Manuel del Rosal: «No mires. Irene Montero (Gran Hermano, te vigila)»

¿Saben aquel que diu? Así comenzaba el humorista Eugenio sus chistes. Uno de ellos diu… “Un padre pasea por las Ramblas con su hijito de 8 años que él lleva amorosamente de la mano. En un momento se cruzan con una hermosa mujer, el padre vuelve la cabeza y dice para sí mismo y en bajito: “- ¡Vaya culo! Pasa un minuto y el niño le pregunta – ¿Qué has dicho papá? – He dicho búho. Al cabo de otro minuto el niño le vuelve a preguntar – ¿Qué es un búho? – Un búho es un ave de costumbres nocturnas, cabeza redonda, ojos de mirada fija, orejas pequeñas, garras prensiles y plumas entre blancas y grises. Pasa otro ratito y el niño pregunta de nuevo – ¿Y los búhos se casan con búhas? – Si, se casan. -¿Y cómo es una búha? – Es un ave igual al búho, pero de tamaño más pequeño. Al cabo de otro minuto más o menos, el niño vuelve a preguntar – ¿Y los búhos y búhas tienen búhitos? – Si, hijo mío, tienen búhitos (le contesta el padre ya un poco agobiado) El niño, terne en las preguntas, hace otra casi de inmediato – ¿Y cómo son los búhitos? – ¡¡Culo, he dicho culo!! ¡¿Vale?!”

Pues bien, este chiste no podrá ser contado ya jamás mientras Irene Montero y su cáfila de feministas insatisfechas, permanezcan en el gobierno; serás tachado de acosador sexual. Según la encuesta presentada por Irene Montero mirar a una mujer se considera acoso sexual. No te quiero decir la agravante que significa mirarle por su retaguardia. Parece ser que el siguiente paso en esta deriva de las feministas malfolladas es imponer por ley, además de la mascarilla para el coronavirus, la mascarilla ocular solo a los hombres para que las mujeres no se sientan acosados por las miradas. Estas tipas forman un espécimen femenino que se caracteriza por haber tenido muchas Navidades, pero ninguna noche buena. Son las mismas que adoran a quien le gusta azotar hasta hacer sangre en las nalgas a Mariló Montero. Y a quien canta a voz en grito eso de “chúpame la minga dominga”

Uno se pregunta si estas féminas fallidas, llenas de rencor y resentimiento han sido miradas alguna vez por los hombres. Lo que si es cierto es que ese rencor y ese resentimiento debe ser un trauma que acarrean desde que pasaron de niñas a mujeres y con el paso de los años se ha ido enquistando en sus mentes y al que quieren dar salida con encuestas estúpidas y leyes imposibles de llegar a serlo, mucho menos de cumplir en el caso de que se establecieran. ¿Me quieren ustedes decir señoras feministas de igualdad, cómo se puede prohibir y cómo castigar una mirada de un hombre a una mujer? Solo mentes hechas polvo, cerebros como purés de guisantes por no se sabe que traumas pueden considerar acoso sexual la mirada – en muchísimos casos de admiración por su belleza- de un hombre a una mujer.

Siempre se dice que lo de Podemos ha llegado al máximo nivel de estupidez cuando se dejan caer con la última gilipollez de turno, minutos después otra mamarrachada supera a la anterior. Esta de la encuesta más falsa que un billete de 35 euros, no será la última que nos desayunemos en las noticias de la mañana. El rencor, el resentimiento y los deseos insatisfechos dan para mucho.