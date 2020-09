Sociología electoral de Galicia: Gran Triunfo PP-Feijóo en una Galicia electoral moderada en las 11 elecciones autonómicas celebradas

EL EXTREMISMO, EL TODO VALE POR EL PODER DE PSOE SANCHEZ, ZAPATERO, ETC. CUM FRAUDE PROMUEVEN LOS PEORES EXTREMISMOS ANTI-ESPAÑA, ANTI-NACIÓN ESPAÑOLA, ANTI-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ANTI-ESPAÑOL, ETC.



POR UN ACUERDO DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS CONSTITUCIONALES REALMENTE ESPAÑOLAS Y QUE QUIEREN, DEBEN QUERER, DESDE LA DEONTOLOGÍA, LA HONRADEZ, EL JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS, LO MEJOR PARA ESPAÑA, LA GRAN NACIÓN ESPAÑOLA, PARA TODAS Y CASA UNA DE SUS PARTES, PARA LOS ESPAÑOLES, CIUDADANOS DE BIEN Y POR EL BIEN, PARA LA UNIÓN EUROPEA, LAS NACIONES HERMANAS HISPANAS E IBÉRICAS, PARA LOS “PUEBLOS DE LA TIERRA”, COMO DICE LA VIGENTE CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA DE MONARQUÍA PARLAMENTARIA DE 1978

Una vez que se ha constituido el parlamento autonómico gallego, el viernes siete (7) de agosto 2020, tras las elecciones autonómicas (regionales de España) gallegas celebradas el domingo 12 de julio 2020, en el que se ha elegido el nuevo presidente de la autonomía gallega, de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (que repite cuatro veces seguidas como presidente de la autonomía gallega y tras ganar, el PP de Galicia liderado por Feijóo, por mayoría absoluta las ultimas cuatro elecciones autonómicas-regionales de Galicia), el jueves tres (3) de setiembre 2020 y que este, Feijóo, ha nombrado a su gobierno autonómico gallego (domingo 6 de setiembre 2020), a continuación facilitamos los resultados electorales de las elecciones autonómicas en Galicia, desde que se convocaron las primeras elecciones autonómicas, el martes 20 octubre 1981, a las últimas, el domingo 12 julio 2020, y que fueron once (11) elecciones autonómicas gallegas, todas ellas celebradas en domingo salvo las primeras de 1981 y que se celebraron en martes:

Elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio (12J) 2020; participación electoral, 58,88%, antes de contabilizar los votos del exterior del “Censo de Residentes Ausentes (CERA)” y cuya participación (con graves problemas que la dificultaron y que deben ser resueltos para que no se repita lo que sucedió y para facilitar el voto de los residentes ausentes, de los españoles ausentes. Ninguno de los residentes ausentes de Cuba y Venezuela pudieron votar en estas elecciones autonómicas gallegas del 12J) marcó un mínimo, pues, solo votaron 5.726 gallegos, el 1,24% de los 463.163 gallegos censados en el exterior, con lo cual la participación total de las elecciones autonómicas gallegas del 12J fue del 48,9%, la segunda participación electoral mas baja de las once (11) elecciones autonómicas gallegas celebradas desde 1981 a 2020. La participación electoral mas baja, de las once (11) elecciones autonómicas gallegas celebradas, corresponde a las primeras elecciones autonómicas gallegas de 1981 y con una participación electoral del 46,3%.

