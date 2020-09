Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Al mejor estilo Imperial «

Lo de mantener el control ciudadano y la represión mediante la policía o militares , es lo mismo en realidad, se ha puesto en boca de todos en los últimos tiempos ya antes incluso se venían dando estas acciones de la pandemia del coronavirus.Los gobiernos utilizan la fuerza para resolver algo que no se puede resolver por esta vía sino realmente solucionando los problemas cada día más acuciantes que padecen las clases más marginadas y la gente ya en general.

En muchos casos se utiliza la violencia extrema , incluso la tortura o disparar de manera indiscriminada contra los manifestantes.

La protesta social ya no es una expresión pública de las gentes , ha pasado a ser algo que pone «en jaque la seguridad del estado y de la nación», por tanto bajo esta excusa se utilizan métodos al mejor estilo imperial.

Por todas partes se ven estos métodos así como de una progresiva militarización de las sociedades.

Que ponen policías, bueno , es lo mismo.

En casos de sociedades más brutas la represión y la locura de estos militares o policías llega a un extremo inhumano total pero en la panorámica podríamos decir del mundo en general es la misma. Quiero decir que la respuesta en todos lados siempre es la misma, elegir respuestas militarizadas y de presión y no de comprensión.

Esto permite la violencia y la opresión contra las personas.

Políticas de coacción y represión que deberían ser analizadas y de ahí la necesidad de estas notas.