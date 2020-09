ÉL: visto y no visto en los Polígonos con Braga Total, las Perseidas, el Mar de Ardora, la Radio y comienzo de la temporada 2020-2021

LA GRAN RIQUEZA DEL ESPAÑOL EN EL MUNDO



SOBRE LA NECESIDAD DE DEFENDER EN LA RADIO, LOS MEDIOS Y OTROS SECTORES, CAMPOS SOCIALES, LA MEJOR COMPETENCIA PERO SIEMPRE DEONTOLÓGICA, HONRADAMENTE, CON MUCHA HUMILDAD, JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS, CON MUCHO COMPROMISO, RIGOR, EFICIENCIA, CREATIVIDAD… Y SIEMPRE, SABIENDO APRENDER DE LOS ERRORES, FALLOS, FRACASOS PROPIOS Y AJENOS…



Manoliño “El Niño de Königsberg” (gran cantaor flamenco metafísico): “Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí: ¿que puedo saber, que debo hacer que puedo esperar y que me aportan el mar, las estrellas…?. Le responde el gran cantaor total del flamenco, Camarón de la Isla con “La Leyenda del Tiempo”: “Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo…”

Ha vuelto ÉL y, en un suspiro, entre Lección Magistral y Lección Magistral en su “Gira por los Polígonos”, ha pasado el tiempo (el muy grande, entre los mejores de los mejores, el argentino José Luís Borges: “Solo perdura en el tiempo las cosas que no fueron del tiempo”; “El tiempo es el mejor antologista, o el único, tal vez”, si cuadra/ se cadra) y, el primer día de setiembre 2020, se inicia la nueva temporada mediática, radiofónica 2020-2021.

Ha vuelto ÉL, visto, no visto y vuelto a ver…, en su gira veraniega por los polígonos; ÉL, el gran profesional mediático, periodista español, Carlos Herrera y Crusset. Y de nuevo, ha vuelto, marcando tendencia como Líder de los Líderes de las Ondas de Radio en España, la gran nación española y con proyección internacional, mundial, cósmica…, entre otras cosas, gracias al español.

SOBRE LA GRAN RIQUEZA DEL ESPAÑOL

En el mundo, agosto-setiembre 2020, más de 570 millones de personas hablan español, más de 20 millones de personas aprenden español cada año, más de 250 millones de personas hablan gallego-portugués-brasileiro y que es igual al español en un 89%; el español es la segunda lengua mas hablada en el mundo tras el inglés-americano en naciones diferentes a la propia; es, también, la segunda lengua mas empleada en las transacciones económicas y es la tercera lengua, mas empleada, tras el inglés-americano y el chino mandarín, en Internet. El español lo hablan en Estados Unidos 60 millones de personas, en Brasil 30 millones de personas, etc.

Según parece, en el cosmos, en el más allá, gracias a las nuevas tecnologías, se han encontrado vestigios de la presencia de lo español… Pensemos en la canción, éxito veraniego en su día, de “Zapato Veloz”, titulada “Pandeirada Sideral-Hay un gallego en la luna…”.

Hablamos de cosmología cuando, en agosto-setiembre 2020, estamos viviendo, hemos vivido la “Noche de las Perseidas”, la lluvia de estrellas, las “Lágrimas de San Lorenzo”. Recuerdo excelentes verbenas, a la luz de la luna y las estrellas, en la gran playa de Penarronda (Barres/Castropol-Asturias-España), abierta al Mar Cantábrico, en el Occidente asturiano, junto a la capilla-ermita de San Lorenzo y con motivo de la fiesta patronal de San Lorenzo y que se celebra el 10 de agosto. Victor Hugo: “Todas nuestras pasiones reflejan las estrellas”. Lo cantan muy bien los mejores: Miguel de Cervantes-El Quijote: “Soñar el sueño imposible, luchar contra el enemigo imposible, correr donde valientes no se atrevieron, alcanzar la estrella inalcanzable. Ese es mi camino y mi armonía”; Frank Sinatra-La Voz, “Fly Me to the Moon” – “Llévame volando hasta la luna/ déjame jugar entre las estrellas/ Déjame ver como es la primavera/ en Júpiter y en Marte/ Déjame cantar por los siglos de los siglos/ al amor eterno y verdadero”…

El español supone una gran riqueza y que debería ser mucho mas y mejor potenciada, tal y como demuestra, entre otras, la muy importante investigación española sobre la importancia global del español, editada, a partir del año 2007, por “editorial Ariel”, financiada por la “Fundación Telefónica” de España, “Valor económico del español: una empresa multinacional” y dirigida por José Luís Garcia Delgado, catedrático universitario de economía aplicada, José Antonio Alonso, catedrático universitario de economía aplicada y Juan Carlos Jiménez, profesor titular de economía aplicada.