Resultados de las fuerzas políticas de las elecciones autonómicas gallegas del 12 julio 2020 y que sacaron los escaños en juego: PP (Partido Popular) de Galicia liderado por Alberto Nuñez Feijóo, 625.182 votos, (a los que hay que añadir los votos del exterior, 1.580 votos), 47,95%, 42 escaños; BNG (Bloque Nacionalista Galego), liderado por Ana Pontón, 310.137 votos (a lo que hay que añadir los votos del exterior, 1.203), 23,78%, 19 escaños; PSOE (Partido Socialista Obrero Español) liderado por Gonzalo Caballero, 252.537, (a lo que hay que añadir los votos del exterior, 1.213 votos), 19,38%, 14 escaños (tras el recuento del voto del exterior, PP sacó un escaño más, por la provincia de Pontevedra, y que pierde el PSOE que tenía 15 escaños y el PP 41). No sacaron ningún escaño las siguientes fuerzas políticas y que habían tenido unos resultados mucho mejores en las elecciones generales parlamentarias españolas celebradas el 10 de noviembre 2020; estas son las fuerzas que no sacaron ningún escaño en las elecciones autonómicas gallegas del 12 julio 2020: Podemos-EU (Esquerda Unida)-Anova 51.223 votos, (a los que hay que añadir 407 votos del exterior), 3,94%; Vox 26.485 votos, (a lo que hay que añadir 312 votos del exterior), 2.04%; Cs (Ciudadanos) 9.719 votos, (a lo que hay que añadir 121 votos del exterior), 0,75%; En Marea-CPG (Compromiso Por Galicia)-PG (Partido Galeguista) 2.863 votos, (a lo que hay que añadir 20 votos del exterior), 0,22%.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 25 setiembre 2016; participación electoral, 53,63%; resultados electorales: PPdeG Alberto Nuñez Feijóo, 682.150 votos, 47,56%, 41 escaños; En Marea, Luis Villares, 273.523 votos, 19,07%, 14 escaños; PSOE Xoaquín Fernández Leiceaga, 256.381 votos, 17,87%, 14 escaños; BNG Ana Pontón, 119.446 votos, 8,33%, 6 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 21 octubre 2012; participación electoral 55,4%; resultados: PPdeG Alberto Nuñez Feijóo, 661.281 votos, 45,80%, 41 escaños; PSOE Pachi Vázquez Fernandez, 297.584 votos, 20,61%, 18 escaños; AGE (Alternativa Galega de Esquerda) Xosé Manuel Beiras, 200.828 votos, 13,91%, 9 escaños; BNG Francisco Jorquera, 146.027 votos, 10,11%, 7 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 1 marzo 2009; participación electoral 64,43%; resultados: PPdeG Alberto Nuñez Feijóo, 789.427 votos, 46,68%, 38 escaños; PSOE Emilio Perez Touriño, 524.488 votos, 31,02%, 25 escaños; BNG Anxo Quintana, 270.712 votos, 16,01%, 12 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 19 junio 2005; participación electoral 64,2%; PPdeG Manuel Fraga Iribarne, 756.562 votos, 45,81%, 37 escaños; PSOE Emilio Pérez Touriño, 555.603 votos, 33,64%, 25 escaños; BNG Anxo Quintana, 311.954 votos, 18,89%, 13 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 21 octubre 2001; participación electoral 60,2%; resultados: PPdeG Manuel Fraga Iribarne, 791.885 votos, 52,51%, 41 escaños; BNG Xosé Manuel Beiras, 346.423 votos, 22,97%, 17 escaños; PSOE Emilio Pérez Touriño; 334.819 votos, 22,20%, 17 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 19 octubre 1997; participación electoral 62,5%; resultados: PPdeG Manuel Fraga Iribarne, 832.751 votos, 52,88%, 42 escaños; BNG Xosé Manuel Beiras, 395.435 votos, 25,11%, 18 escaños; PSOE Abel Caballero, 310.508 votos, 19,72%, 15 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 17 octubre 1993; participación electoral 64,2%; resultados; PPdeG Manuel Fraga Iribarne, 763.839 votos, 52,62%, 43 escaños; PSOE Antolín Sánchez Presedo, 346.831 votos, 23,89%, 19 escaños; BNG Xosé Manuel Beiras, 269.233 votos, 18,55%, 13 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 17 diciembre 1989; participación electoral 59,5%; resultados: PPdeG Manuel Fraga Iribarne, 583.579 votos, 44,20%, 38 escaños; PSOE Fernando Gonzalez Laxe, 433.256 votos, 32,81%, 28 escaños; BNG Xosé Manuel Beiras, 105.703 votos, 8,01%, 5 escaños; EG (Esquerda Galega) Camilo Nogueira, 50.047, 3,79%, 2 escaños; CG (Coalición Galega) Xosé Luis Barreiro, 48.208, 3,65%, 2 escaños.

– Elecciones autonómicas gallegas del domingo 24 noviembre 1985; participación electoral 57,4%; resultados: Coalición Popular. (CP) Gerardo Fernández Albor; 516.218, 40,4%, 34 escaños; PSOE Fernando González Lage, 361.948 votos, 28,3%, 22 escaños; CG (Coalición Galega) Pablo González Mariñas, 165.425 votos, 12,8%, 11 escaños; EG Camilo Noguera, 71.599 escaños, 5,75%, 3 escaños; BNG Xosé Manuel Beiras, 53.972, 4,23%, 1 escaño.

