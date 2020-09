Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Lágrimas de Cocodrilo»

Hoy vamos a hablar de los emigrantes que llegan a las costas de Europa o por qué no a las de otro lugar donde viven los más acomodados.Si estos llegaran en unas pateras o barcazas llenas de oro, con mujeres con una cultura muy superior a la nuestra y etc.. ¿ los cogeríamos entonces con las manos más abiertas ? Entonces a lo mejor si, el primer día ya les estábamos dando el mejor hotel de la zona para ellos y los mejores médicos a su servicio, a cambio claro de parte de ese oro.

Ellos viven el rechazo continuo.

Son tratados como animales cuando trabajan en condiciones indignas hacinados en los campos españoles.

Claro lo que ocurre es que llegan personas pobres, hambrientas y con hambre.

La hipocresía es descomunal.

¿ A donde está nuestra moral , nuestra ética ?

¿ De que vamos realmente ?

En Europa viven los vivos que se aprovechan de los países pobres a través de las multinacionales que les sacan la sangre.

No es que aquí vivan seres superiores a nivel de inteligencia sino que viven en realidad ladrones.

Europa es un invento como lo es el casino.

El europeo en general pone lágrimas de cocodrilo así como sus representantes que son los que los representan.

No queremos ensuciar el salón de nuestra «sociedad del bienestar».

Si llegan emigrantes ricos la cosa cambia , se les concede la gracia.

¿ Dónde está aquí la famosa hospitalidad española o generosidad ?

Si lo que hacemos es echar la culpa a otros de las desgracias que ocurren cada dia mas en nuestro planeta y nada más.

Se vive una vida oculta y siempre escondiendo la cabeza debajo de la tierra.

Como diciendo : yo no he sido.

Pero tu si has sido, porque con tu inacción dejas que mueran personas diariamente por distintas calamidades.

Porque por tu egoísmo y tu prepotencia vas » a lo tuyo» sin importante lo sucio y lo llenó de barro que está todo.

Así que si tu eres responsable de lo que vives a tu alrededor y en tus manos está hacer algo antes de irte definitivamente.

Somos los tatara tataranietos de aquellos que conquistaron, colonizaron y explotaron a estos países que hoy reclaman ser escuchados, una vida digna.

Nada más por hoy . Muchas gracias.