Muy importante y necesaria investigación española (que debería continuarse en otros sectores, campos sociales) que consta de los siguientes títulos ya publicados: 1. “Economía del español. Una introducción” por José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, primera edición, 2007, segunda edición ampliada, 2008. 2. “Atlas de la lengua española en el mundo” por Francisco Moreno y Jaime Otero, primera edición, 2007 segunda edición, 2008. 3. “La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. Oportunidades y retos” por Miguel Carrera Troyano y José J. Gómez Asencio, Directores. 4. “Las ‘cuentas’ del español” por Francisco Javier Girón y Agustín Cañada. 5. “Emigración y lengua: el papel del español en las migraciones internacionales” por José Antonio Alonso y Rodolfo Gutiérrez, Directores. 6. “Lengua y tecnologías de la información y las comunicaciones” por Cipriano Quirós. 7. “El español en la red” por Guillermo Rojo y Mercedes Sánchez. 8 . “Economía de las industrias culturales en español por Manuel Santos Redondo, Coordinador. 9. “El español en los flujos económicos internacionales” por Juan Carlos Jiménez y Aránzazu Narbona. 10. “Valor económico del español” por José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez.

EL LÍDER DE LOS LÍDERES DE LAS ONDAS: “HERRERA EN COPE” DESPUÉS DE LAS 10 DE LA MAÑANA

El Líder de los Líderes de las Ondas, Carlos Herrera y Crusset, en su programa de radio de las mañanas, donde, después de las 10 de la mañana, de diez a doce de la mañana (en otra ocasión, analizaremos el programa “Herrera en COPE/Cadena de Ondas Populares Españolas” de seis a 10 de la mañana y que, en mi opinión, es un gran programa de la COPE, su programa referencial en el campo informativo y con grandes colaboradores bajo la dirección del Líder de los Líderes de las Ondas como, entre otros, Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Angel Exposito, José María Gay de Liébana, Joaquín Leguina, Francisco Rosell y Bieito Rubido), destacan el “Diario de mi Marijose con su perro Perry” (el que suscribe, su familia, en mi pueblo, Vegadeo-Asturias/España, tuvimos perros, gatos, palomas, cerdos y conejos, y en nuestra cuadra se guardaban, “aparcaban” burros, mulos, caballos, vacas, xatos, ovejas, carneiros, etc., que venían al gran mercado-feria de los sábados de Vegadeo. Mi hermana, Carmen Cancio, en la actualidad, tiene una gata que se llama Lana Turner – pensó en ponerle Ginger Rogers en homenaje a nuestra querida madre Lydia Álvarez González y a la que le gustaba mucho esta gran actriz americana, al igual que el gran Fred Astaire y, sobre todo, Greta Garbo “La Divina”. El problema es que Ginger Rogers es mas difícil de pronunciar – y un perro que se llama Federico, tan genial como FJL pero que insulta menos… “El Diario de mi Marijose con Perry”, en mi opinión, es una gran, excelente, original, muy buena aportación de la periodista española Maria José Navarro a la mejor radio española, internacional; una gran aportación, única, critica, festiva, implacable, revulsiva, psicosociológica-histórica-contextual-glocalocal-personal-vital…, pura deconstrucción radiofónica, mediática y muchísimo mejor que los de la banda deleuziana, fucoliana, derridiana, solleriana…), su repaso, de Maria José Navarro, en “Herrrera en Cope”, a las revistas del corazón (muy bueno también), el “Grupo Risa” (de lo mejor de humor en la radio tanto nacional española como internacional, pero, OJO, no hay que dormirse, nunca deben dormirse en los laureles. Sobre el humor en la radio también me gustan mucho los excelentes artistas, creadores radiofónicos, mediáticos, etc., Carlos Latre y Juan Carlos Ortega y con los que coincidí en televisión) y la sección, siempre en el programa de radio “Herrera en Cope”, sobre el uso del español de Fernando Vilches, sin olvidar los “Fósforos” y “Radio Carlitos” (no “Radio Carlitos Deluxe” que es un coñazo, aburridísimo, todo en inglés-americano, que no añade nada y le hace un muy negativo efecto de restar audiencia al excelente programa que viene a continuación del Grupo Risa).

Hemos citado varias y excelentes secciones del programa “Herrera en Cope”, que siempre debe enriquecerse, mejorarse, con menos inglés-americano, buscando lo mejor, a los mejores, sin politiquerías, clientelismos, nepotismos-familiarisimos, amiguísimos, tajadismos, etc., y para generar el mejor valor añadido, las mejores cadenas de valor, etc. Todo ello, debidamente medido, trabajado, aplicado y controlado, con justicia justa y el máximo rigor, de la mejor forma, al mejor nivel internacional, mundial.