– Elecciones autonómicas gallegas del martes 20 octubre 1981; participación electoral 46,3%; resultados: AP (Alianza Popular) Gerardo Fernández Albor, 301.039, 30,52%, 26 escaños; UCD (Unión de Centro Democrático) José Quiroga, 274.192 votos, 27,80%, 24 escaños; PSOE Francisco Vázquez, 193.456 votos, 19,62%, 16 escaños; BNG Bautista Álvarez, 61.870, 6,27%, 3 escaños; EG Camilo Noguera, 33.497 votos, 3,40%, 1 escaño; PCG (Partido Comunista de Galicia) Anxo Guerreiro, 28.927, 2.93%, 1 escaño.

GALICIA MODERADA DE CENTRO-DERECHA, LIBERAL-CONSERVADORA

De las once (11) elecciones autonómicas celebradas en Galicia de octubre de 1981 a julio 2020, como se puede ver en los datos que acabamos de facilitar, el centro-derecha ha ganado siempre las elecciones en votos y con bastante diferencia del resto de las fuerzas de izquierda, no nacionalistas y nacionalistas, representadas por: PSOE (Partido Socialista Obrero Español), BNG (Bloque Nacionalista Galego); Esquerda Galega (EG)-Partido Socialista Galego (PSG); Esquerda Galega (EG); AGE (Alternativa Galega de Esquerda); En Marea; Galicia en Común (Unidos Podemos/UP); Partido Comunista de Galicia (PCG); etc.

En concreto, el PP de Galicia ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas gallegas en ocho (8) ocasiones de las once (11) celebradas, a saber: 1989 (Fraga, 583.579 votos, 44,20%, 38 escaños); 1993 (Fraga, 763.839 votos, 52,62%, 43 escaños); 1997 (Fraga, 832.751 votos, 52,88%, 42 escaños); 2001 (Fraga, 791.885 votos, 52,51%, 41 escaños); 2009 (Feijóo, 789.427 votos, 46,68%, 38 escaños); 2012 (Feijóo, 661.281 votos, 45,80%, 41 escaños); 2016 (Feijóo, 682.150 votos, 47,56%, 41 escaños); y 2020 (Feijóo, 627.762 votos, 47,98%, 42 escaños). La Xunta de Galicia estuvo presidida, después de estas elecciones autonómicas, por Manuel Fraga Iribarne y Alberto Nuñez Feijóo.

Pero, OJO, si sumamos los votos de las fuerzas conservadoras, de centro-derecha, de las primeras elecciones autonómicas gallegas de 1981, dichas fuerzas consiguieron el 58,32% de los votos y 50 escaños, la presidencia de la Xunta de Galicia para Gerardo Fernández Albor, el mayor porcentaje de votos (58,32%) y escaños conseguidos (50) por dichas fuerzas en Galicia y en relación con todas las elecciones autonómicas gallegas, once (11), celebradas de 1981 a 2020. El segundo mejor resultado en las once elecciones autonómicas celebradas en Galicia; el segundo mejor resultado para dichas fuerzas de centro-derecha, en porcentaje de votos y escaños, y, en este caso, con un componente galleguista-nacionalista moderado, tuvo lugar en las segundas elecciones autonómicas de 1985 y que, de nuevo, le dieron la presidencia de la Xunta de Galicia a Gerardo Fernández Albor y dichas fuerzas consiguieron el 53,2% de los votos y 45 escaños.

El PP de Galicia liderado por Manuel Fraga Iribarne ganó las elecciones autonómicas gallegas de 2005 (756.562 votos, 45,81%, 37 escaños), pero le faltó un escaño para la mayoría absoluta, por lo cual el pacto de PSOE Emilio Pérez Touriño (555.603 votos, 33,64%, 25 escaños) y BNG Anxo Quintana (311.954 votos, 18,89%, 13 escaños), dio lugar a que se hicieran con la Xunta de Galicia y a la formación del Gobierno Bipartido de Galicia PSOE-BNG con Emilio Pérez Touriño de Presidente y Anxo Quintana Vicepresidente.

Recordemos que, en noviembre 2002, tuvo lugar el “Caso Prestige” de muy grave contaminación causada en la costa gallega por el petrolero “Prestige” y los medios de comunicación gallegos, especialmente los mas influyentes, y el resto de las instancias de encarnación y socialización, de mediación, representación, acción, movilización, etc. sociales, gallegos, españoles, etc., hicieron una muy fuerte campaña contra el PP en Galicia. Lo cual influyó, claramente, en que el PP gallego de Fraga perdiese la mayoría absoluta, por un escaño, en las elecciones autonómicas gallegas de 2005 y con el mejor resultado en votos y porcentaje, que no en escaños, en las once elecciones autonómicas, conseguido por el PSOE en Galicia liderado por Emilio Pérez Touriño y que sacó 555.603 votos, 33,64% y 25 escaños, pero muy lejos del PP de Fraga.

