Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Los Estertores de la Decadencia»

Aunque los reactores nucleares tengan microfisuras como es el de Bélgica seguirán funcionando.

Así es la justicia Europea , lo importante es que la maquinaria funcione , no las personas.

Estamos hablando de la central nuclear de Tihange dónde provincias limítrofes de Alemania, Luxemburgo

y Países Bajos presentaron demandas pero un tribunal belga las rechazó.

Este lunes en Londres comienza el juicio contra Julian Assange donde Estados Unidos que es principal artífice

de la acusación no para de sumar acusaciones.

La extradición de Assange será un precedente muy peligroso dado que será una victoria para la persecución

de tipo político.

Hoy los sindicatos se han convertido en comisionistas y colaboracionistas de los fondos de pensiones.

Hay un pacto de Toledo en secreto y a espaldas de los jubilados.

Horas se dedican los medios a «agitar» el «negocio» de la okupación y viene siendo rentable.

Las empresas de seguridad se frotan las manos así como otras que han surgido ad hoc y vinculadas alguna

con esos medios.

Una mano lava la otra.

Alguna empresa de seguridad está vinculada a episodios de represión en España y Argentina.

Uno de los sectores que ha obtenido más beneficios y ayudas ha sido el sector del juego, se han

disparado las ayudas públicas y medidas en favor de este campo.

Es algo muy contradictorio en un momento en el que la gente necesita apoyo por sobre

todo humano, psicológico y no que se ponga a apostar o jugar.

Me parece que este tipo de ayudas son inaceptables a un sector

que promueve el vicio.

España es el país con mayor número de ludópatas juveniles.

Eso sin contar el número de trastornos en los hogares que produce

la ludopatía.

El único beneficiario de los juegos de azar es el sistema.

La iglesia gana más de 90 millones limpios en tres años : un negocio como dios manda.

Las diócesis han llegado ha tener ganancias mientras reciben inyecciones importantes

de dinero del estado.

¿ En qué estado estamos ? ¿ Es un estado realmente laico ?

La UE tiene un nudo con Turquía que se le atraganta cada dia mas.

Claro que los turcos avanzan militar y económicamente como los bárbaros

alrededor del imperio.

No se les habló claro desde el primer momento , no se les quiso realmente incluir

, no hubo nunca una convergencia real de culturas y así nos encontramos hoy.

La UE no se define realmente contra el régimen de Bielorusia porque le teme

a su mentor , el Sr. Putín y porque no quiere soltar tiras económicas que enlaza.

Solo es una región que comparte intereses de tipo económico pero no de otro tipo,

moral, de valores, etc… si , sobre el papel se fundó la constitución europea , pero

es solo algo nominativo.