Tampoco me quiero olvidar, en el programa “Herrera en Cope”, de Goyo (González), Naranjo (José Antonio), Uriarte (Jon) y Toni (Antonia Martínez), en definitiva, un gran, excelente, muy buen equipo del Líder de los Líderes de las Ondas y que cuenta, también, con el ya citado, el gran conductor mediático, radiofónico Expósito (Angel) y que, ademas, lo viene haciendo muy bien en el gran programa que dirige, conduce, “La Linterna” de la Cope, de 19 horas a 23,30 horas, con gran contenido humanitario y, claramente, en línea con el Ideario Cope.

Creo que, en justicia justa, competencia y eficiencia de una buena y muy necesaria empresa mediática española, nacional, internacional, se debe hacer una muy justa valoración, medición de cada sección, etc. de este muy importante, referencial programa radiofónico y de todos los de la cadena COPE (como establece el Ideario COPE) y actuar en consecuencia para luchar por la máxima, mejor calidad, competitividad, nivel, etc., desde el justo cumplimiento de todos los programas, sus horarios con la mejor forma y fondo, con lo mejor, con los mejores, todo ello, debidamente medido, debidamente seleccionado, definido, promocionado, potenciado y controlado, y, sobre todo, con los buenos, justos, muy necesarios principios, valores que representa y debe defender, aplicar, promover y controlar la cadena de radio COPE, es decir, el Ideario COPE (se puede consultar en Internet, al igual que la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978).

Lo que creo que, también, hay que hacer en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación y socialización de España, públicos y privados, la gran nación española, a saber, aplicar, promover y controlar el mejor juego, competencia y cooperación limpios, que fomenten el mejor valor añadido, las mejores cadenas de valor, etc., y dentro de justos y necesarios códigos deontológicos.

CIRCUITO VERANIEGO RADIOFÓNICO POR LOS POLÍGONOS

Como decíamos, el Líder de los Líderes de las Ondas, Herrera Carlos, en su programa de gran éxito y repercusión pública y social, nacional e internacional; en su programa de las mañanas, que estamos analizando, de diez a doce horas de lunes a viernes, “Herrera en COPE”, en la “Cadena de Ondas Populares Españolas/COPE”, claramente, impone, marca, crea tendencia en múltiples direcciones. Pero, OJO, MUCHO OJO, debe ser con deontología, honradez, juego, competencia y cooperación limpios, humildad, mucho rigor, competencia, eficiencia y creatividad, pues, de lo contrario, si no es así, todas las criticas que hace el Líder de los Líderes de las Ondas y su equipo en los diferentes medios, ámbitos, campos sociales, pierden todo su sentido, toda su fuerza, validez… Todo lo que se exige a los demás, de deontología, honradez, juego limpio, etc., previamente, debe ser cumplido por los que lo exigen y, en este caso, de acuerdo con el Ideario Cope.

En este caso, en este apartado que estamos tratando sobre el Líder de los Líderes de las Ondas, nos referimos a una de sus muchas especialidades, la muy conocida ya en toda España e internacionalmente, el llamado “Circuito Veraniego Radiofónico por los Polígonos” de Carlos Herrera-“Herrera en Cope”, es decir, su periplo de “Lecciones Magistrales-MasterClass” por los Polígonos Industriales, de I+D+I – Investigación, Desarrollo e Innovación…



En efecto, después de una primera Lección Magistral sobre la gran importancia y utilidad pública, sanitaria, social del trasplante de heces, Carlos Herrera en “Herrera en Cope” y junto a su equipo, en el marco del citado “Circuito por los Polígonos”, ha desarrollado otra “Gran Lección Magistral”, en este caso sobre la llamada “Braga Total”, una revolución de la investigación aplicada, de nuevo, en el campo de la salud y, en este caso, por medio de una prenda interior, la braga, el calzoncillo, el culero y, también, llamado slip.

De un tiempo para acá, se viene desarrollando la investigación sobre la vestimenta y su influencia en la salud, que es un bien esencial, fundamental y que, como vemos con el coronavirus, el llamado mundo occidental mas desarrollado y avanzado y, dentro de este, España, la nación española, arrojan la peor gobernación, gestión mundial de la pandemia del coronavirus (lo que han señalado varios informes, estudios internacionales); como decíamos, en el caso de la pandemia del coronavirus, el mundo occidental y, sobre todo, Italia y peor, aún, España, fueron cogidos en las pataquiñas-patatitas, “in braganti totale”-totalmente en bragas…

Ojo, Mucho Ojo, al volver a “Herrera en Cope” y a su nueva Lección Magistral, este tipo sanitario de “Braga Total” no se puede ni se debe confundir con otros tipos de bragas como, por ejemplo y entre otras, la “Braga Control Figura Invisible Total” o con el tipo “Corselette Braga Control Total Playtex” o con el modelo “Platino Total Confort 790 Braga Control Negra”, etc., etc. Y que se preocupan de la estética corporal. “Nulla aesthetica sine ethica – Ninguna estética sin ética”.

