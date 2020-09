Pablo González: «En primera línea»

Desde que comenzó la pandemia han salido varios visionarios comentando, al igual que con otros temas, que la Sanidad española está entre las primeras del mundo según un informe de la OMS que debe ser secreto al igual que el comité de expertos. Como es habitual, para intentar tranquilizar y convencer a la población dicen muy poco del asunto para no descubrir lo que están ocultando.

Cualquier ciudadano con dos dedos de frente y un poco de memoria puede pensar y recordar las informaciones que nos han ido dando sobre el tema en cuestión:

Primero que la pandemia no iba a tener mayor incidencia en España, después que el contagio no tendría gran trascendencia por lo que se podían autorizar manifestaciones, más tarde decían que nuestra Sanidad, una de las primeras del mundo según ellos y el informe secreto de la OMS, estaba totalmente preparada para cualquier contingencia, luego que mascarilla no y mascarilla sí, a continuación paso a paso nos impusieron el confinamiento y más y más y más; pero eso sí con una Sanidad a la cabeza mundial. Resulta cuando menos curioso que hemos estado siempre en primera línea de muertes y contagios, ahora ya nos hemos destacado del pelotón, más o menos como siempre, a la cabeza de los temas malos y en la cola de los buenos, después de varios meses informan que el stock del medicamento que parece algo fiable está en los mínimos y así una tras otra las informaciones preocupan mucho más que tranquilizan, con lo comentado anteriormente es lógico pensar que algunos puntos de los que detallo a continuación están fallando estrepitosamente para considerar que estamos entre los mejores:

. Gestión administrativa de la Sanidad

. Profesionalidad de los servicios médicos

. Gestión de los centros hospitalarios

. Gestión política

. Diagnóstico preventivo

. Gestión de material médico

. Conocimientos sobre el material médico

. Etc., etc., etcétera

¿Tenemos una Sanidad de las primeras del mundo?

Eso no se lo cree ni el que asó la manteca, porque si fuera así no estaríamos a la cabeza de contagiados y muertes en Europa, es como decir que el mejor estudiante es el que más suspensos tiene, por supuesto la solución global no es meter y meter más funcionarios aunque trabajen muchas horas en momentos difíciles; por cierto me sorprende que haya responsables médicos que digan que falta personal, entre otros motivos, porque hay profesionales que están de vacaciones, es muy habitual cuando hay un problema en la empresa privada, que por cierto son los que pagan, que se trabaje muchas horas y días de más y por supuesto que las vacaciones ni se comentan, ya se disfrutarán cuando se pueda si se puede y además tiene toda la pinta que se está empezando a organizar una manifestación de médicos en Madrid, es decir: vacaciones + huelga, supongo que la harán en las horas libres que dicen que no tienen, si hay escasez de facultativos no parece que sea el momento adecuado por mucho fondo político que haya detrás.

Existen varios informes sobre la Sanidad mundial que recogen todos los conceptos necesarios para hacer una clasificación bastante fiable, como casi todo en la vida, la calidad del informe depende de que los parámetros que se puntúen sean más o menos numerosos y su concepto el adecuado, por supuesto que si cogemos tres parámetros insignificantes saldremos muy bien clasificados pero no ocurre lo mismo por ejemplo en el informe de Global Health Consumer Index donde los parámetros son más numerosos y concretos, en este ocupamos el puesto número DIECINUEVE en Europa, que es el que realmente nos hemos ganado a pulso.

El resultado anterior es la consecuencia de valorar varios conceptos profesionales y claramente en España habría que modificar seguramente unos cuantos para conseguir subir unos puestos en el ranking.

Pensando en el resultado que tenemos actualmente, ¿qué ocurriría si los 11,5 millones de asociados a la Sanidad Privada utilizaran la Sanidad Pública? Estos asociados, en general, pagan las dos Sanidades pero suelen utilizar la Privada, la catástrofe sería de unas magnitudes inimaginables enseguida se pediría la incorporación de miles de profesionales como si esa fuera la solución, podría ser una pequeña parte pero nada más; este es un asunto importante al que nadie se atreve a meter el bisturí porque tienen miedo, los de antes y los de ahora.

También resulta llamativo que nunca se hable de los sistemas médicos europeos, estos gobernantes que se llenan la boca cuando les interesa con la palabra Europa podrían explicarnos en qué consisten, porque es muy posible que aplicando la democracia: los servicios, el pago y el resultado serían muy diferente al que nos imponen ahora.