Sin embargo, los mejores resultados en escaños, que no en votos, ni en porcentaje, para el PSOE gallego, los consiguió Fernando Gonzalez Laxe, con 433.256 votos, 32,81% y 28 escaños, en las elecciones autonómicas gallegas de 1989 y tras haber ocupado, antes de estas elecciones, la presidencia de la Xunta de Galicia debido a una moción de censura contra el presidente Gerardo Fernandez Albor del PP y que hizo posible el que era su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro Rivas.

Como se puede comprobar, el hecho de haber ocupado el poder, la presidencia de la Xunta de Galicia, le facilitó al PSOE gallego, liderado por Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, en las elecciones siguientes a haber ocupado dicha presidencia, conseguir sus mejores resultados en votos, porcentaje y escaños en las once elecciones autonómicas celebradas en Galicia. Es decir, lo de que el poder desgasta, depende, como, cuando, porqué…

De 1982 a 1987, la Xunta de Galicia, la autonomía gallega estuvo gobernada por Gerardo Fernández Albor de Alianza Popular (AP) y Coalición Popular (CP), y gracias a los pactos con la Unión de Centro Democrático/UCD (liderada en Galicia por José Quiroga) y con Coalición Gallega/CG (liderada en Galicia por Pablo González Mariñas).

En 1987, como hemos dicho, se produce una moción de censura que desplaza, a CP de Albor (AP), de la Presidencia de la Xunta de Galicia y accede a dicha Presidencia, de 1987 a 1989, el PSOE con Fernando González Laxe de Presidente, Xosé Luis Barreiro Rivas (AP) de Vicepresidente , que fue el que abandonó la Coalición Popular presidida por Gerardo Fernández Albor, en el que, José Luís Barreiro Rivas, era Vicepresidente por Alianza Popular (AP, partido fundado por Manuel Fraga el 5 de mayo 1977), y, así, posibilitó dicha moción de censura y que le permitió seguir de Vicepresidente (fundó un nuevo partido la Unión Demócrata Galega/UDG y que duró muy poco) pero, en este caso, con el socialista PSOE Fernando Gonzalez Lage (así se llamaba y aparecía en los papeles cuando era estudiante, buen estudiante de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela/Universidad de Santiago de Compostela y también buen atleta).

Manuel Fraga, con el PP de Galicia, fue el candidato que, en las once elecciones autonómicas gallegas, consiguió, en el mayor número de elecciones, las mayores mayorías absolutas en votos y escaños, seguido de Alberto Nuñez Feijóo, a saber y establecemos esta lista por el orden del mayor número de votos conseguidos: 1997, participación electoral 62,5%, PP Fraga (832.751 votos, 52,88%, 42 escaños); 2001, participación electoral 60,2%, PP Fraga (791.885 votos, 52,51%, 41 escaños ); 2009, participación electoral 64,43%, la mayor hasta ahora en Galicia en las elecciones autonómicas, PP Feijóo (789.427 votos, 46,68%, 38 escaños); 1993, participación electoral 64,2%, PP Fraga (763.839 votos, 52,62%, 43 escaños); 2016, participación electoral 53,63%, PP Feijóo (682.150 votos, 47,56%, 41 escaños); 2012, participación electoral 55,4%, PP Feijóo ( 661.281 votos, 45,80%, 41 escaños); 2020, participación electoral 48,9%, PP Feijóo (627.762 votos, 47,95%, 42 escaños); 1989, participación electoral 59,5%, PP Fraga (583.579 votos, 44,20%, 38 escaños).

ABSTENCIÓN EN GALICIA EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS

La autonomía en Galicia empezó muy mal, pues, el referéndum del Estatuto de Autonomía de Galicia, celebrado el 21 de diciembre de 1980, tuvo una abstención del 73,8% y votaron Sí al Estatuto el 73,35%, No el 19,77%, votos en blanco 4,62% y votos nulos 2,25%.

La abstención en las elecciones autónomas gallegas ha ido del 53,7%, la mas alta en 1981, a la mas baja, el 45,8% en 2005.

La participación electoral en las 11 elecciones celebradas ha superado el 60% en las siguientes elecciones, cuatro: año 2009 (64,43% de participación) en que gana el PP de Feijóo por mayoría absoluta; 1997 (62,5% de participación) en que gana el PP de Fraga por mayoría absoluta; año 1993 (64,2% de participación), en que gana el PP de Fraga por mayoría absoluta; año 2005 (60,5% de participación) en que gana el PP de Fraga pero pierde la mayoría absoluta por un escaño.