Hablamos de otra cosa, de la braga de uso terapéutico para la incontinencia sanitaria y sobre lo que el Líder de los Lideres de las Ondas, Carlos Herrera y Crusset (licenciado en Medicina como su padre que murió cuando Carlos Herrera tenia 10 años y su madre, con gran fuerza, sacó adelante a él y toda la familia) se explayó, en “Herrera en Cope” y en su “Circuito por los Polígonos”, sobre la bragalogía, el síndrome de la vejiga hiperactiva, el síndrome de la disfunción del vaciado vexical, etc., etc., con su gran maestría en forma y fondo, significado y significante, contenido y continente, morbología (entre otras cosas sobre el cumplimiento, funcionamiento del programa “Herrera en Cope” y en relación con lo que establece el Ideario COPE, la sección del programa dedicada a los asesinatos con morbo y a lo que se añade un canto a la gula, a la glotonería y con muy poco arte, es muy, pero que muy mala), iconografía, relatología…

DE LA BRAGALOGÍA A LA PEDOLOGÍA PASANDO POR LA MIERDOLOGÍA Y CON BIBLIOGRAFÍA

Antes de la Braga Total, de una de sus especialidades, la “Bragalogía”, el Líder de los Líderes de las Ondas, Carlos Herrera, en su “Circuito por los Polígonos” de “Herrera en Cope”, trató, con la maestría, profundidad, todo tipo de matices y rigor que le caracteriza, del transplante de heces, la “Mierdología”-Ciencia de las Heces y, después, desarrolló el tema de la Flatología, Pedología, Cagarríalogía…

En este sentido y teniendo en cuenta lo muy exigente que es en sus cuidadas y muy preparadas “Lecciones Magistrales” en antena, en “Herrera en Cope”, me ha llamado mucho la atención que el Líder de los Líderes de las Ondas, Carlos Herrera y Crusset, gran dominador, experto, también, de la música moderna en inglés-americano, de lo que alardea, sobre le que, en directo, entre otros, le da lecciones a su hijo el joven Alberto Herrera Montero de 28 años (que lo hace muy bien) e, incluso, le riñe en antena…; me ha llamado muy mucho la atención que Herrera Carlos, en “Herrera en Cope” y teniendo en cuenta sus querencias, gustos en este campo social, sector del mercado…, no haya hecho referencia al tema de las bragas del gran grupo americano de “Hard Rock”, “Guns and Roses” (Pistolas y Rosas)…

Sobre lo que estamos tratando de la Bragalogía, Braguetología (que también incluye la Braguetazología, la ciencia de los braguetazos…), del campo de la moda, del juego de la vida, su música, sus representaciones…, véanse, entre otras publicaciones: Thorstein Veblen, The Vested Interests and the Common Man: The Modern Point of View and the New Order, 1919; Cecil Willett Cunnington, Phillis Cunnington, The History of Underclothes, 1951; Roland Barthes, El sistema de la moda, 1967 (cuando fui a Paris-Francia, a ampliar estudios de Sociología, acudí a los cursos de Barthes y fue unos de los mejores profesores, mas brillantes, motivadores, etc. que tuve, que llevaba a grandes invitados, como también: Louis Althusser; Raymond Aron; Raymond Boudon; Pierre Bourdieu; Noam Chomsky; Michel Crozier; Michel Debeauvais; Gilles Deleuze; Michel Foucault; Nicolas Herpin; Paul de Gaudemar; Vladimir Jankélévitch; Georges Lapassade; Edgar Morin; Jean Claude Passeron; Nicos Poulantzas; Michel Serres; Alain Touraine; etc. A cuyos cursos, conferencias, ponencias, debates, varias iniciativas científicas, profesionales, sociales, etc. y con sus equipos, invitados franceses y de otras naciones, donde también había jóvenes, algunos de los cuales se convertirían en grandes profesores, investigadores, emprendedores, creadores, etc.; a sus cursos, debates, ponencias, conferencias, iniciativas varias, tuve la gran suerte de acudir, de participar activamente en los mismos); Pierre Bourdieu, La distinción. Critica social del gusto, 1979; Lola Gavarrón, Piel de ángel: historias de la ropa interior femenina, 1982; Claude Grignon, Jean-Claude Passeron, Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura, 1989; Miguel Cancio, “La moda como producción, seducción y succión”, Jornadas internacionales de la moda en Orense, 1989 (organizadas por Adolfo Dominguez, Luis Carballo/revista “Galicia Moda, “La arruga es bella…”, etc. Posteriormente, hice un libro ilustrado “La moda como producción, seducción y succión. Sociología y economía de la moda y sus representaciones”. En el gran diario gallego de La Coruña, “La Voz de Galicia”, donde llegué a tener una página los domingos y donde colaboré bastantes años, publiqué bastantes artículos, trabajos sobre la moda, dentro del llamado “periodismo científico” y, especialmente, cuando este periódico tuvo como director al gran periodista gallego Juan Ramón Díaz García, que potenció mucho el “periodismo científico”, convirtió “La Voz de Galicia” en uno de los mejores diarios regionales de España y a escala internacional, y al que quiero recordar, a este gran gallego y español, Juan Ramón Díaz García, pues, murió el año 2015, a los 73 años); George Duby, Philippe Ariès, Historia de la vida privada (cinco volúmenes), 2001; Carlos Herrera, Abróchense los cinturones, 2003; Amalia Descalzo Lorenzo, “Apuntes de moda desde la Prehistoria hasta la época moderna”, 2007, Revista del Museo del Traje, Madrid; Catherine Hakim, Capital erótico, el poder del fascinar a los demás, 2011; Carl Wilson, autor, Nick Hornby, colaborador, Manolo Martínez, epílogo, Música de mierda: Un ensayo romántico sobre el buen gusto, el clasismo y los prejuicios en el Pop, 2016; Iwona Wierzba, La vergonzosa historia de la ropa interior, diciembre 2019, el titulo original es “Una vergonzosa historia de bragas para casi adultos”, libro ilustrado.

