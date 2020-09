Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Locura Colectiva»

La locura colectiva que ha traído el Covid 19 es un síndrome que arrastra a las gentes por todos lados.A todos » se les va la olla».

Se tiende a desconfiar de todos y todo y no se cuestiona nada ni se analizan las cosas no digamos ya con sentido crítico pero ni mucho menos en profundidad.

Es como ir en un barco a la suerte de las olas o bien a la deriva.

Las personas han perdido las referencias , donde está el norte , donde está el sur. Nadie lleva una brújula en su vida.

Pareciera como si estuviéramos en un auténtico manicomio.

Este comportamiento de locura lo tienen desde padres a hijos así como los mayores también están afectados.

Se observa un aumento cotidiano de la tensión, los sistemas nerviosos no

aguantan.

Con cualquier pequeñez puede explotar un lugar donde haya personas que

estén contaminadas por esta situación de locura colectiva.

El ser humano ha perdido su esencia.

No tiene fondo.

Con los síntomas de tanto desencaje esto ya no nos permite hablar de una sociedad sana.

El individuo está externalizado.

Duda de todo y no sabe hacia dónde va.

Esto no quiere decir que todos estén en la misma situación pero sí una amplia mayoría y que casi siempre ha formado parte de la masa donde ha podido

esconderse.

El individuo se encuentra desestructurado y roto por dentro en un

espacio social en donde no existen ya los valores y donde la solidaridad y la amabilidad han desaparecido.

Tal es la situación o el análisis en el que nos encontramos hoy.