Creo que conviene señalar que en las ultimas elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 de julio 2020 y, en plena pandemia del coronavirus, la participación electoral fue en Galicia del 58,88%, sin contabilizar el voto del exterior, ocho puntos por encima de la participación electoral el mismo día en las elecciones autonómicas vascas y que fue del 50,78%, y eso que, en Galicia, hubo fuerzas políticas de izquierda, nacionalistas y no nacionalistas, que quisieron suprimir las elecciones debido a dicha pandemia del coronavirus e hicieron una fuerte campaña para ello en los medios, la calle, plantearon recursos jurídicos, etc.

En las últimas elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio 2020, los votos en blanco fueron 11.774, el 0,89% de la participación electoral, de los votos emitidos (1.320.995) y los votos nulos, 12.006, el 0,90% de los votos emitidos.

SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LAS FUERZAS POLÍTICAS EN GALICIA DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 12J

GRAN ÉXITO DEL PP DE GALICIA LIDERADO POR FEIJÓO TRAS EL GRAN ÉXITO DEL PP DE GALICIA LIDERADO POR FRAGA; GRAN EXITO DEL PP DE GALICIA LIDERADO POR FEIJÓO Y MÁXIME CUANDO EN LAS ELECIONES GENERALES DE NOVIEMBRE 2019, ES DECIR, OCHO MESES ANTES, EN GALICIA EL PP HABÍA SACADO EL 31,94% DE LOS VOTOS

En las elecciones generales-parlamentarias españolas que tuvieron lugar el 10 de noviembre 2020, estos fueron los resultados en Galicia, con una participación electoral gallega del 66,62% (la participación en España fue del 69,87%, es decir, 3,25 puntos más que en Galicia): PP, 470.041 votos, 31,94%, 10 escaños; PSOE, 460.213 votos, 31.28%, 10 escaños; Unidos Podemos, 186.260 votos, 12,66%, 2 escaños (Yolanda Diaz, Antón Gómez Reino); BNG, 119.597 votos, 8,13%, 1 escaño; Vox, 114.834 votos, 7,80%, cero escaños; Cs, 63.371 votos, 4,32%, cero escaños (en las elecciones generales españolas celebradas en Galicia el 28 de abril 2019, el Cs sacó 182.678 votos, el 11,18%); Mais País-Equo, 22.474 votos, 1,53%, cero escaños.

Como se puede ver en los datos facilitados, los resultados electorales en Galicia, en las elecciones autonómicas del domingo 12 julio 2020, han sufrido un vuelco, en Galicia, con relación a los resultados electorales de las elecciones generales-parlamentarias españolas, celebradas en Galicia, el 10 de noviembre 2019, es decir, ocho (8) meses antes (sin contar el voto exterior): PP en Galicia, con relación a las elecciones generales de 10N de 2020, gana 155.141 votos y 16,04 puntos; BNG gana 191.743 votos y 15,65 puntos; PSOE perdió 207.676 votos y 11,90 puntos; Unidos Podemos (Yolanda Díaz, Antón Gómez Reino) pierde 135.037 votos y 8,73 puntos; Vox pierde 88.349 votos y 5,74 puntos; y Cs pierde 53.652 votos y 3,57 puntos (recordemos que, en las elecciones generales parlamentarias españolas del 28 abril 2019, en Galicia, Cs había sacado 182.678 votos, el 11,18%. Es decir, sufre una gran caída electoral, en Galicia, en muy poco tiempo).

Si comparamos los resultados de las elecciones autonómicas gallegas de domingo 12 de julio 2020 (participación electoral 48,9%) y del domingo 25 de setiembre 2016 (participación electoral 53,63%), estos son los resultados: PP pierde 54.388 votos, gana 0,39 puntos y gana un escaño al sacar 42; BNG gana 191.894 votos, 15,45 puntos y gana 13 escaños, tiene 19 escaños; PSOE pierde 2.651 votos, pierde 1,51 puntos y sigue con los mismos escaños, 14; Podemos-EU-Anova (liderado por Antón Gómez Reino y al que apoyó muy activamente, en Galicia, en la campaña electoral, la gallega Yolanda Díaz y como Ministra de Trabajo del extremista Gobierno de España, socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo propaganda y marketing embaucadores) pierde 221.893 votos, 15,10 puntos y 14 escaños, no saca ningún escaño. Estamos ante una caída electoral muy grande, espectacular, al perder Podemos-EU-Anova todos los escaños que tenía en el parlamento gallego y con miembros, dirigentes como la gallega Yolanda Díaz de Ministra de Trabajo en el Gobierno de España, Pablo Iglesias, vicepresidente en el Gobierno de España, etc., y que intervinieron muy activamente en la campaña electoral de las elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 de julio 2020.