Por cierto, el grupo de rock duro “Guns and Roses”, debido al coronavirus, se ha visto obligado a aplazar su actuación en Sevilla (Andalucía-España; donde vive nuestro Líder de los Líderes de las Ondas, Herrera Carlos y desde donde, debido al coronavirus, hace su programa “Herrera en Cope”, desde su casa en Sevilla, pues, ha preparado un estudio, equipo para ello. Aprovechamos la ocasión para felicitar al equipo de fútbol de Sevilla y que ha ganado en Alemania, agosto 2020, su sexta “Europa League”, por 3-2 en un gran partido y a uno de los mejores equipos de futbol del mundo, el Inter de Milán-Italia. Felicitamos a Monchi, Lopetegui, Navas y toda la plantilla, gerente, entrenador, equipo técnico, presidente, directiva, afición, a todos los que integran este gran equipo del fútbol español. Otro de mis campos de trabajo ha sido el de la sociología y economía del fútbol); “Guns and Roses” que estaba prevista, su actuación en Sevilla, para el 23 de mayo 2020 y que ha trasladado para el 5 de junio 2021.

La audiencia nacional e internacional de “Herrera en Cope” espera con gran ilusión la próxima Lección Magistral-MasterClass del Líder de los Líderes de las Ondas, Carlos Herrera y Crusset, sobre otra de sus muchas especialidades. De ahí, entre otras cosas, su gran y merecido triunfo radiofónico y su gran popularidad en toda España, etc.

EN DEFENSA DE LA MEJOR COMPETENCIA Y CONTRA LOS REGÍMENES, FUERZAS, MEDIOS, INSTANCIAS, REDES, ETC. ANTIDEMOCRÁTICOS, QUE VIENEN FOMENTADO ESTADOS FALLIDOS, ANTIDEMOCRÁTICOS, LA CORRUPCIÓN, EL PEOR JUEGO SUCIO…

Que gran pareja radiofónica formaron en la cadena española de radio “Onda Cero”, en su programa “Herrera en la Onda”; formaron Carlos Herrera y Josemi Rodríguez Sieiro, QUE GRAN TANDEM, de las mejores, de los mejores de la historia de la radio española y de la mejor talla internacional. Es una pena que no se repita en “Herrera en Cope”, pues, su aportación radiofónica, que se comentaba amplia y socialmente, fue muy buena, original y brillante, como, entre otras, la muy radiofónica, mediática confrontación entre la noble visión aristocrática de distinguida elegancia con la pipolización popularecha plebeyera y a lo que se unía el morbo braguetero, mierdento, escatológico…

Como se pone de manifiesto en las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas, de las que forma parte, debe formar parte España, la gran nación española y no dejarse llevar, arrastrar a modelos extremistas, izquierdistas, populistas, nacionalistas, internacionalistas, demagógicos, fanáticos, fundamentalistas, cargados de envidia, odio, etc., que han arruinado, vienen arruinando material, inmaterial, socioeconómica y éticamente a naciones que formaban parte de las mas naciones mas ricas y desarrolladas como Cuba, Venezuela, Argentina, etc.; como estábamos diciendo, no hay como la buena, justa, deontológica y muy necesaria competencia en la radio y demás medios, instancias, sectores y campos sociales.

