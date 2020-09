Manuel del Rosal: «A la ministra Montero: Hay amores que matan»

“En la antigua Grecia los griegos reconocían cuatro clases de amor: Ágape, Eros, Fileo y Storge”

El amor de Ágape es el amor más perfecto, es aquel en el que se busca el bienestar de la persona amada. El amor de Fileo es el de la amistad leal, el amor de Eros no hace falta explicarlo y el amor de Storge es el amor entre padres e hijos, hermanos etc.

Yo quiero hacerle una pregunta Sra. Montero: ¿Con qué clase de amor a España se van a entregar ustedes los miembros del gobierno y los independentistas, los comunistas y los partidos minoritarios como Compromís, Teruel existe, Nueva Canarias y otros para aprobar los PGE? Sin olvidar a ese nuevo Ciudadanos de Arrimadas.

Como sé que no me va a contestar, permítame que le diga que, con ninguno de ellos. El “amor por España” de todos los partidos que se van a unir para aprobar los PGE, no es ninguno de los que en la antigua Grecia se reconocían. El amor que va a unir tal mezcolanza de ideologías e intereses es el amor más viejo que existe en la Tierra desde que el hombre puso su pie en ella: EL AMOR AL PODER, ENTREVERADO EN OCASIONES DE LA CODICIA.

El matrimonio a muchas bandas que se va a producir para sacar los PGE, es un matrimonio de intereses, ¡nada de amor, Sra. Montero! No hay amor en esa unión, hay solo ambición de poder, intereses inconfesables; en algunos casos ruines y mezquinos. Si alguien cree que Compromís, Nueva Canaria, Teruel Existe, Partido Regionalista de Cantabria y otros van a decirle SI a Pedro Sánchez por “amor a España”, debería ir a que se lo vea un psiquiatra. Peor aún si lo creen del PSOE y de Unidas Podemos, partidos que se caracterizan por un amor desenfrenado, no por España, sino por el poder a cualquier precio. Estos, los que crean que PSOE y Podemos “aman a España”, deberían pedir cita al psiquiatra, pero al especialista en psicoanálisis profundo.

Ninguno, absolutamente ninguno de los partidos que van a apoyar los PGE, lo hace por amor a España. ¿Cómo van a amar a España los que han visto pasar decenas de miles de muertos y centenas de miles de contagiados mientras se rascaban la barriga tendidos en la hamaca playera? Ni aman a España ni a los ciudadanos. Con esto no quiero decir que los partidos que no apoyarán los PGE, amen a España; en este pobre país tan cerca de políticos mediocres y tan lejos de Dios, uno debe preguntarse si hay alguien que lo ame, no solo entre los políticos, sino también entre sus ciudadanos.

Sra. Montero, usted es mujer, se supone que las mujeres son más entendidas en amores que los hombres; le ruego no mancille la hermosa palabra AMOR haciendo un uso perverso de ella porque, usted lo sabe: hay amores que matan.