EL EXTREMISMO, EL TODO VALE POR EL PODER DE PSOE SANCHEZ, ZAPATERO, ETC. CUM FRAUDE PROMUEVEN LOS PEORES EXTREMISMOS ANTI-ESPAÑA, ANTI-NACIÓN ESPAÑOLA, ANTI-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ANTI-ESPAÑOL, ETC.

El extremismo, el todo vale por el poder de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, primero, al llevar a cabo la moción de censura al gobierno del PP de Mariano Rajoy, para, como se dijo, luchar contra la corrupción del PP, en base al montaje de una sentencia judicial y con el apoyo, incluso, del brazo político de la banda terrorista ETA, de los ilegales golpistas nacionalistas separatistas que llevaron a cabo el referéndum ilegal y golpista celebrado en Cataluña el 1 de octubre 2017 (y que fue apoyado por la Nueva Internacional Comunista del Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, en su reunión-encuentro de Managua/Nicaragua, en julio 2017 y que contó con las fuerzas extremistas llegadas desde España, Izquierda Unida de la coalición Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña/ERC y Candidatura de Unidad Popular/CUP) y, después, al pactar, tras las elecciones generales españolas del 10 de noviembre 2019, con la fuerza de extrema-izquierda, procastrista-chavista Unidos Podemos y tras decir y repetir, PSOE Sanchez Cum Fraude, en la campaña electoral, que el líder de dicha fuerza extremista socialista-comunista, izquierdista, antisistema, etc., Pablo iglesias, le metía miedo, le quitaba el sueño al 95% de los españoles y a él, al PSOE; el PSOE, en las elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio 2020, consigue, en Galicia, con el PSOE gallego liderado por Gonzalo Caballero; consigue muy malos resultados, los mismos escaños que, el PSOE gallego, tenía en las elecciones anteriores de 2016, 14 escaño, y una de sus peores votaciones en las 11 elecciones autonómicas celebradas en Galicia, 253.750 votos, el 19,38%.

En efecto, el PSOE gallego liderado por Gonzalo Caballero solo supera en votos, que no en escaños, en las once (11) elecciones autonómicas gallegas celebradas en Galicia de 1981 a 2020; solo supera en votos al PSOE gallego liderado por Paco Vazquez, en las primeras elecciones autonómicas de 1981, que ocupó la tercera posición por detrás de AP liderada por Gerardo Fernández Albor y de UCD liderado por José Quiroga, y por delante del BNG liderado por Bautista Álvarez con 61.870 votos, 6,27%, 3 escaños, de EG liderado por Camilo Noguera con 33.497 votos, 3,40%, 1 escaño y del PCG liderado por Anxo Guerreiro que sacó 28.927 votos, el 2.93%, 1 escaño; como estábamos diciendo, el PSOE liderado por Paco Vázquez sacó, en las primeras elecciones autonómicas de 1981, con una participación electoral del 46,3% (la mas baja de las once elecciones autonómicas celebradas en Galicia), 193.456 votos, el 19,62% y 16 escaños.

Además, PSOE Gonzalo Caballero, con gran prepotencia, durante todas la precampaña y campaña electoral de las elecciones autonómicas gallegas del domingo 12 julio 2020, dijo, no se cansó de repetir que con él de líder del PSOE gallego se produciría un vuelco, “un tsunami electoral que obligaría a Feijóo a retirarse…”.

El PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude, al igual que el PSOE Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y tratar de linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, vienen promoviendo, en España, etc. (tengamos en cuenta la reunión ilegal, febrero 2020, en el aeropuerto español de Barajas, del vicepresidente del Gobierno de España, José Luis Ábalos Cum Fraude, con la vicepresidenta del extremista e ilegal régimen neocomunista venezolano-Cubazuela, Delcy Rodríguez, y que llegó a dicho aeropuerto, entre otras cosas, con un gran número de maletas – se dio la cifra de 40 maletas- que se publicó que llevaban oro, dólares, etc.); PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude vienen promoviendo los peores extremismos del viejo y nuevo socialismo-comunismo, izquierdismo, nacionalismo, separatismo, del viejo y nuevo extremismo identitario, del viejo y nuevo racismo supremacista, superiorista, separatista, etc., tal y como se ha visto en las elecciones autonómicas españolas, gallegas y vascas, celebradas en Galicia (España) y País Vasco (España), el domingo 12 de julio y donde se han visto muy potenciadas las fuerzas mas extremistas, nacionalistas-izquierdistas, socialistas-comunistas, separatistas, rupturistas, antiEspaña, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, antisistema de democracia representativa y economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, con justa y muy necesaria división de poderes, con comportamiento, libertad, trabajo, critica, justicia, etc. justos, con seguridad y garantías, los fundamentales contrapoderes, controles democráticos, judiciales, etc., tanto local, regional, nacional-estatal como internacionalmente, etc.; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude vienen promoviendo a las fuerzas mas extremistas izquierdistas-nacionalistas, como, entre otras, son el brazo político de la banda terrorista nacionalista-izquierdista socialista-comunista, etc., ETA-Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), y que quedaron en segundo lugar, en las elecciones autonómicas españolas de Galicia y País Vasco del domingo 12 de julio (12J) 2020, tras el PP en Galicia que ganó por una amplia mayoría absoluta y tras el PNV (Partido Nacionalista Vasco) en el País Vasco, que, con una participación electoral del 50,78% (la participación electoral de las autonómicas vascas de 2016 fue del 60,2%), ganó las elecciones, consiguió, EL PNV, 349.960 votos, el 39,06% (bajando el 12,1% de los votos con relación a las anteriores elecciones autonómicas de 2016), 31 escaños (subiendo 3), seguido de ETA-Billdu, que consiguió 249.580 votos, el 27,86% (subiendo el 10,8%), 21 escaños (subiendo 3).

El PSOE en el Pais Vasco, en estas elecciones autonómicas del 12J, sacó 122.580 votos, el 13,64% (bajo el 3,3% de los votos), 10 escaños (ganó un escaño), seguido de Podemos que sacó 72.113 votos, el 8,05% (perdió el 54,2% de los votos) y 6 escaños (perdió 5), seguido de la coalición PP y Cs que sacó 60.650 votos, el 6,77% (perdió el 53,1% de los votos) y 6 escaños (perdió 3), y Vox (la primera vez que se presentaba) que sacó 17.569 votos, el 1,96% y 1 escaño.

Anteriormente, en las elecciones autonómicas de Cataluña (España) de 2017, también y debido, sobre todo, a la política extremista de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, se impusieron las fuerzas extremistas nacionalistas, izquierdistas, antisistema, etc., separatistas, golpistas, racistas supremacistas, superioristas, mas anti-España, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, anti-sistema político de democracia representativa y economía de mercado de juego limpio, con la muy necesaria y justa división de poderes, con justicia justa, seguridad, garantías, los debidos y muy necesarios controles democráticos, judiciales, etc., locales, regionales, nacionales-estatales e internacionales.

Ante las muy graves y continuas provocaciones ilegales de, entre otros, los extremistas, golpistas, separatistas, nacionalistas e izquierdistas catalanes, dentro y fuera de la autonomía española catalana, de España, de la gran nación española, cuando va a actuar el Gobierno de España para cumplir y hacer cumplir la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, en Cataluña, en todas y cada una de las partes de España, en todo lo que tenga que ver, interior y exteriormente, con la defensa democrática constitucional de España, de la nación española, de su unidad, integridad, etc. democrática constitucional española y como es su obligación, para lo que está, debe estar el Gobierno de España, de la gran nación española.

Cuando se hace este escrito, agosto-setiembre 2020, Podemos y una parte de sus principales dirigentes, algunos altos cargos del Gobierno de España, además de otros procesos judiciales como el Caso Dina, etc., tras la acusación que hizo uno de sus abogados, Jose Manuel Calvente, despedido y acusado por Podemos de acoso sexual y laboral (de lo que fue absuelto) y que acusó a Podemos de “financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos”, acaban de ser procesados por financiación ilegal y que se viene publicando que procede de extremistas regímenes neocomunistas de la Nueva Internacional Comunista del Foro neocomunista y de los nuevos extremismos identitarios de Sao Paulo 1990, de Irán fundamentalista…

¿Que va a hacer el Gobierno de España y que no se cansa de hablar de ejemplaridad?; ¿que van a hacer los medios de comunicación, y otras instancias de encarnación, socialización, representación, mediación, movilización, etc. sociales, cuando, solo, una y otra vez, solo le viene pidiendo ejemplaridad al PP y otras fuerzas democráticas constitucionales realmente españolas?