Al hablar de competencia debemos referirnos a la que, por ejemplo, aportó, en España y en el campo de la radio, mediático, “Radio Antena Tres”, creada por el gran profesional mediático español, Manuel Martin Ferrand (al que tuve la suerte de conocer y decírselo personalmente), junto a un gran, excelente, impresionante plantel de profesionales del mundo mediático, la prensa, radio, televisión, de la cultura, el espectáculo, el deporte, de múltiples sectores y campos sociales. La lista de grandes figuras mediáticas, entre ellas Josemi Rodríguez Sieiro, de “Radio Antena Tres”, fue absolutamente espectacular y se puede consultar por Internet.

Algo va mal, muy mal en España, la nación española, cuando un medio con un plantel así, que tuvo gran éxito y en tan poco tiempo, desapareció, se hizo desaparecer de muy malas, injustas maneras y en contra de la justa, deontológica y muy justa, necesaria, fundamental competencia de juego limpio.

Algo huele mal, muy mal; algo se hace mal, muy mal en España, la gran nación española y que para ser grande debe aplicar, cuidar mucho, defender y promover, a todos los niveles, en los diferentes medios, instancias, sectores y campos sociales, de forma deontológica, honrada y con el mayor rigor, la mejor competencia, el juego, competencia y cooperación limpios, que contribuyan a la mejor riqueza económica, social-sanitaria-asistencial, humana, integradora, científica, técnica, cultural, medioambiental, ética, espiritual…

Al no hacerlo así, teníamos, en España, la nación española, antes de la pandemia del coronavirus, y en relación con el mundo occidental, etc.; teníamos el mayor paro (cerca del 14%), paro juvenil (31% y mas), economía sumergida (mas del 20%), precariedad (cuatro de cada diez trabajadores, empleados, con trabajo precario), gran deuda y déficits públicos (deuda publica cerca del 100% del PIB y deficit público 2,8%, en contra de los exigido por la Unión Europea), un salario medio un 22% por debajo de la media de la Unión Europea en el segundo trimestre de 2020 (la primera posición en España en salario medio la ocupa la Comunidad Autónoma de Madrid y gracias a la aplicación de una política liberal mas competitiva…), corrupción, juego sucio…

Cifras, condiciones económicas, empresariales, sociales, etc., que han empeorado mucho, en España, en la nación española, con la pandemia del coronavirus y que, debido a la tardanza, en hacerle frente y como es debido, del extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias Cum Fraude, todo propaganda, marketing embaucadores, contaminadores, lavadores de cerebros, manipuladores; debido a su muy mala gobernación, gestión de la pandemia del coronavirus; debido a su politiquería, partidismo, sectarismo, etc., España, la gran nación española, ocupa, agosto-setiembre 2020, una de las peores situaciones del mundo, la peor de la Unión Europea, en contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes (mas de 500.000 contagiados y mas de 43.000 muertos), en personal sanitario contagiado (mas de 55.000), en ancianos muertos en residencias (mas de 20.000), en rebrotes (España tiene mas rebrotes que varias de las grandes naciones europeas juntas) y en las peores condiciones socioeconómicas, empresariales de la Unión Europea, del mundo occidental, con una caída del 18,5% del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo, junio) y una caída interanual del 22,1%, gran aumento del cierre de empresas, autónomos, del paro, etc.

En junio 2020, el déficit público pasó del 2,8%, al finales del año 2019 y que ya estaba por encima de lo exigido por la Union Europea; pasó al 4,36% del PIB y la deuda publica ha alcanzado el 110% del PIB y que al final del año 2019 era el 95,5% del PIB. El Gobierno de España prevé que el deficit publico, al final del año 2020, sea del 10,3% y la deuda publica del 115,5% del PIB, según el “Plan de Estabilidad” que ha remitido a Bruselas, la Unión Europa.

España, en la Unión Europea, en el m mundo occidental, setiembre 2029, arroja los peores datos en contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes, en personal sanitario contagiado, en ancianos muertos en residencias, en rebrotes y en muy graves consecuencias económicas, empresariales, sociales, en paro, cierre de empresas, autónomos, etc.

Y todo esto, con PSOE Sánchez Cum Fraude de vacaciones de verano (tres semanas de vacaciones del Gobierno de España), después de decir que le habíamos ganado la batalla al coronavirus y salíamos muy fortalecidos, sin asumir, como establece la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978; sin asumir el liderazgo que le corresponde al Gobierno de España, pasándole este gravísimo problema de la pandemia del coronavirus a las Autonomías, la población, Europa, el mundo mundial, etc. Además, sin hacer las pruebas necesarias del coronavirus a los que entran por los aeropuertos, a los que acuden a vendimiar, a los emigrantes ilegales (una parte de los cuales se han escapado. Guardia Civiles han pedido que se hagan las pruebas PCR a los emigrantes ilegales) etc., etc.

