

La organización cristiana “Coalición Internacional por la Vida” trabaja por los chinos huidos a Estados Unidos buscándoles refugio en Ecuador y otros países para evitar que sean deportados. Resulta increíble que el país del sueño americano, que parece haber inventado la libertad y los derechos humanos, no dé protección a personas que huyen de la persecución. Posiblemente se deba a la presión que los lobbies abortistas ejercen sobre los gobiernos.

Las feministas y sus adláteres son cómplices del Gobierno chino en el asesinato de millones de niñas, por el mero hecho de tener un sexo femenino, y del abuso físico y psicológico al que son sometidas sus madres. Da la sensación de que todos hemos asumido las políticas chinas antinatalistas y nos conformamos con adoptar niñas de ese país. En este sentido, los chinos son tratados como animales.

Cuando alguno de estos escándalos sale a la luz, el Gobierno chino, en lugar de pedir perdón y justificar ante el mundo lo injustificable, China mata al mensajero. ¡Qué vergonzoso que el Premio Nobel de la Paz no haya podido acudir a Suecia porque el gobierno lo tenía preso, paradójicamente por lo mismo que se le concedió el Nobel, es decir, por denunciar la falta de libertades! [3] ¡Qué atrocidad que en China haya niños abortados tirados en la calle mientras los transeúntes pasan sin inmutarse! Estos pequeños cadáveres son recogidos por los voluntarios de “Iglesia necesitada” para darles cristiana sepultura y que no acaben como alimento animales. ¡Qué cobardía el silencio internacional ante el genocidio!

En 2015 China abandona la política de un hijo por familia y se permiten dos. Para ello los progenitores deben solicitar permiso al Estado. Aun así, los abortos de niñas continúan siendo un escándalo. (Del libro libro LA DIGNIDAD DE LA VIDA HUMANA. Eugenesia y eutanasia, un análisis político y social, Magdalena del Amo, La Regla de Oro Ediciones, Madrid, 2012).

NOTAS:

[1] Lenin Raghavarshi lucha contra el sistema de castas y defiende a los parias, combate la explotación infantil, motivo por el cual recibió el Premio Kwangju coreano de derechos humanos. En la India se pueden comprar niños para trabajar como esclavos por el precio de un buey.

[2] Contra el cristianismo, Eugenia Rocella y Lucetta Scaraffia, Ed. Cristiandad, Madrid, 2008.

[3] Es una vergüenza que por abrir mercado –otra vez el dios Mammón—los países más civilizados del mundo cierren los ojos ante los crímenes chinos y participen en olimpiadas y ferias internacionales. El“Miguelito” del pabellón de España participante en la Feria Internacional, ante el que todos se extasiaban y al que los visitantes le hacían fotos, no deja de ser una ironía, sabiendo que miles de niños como Miguelito son asesinados en China! ¡Qué ignorancia decir –lo dijo una política— que en China sienten adoración por los niños!