POR UN ACUERDO JUSTO Y NECESARIO DE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS CONSTITUCIONALES REALMENTE ESPAÑOLAS

Ante la muy grave situación creada, especialmente, en España pero no solo, por la pandemia del coronavirus, en el campo sanitario, asistencial y socioeconómico, empresarial, etc., setiembre 2020: mas de 550.000 contagiados y mas de 43.000 muertos por coronavirus; el diario español “ABC”, domingo 13 septiembre 2020, en su primera página incluye este titular: “La cifra que ocultó el Gobierno, 53.000. Las muertes por Covic superan en 24.000 las oficiales. Un informe de “ABC” desmonta una a una todas las inexactitudes de Illa y Simón sobre la pandemia”; mas de 55.000 personal sanitario contagiado por coronavirus; más de 20.000 ancianos muertos por coronavirus en residencias, muy grave aumento de los rebrotes, etc.

Lo que sitúa a España entre las peores naciones del mundo, finales agosto-setiembre 2020, en contagiados y muertos por coronavirus por cien mil habitantes, en personal sanitario contagiado, en ancianos muertos en residencias, en rebrotes, en caída del Producto Interior Bruto (PIB), con una deuda y déficits públicos disparados, con un paro general del 15,3%, paro juvenil de mas del 40%. Ojo, mucho Ojo, sin contar las personas que están en paro en los ERTE-Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y que, junto a Grecia, sitúan a España, la nación española, en las primeras posiciones del mundo occidental, de la Union Europea, en paro y que, en el caso español, se agrava mucho más al no controlar, debidamente y por politiquería, partidismo, sectarismo, apuntarse a los nuevos extremismos identitarios; por no controlar debidamente la pandemia del coronavirus y al depender España mucho más del turismo, la hostelería, la industria y servicios de la automoción, de pequeñas empresas-microempresas de 1 a 9 empleados y que son mas del 94% de las empresas españolas, etc., con del orden, según diversas estimaciones, siete millones de personas que vienen estando en paro, mitigado, disimulado, oculto por los ERTE-Expediente de Regulación Temporal de Empleo y que, los ERTE, fueron puestos en funcionamiento por la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, del Gobierno PP de Mariano Rajoy, etc.; muy grave situación económica que sitúa a España, la nación española, en la peor situación socioeconómica, empresarial, de paro, etc. en la Unión Europea (UE), la “Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)”, el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, en Occidente, en las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas, y con bastante diferencia.

Ante las graves amenazas contra la unidad, integridad, solidaridad-humanitarismo, funcionamiento, etc. democrático constitucional de España, de la nación española; ante los graves, continuos incumplimientos, amenazas, etc. de que todos los españoles, en cualquier parte de España, etc., en virtud de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978, somos, debemos ser libres e iguales ante la ley.

Ante el muy grave problema de la ocupación ilegal de viviendas, etc.

Ante esta muy grave situación que acabamos de señalar y en defensa de España, de la gran nación española, de los españoles, ciudadanos de bien, por el bien, del mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, responsable competente, riguroso, critico positivo fundado, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, educativa, universitaria, científico-técnica, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., a escala local, regional, nacional-estatal, internacional, global, etc..

En estas condiciones, creo que, justa, deontológica, honrada, humilde (sabiendo siempre aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, etc.), responsable, rigurosa, competente, eficiente, comprometida y necesariamente, los agentes, líderes, grupos, medios, fuerzas, etc. democráticos constitucionales realmente españoles, los agentes, grupos, líderes, medios, fuerzas, etc. moderados, deontológicos, honrados, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, responsables, rigurosos, competentes, eficientes, etc., políticos, económicos, sociales, etc., deben saber ponerse de acuerdo, sumar, multiplicar, etc., por el bien de España, de la gran nación española, de su mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, eficiente, de juego, competencia y cooperación limpios, etc., de los españoles, ciudadanos de bien, por el bien, etc.; y deben saber no enfrentarse, restar, dividir, en base a muy negativos protagonismos, egocentrismos, grupocentrismos, narcisismos individuales, de grupo, etc., “quítate tú para poner yo…”; deben saber ponerse de acuerdo, sumar, multiplicar, etc. con un programa, hoja de ruta, en la defensa, aplicación, promoción y control justos, de lo mejor, del mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, competente, eficiente, de juego, competencia y cooperación limpios, deontológicos, honrados, éticos, etc., para España, la gran nación española, para todas y cada una de sus partes, para la Unión Europea, las naciones hermanas hispanas e ibéricas, para “los pueblos de la Tierra”, tal y como dice nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978.