El PSOE Sánchez Cum Fraude, el de “No es No” al Gobierno PP de Mariano Rajoy, entre otras cosas, después de decir en la campaña electoral de las elecciones generales españolas de 2019, que Pablo Iglesias Unidos Podemos le sacaba el sueño al 95% de los españoles y a él, nada mas saberse los resultados electorales de las elecciones generales del 10 de noviembre 2020, llegó a acuerdos con Unidos Podemos Iglesias, etc. Cum Fraude y formaron el gobierno de coalición PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude.

Anteriormente, gracias a la mediación de Unidos Podemos Iglesias, etc. Cum Fraude, consiguió el apoyo para la Moción de Censura contra el Gobierno de España del PP de Mariano Rajoy, presentada por PSOE Sánchez Cum Fraude (promovida con el gran, fundamental apoyo de la “izquierda judicial”, de jueces, fiscales, magistrados, etc. y que, en el campo de la justicia, con presencia en los medios de comunicación, etc., se comportan, se vienen comportando de forma totalmente injusta, politiquera, partidista, sectaria, clientelar, etc.); PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude consiguió (en la Moción de Censura, en la Comunidad autónoma española de Navarra, etc.) el apoyo de fuerzas extremistas nacionalistas, izquierdistas, separatistas, antiEspaña, anti-nación española, anti-Constitución española, etc., como el brazo político de la banda terrorista nacionalista-izquierdista vasca, ETA-Bildu, como los extremistas golpistas ilegales de Cataluña, etc. Y que, ademas, vienen contando con el apoyo de la Nueva Internacional Comunista, del Foro neocomunista y de extremismos identitarios de Sao Paolo 1990, y de los regímenes, fuerzas, medios, instancias, fundaciones, movimientos, redes, etc. que lo integran nacional e internacionalmente, y que viene/en contando con el firme apoyo de los regímenes antidemocráticos y que vienen apoyando la antidemocracia en el mundo, a saber, Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista, Turquía erdoganista, etc., etc. Pero, también y a otro nivel, del extremismo de la izquierda norteamericana y que el extremista presidente Trump ha relanzado mucho en los Estados Unidos. Recordemos que el Foro neocomunista y de extremismos identitarios de Sao Paolo 1990, en su reunión-Encuentro de julio 2017, en Managua (Nicaragua), con la presencia de las fuerzas extremistas izquierdistas procedentes de España, Izquierda Unida (IU) de Unidos Podemos (UP), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP); como decíamos, el Foro de Sao Paolo 1990, aprobó en su Encuentro en Managua (Nicaragua) de julio 2017 un documento de apoyo al referéndum ilegal golpista celebrado ilegalmente en Cataluña (España) el uno de octubre 2020.

FINAL DEL VERANO Y COMIENZO DE LA NUEVA TEMPORADA 2020-2021 DE “HERRERA EN COPE”

Volviendo a la radio, ha vuelto ÉL, ha sido visto y no visto, agosto 2020, en “Herrera en Cope”, en su “Circuito de los Polígonos” y con sus temas estrella: trasplante de heces; la braga total; la Pedología.…

Y, con ÉL, en el Camino de Santiago de las mejores estrellas, las que salvan de verdad, pero, OJO, siempre que uno sepa ganarse la salvación; con ÉL hemos podido gozar de dos fenómenos maravillosos de la naturaleza, la “Noche de las Perseidas”, la lluvia de estrellas, y el “Mar de Ardora”, el mar luminoso, teñido de azul fosforescente…

Y, poco a poco, “paseniñamente” Lección Magistral tras Lección Magistral, sin darnos cuenta, eso sí, con la continua, machacona, machacadora propaganda embaucadora, contaminadora, lavadora de cerebros, manipuladora del extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo propaganda embaucadora, marketing embaucador; poco a poco, “pasiño a pasiño”, nos hemos situado en, setiembre 2020, el comienzo de la nueva temporada radiofónica 2020-2021 de “Herrera en Cope” y con el feliz y positivo anuncio de que el Líder de los Líderes de las Ondas, Carlos Herrera y Crusset, había renovado su contrato con la Cadena Cope y por cinco nuevos años.

FINAL CON EL RILKERO DE PRAGA, EL POETA DEL EXILIO, SHAKESPEARE, CERVANTES, DOMENICO MODUGNO, LICHO LICHEIRO, LYEANDRIN LYEANDRINEIRO, EL CONDE DE KOTAPEIROS Y LA DUQUESA NOGA NOGAROVA

Rainer Maria Rilke “El Rilkero de Praga”: “Cuando mis pensamientos están ansiosos, inquietos, son malos, me voy a la orilla del mar, y el mar los ahoga y los envía lejos con sus grandes sonidos anchos, los purifica con su movimiento e impone un ritmo sobre todo lo que en mí esta desorientado y confundido”; “Mira cómo los ángeles a través del espacio están sintiendo sentimientos perpetuos”.

A partir de Khalil Gibran “El Poeta del Exilio”: “La canción del mar, ¿termina en la costa o en el corazón de aquellos que la escuchan para alejarnos de las peores miserias, contaminaciones y enriquecernos natural, humana y espiritualmente?”; Khalil Gibran: “Cuando miras el cielo y fijas una estrella, si sientes escalofríos bajo la piel, no te abrigues, no busques calor, no es frío, es solo amor”.



A partir de William Shakespeare “El Cisne de Avon”: “Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la tierra sea redonda, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes nunca jamás de que te amo, estrella, amada, vida nuestra, vida de mi vida, vida mía”…; Shakespeare: “Mi generosidad es tan inmensa como el mar, y profundo como él es mi amor; cuanto más te doy, más tengo, pues ambos son infinitos”.



Miguel de Cervantes: “De altos espíritus es apreciar las cosas altas”; “El hacer bien a villanos es echar agua al mar”; “Sábete Sancho, que no es un hombre mas que otro, si no hace mas que otro”; “La verdadera nobleza consiste en la virtud”; La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”…



Para terminar como empezamos, al hablar de la radio, del Líder de los Líderes de las Ondas, Herrera Carlos, de la música (que debe cuidarse mucho en la radio y, también, las secciones, los discursos sobre la misma. Antes, en la gran radio española, a finales de los 50, en los 60, 70…, además de la música española, se ponía mucha y muy buena música italiana, francesa, portuguesa, la gran Amalia Rodrigues y que tanto amaba España, brasileira, los grandes Vinicius, Jobim…. Sin embargo, prácticamente han desaparecido de la radio española y todo, casi todo es en inglés-americano…); al hablar, al tratar, con relación a “Herrera en Cope”, de la radio, de la información, de la comunicación, de la música, del mar, la vida, el mundo, las estrellas…, que mejor que terminar con una de las mejores canciones de todos los tiempos, la italiana “Volare-Nel Blu dipinto di Blu” del gran cantante italiano Domenico Modugno, con la que ganó el Festival de la canción de San Remo de 1958, que se hizo famosa en toda el mundo, se ha convertido en clásica y que dice: “Volar, cantar en el azul pintado de azul, en el cielo infinito, lleno de estrellas, feliz de estar allá arriba, mal alto que el sol, en el azul de tus ojos azules…”.

Licho Licheiro, Lyeandrin Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Noga Nogorova Duquesa de Vegapolov, Ribapolov, Castropolov y Tapiapolov, “Trobeiros, Jaruleiros, Combatientes de los Caminos de Santiago y sus estrellas, por el buen trabajo, la buena libertad, poesía, ironía y alegría, por el buen amor y amistad, por el bien, la verdad, el mejor enriquecimiento espiritual…”: “El éxito debe ser, justamente, para quien lo trabaja con deontología, honradez, mucha humildad (saber siempre aprender, honradamente, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; saber siempre que cuanto mas estudiamos, investigamos y trabajamos, como es debido, sabemos muy poco, menos sabemos, pues, la buena solución de una pregunta, hipótesis, problema y proyecto social, da paso a otro en una búsqueda, proyecto deontológico, honrado, muy humilde, riguroso, creativo sin fin por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, responsable, competente, riguroso, critico positivo fundado, integrador, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, científica, técnica, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente…, por el bien, la verdad responsable…), con el juego, competencia y cooperación limpios, eficientes, creativos, sin narcisismos, egocentrismos, grupocentrismos, racismos supremacistas, superioristas, politiquerías, partidismos, sectarismos, clientelismos, nepotismos-familiarismos, amiguismos, comisionismos, pelotillerismos, servilismos, sindicalerismos, patronalismos, funcionarismos, corporativismos, oportunismos, tajadismos, todo-vale para ganar-no perder, corrupciones y juegos sucios varios, múltiples, mas o menos sofisticados. Y todo ello muy bien medido, explicado, definido, aplicado y controlado”.

Que la nueva temporada mediática, radiofónica 2020-2021 sea muy buena para España, la gran nación española, para su sistema democrático constitucional de monarquía parlamentaria de 1978 y su economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, para los españoles, los ciudadanos de bien, por el bien, para la salud, comportamiento, libertad, trabajo, cultura, critica y justicia justos, para el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, para el bien, la verdad responsable… Y todo ello muy bien medido, definido, explicado, aplicado y controlado.

