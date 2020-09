Pablo González: «Campeones»

Campeooones, Campeooones, oé, oé, oé……………

Sin duda este año 2020 va a ser nuestro mejor año en cuanto a ocupar los números 1 en el pódium, prácticamente imposible de mejorar en Europa durante muchísimo tiempo porque los récords alcanzados nos hacen acreedores de varias medallas de oro europeas indiscutibles e incuestionables:

. Campeones en mayor número de muertos por Coronavirus

. Campeones en mayor número de contagios por Coronavirus

. Campeones en mayor índice de paro

. Campeones en mayor caída del PIB

. Campeones en oscuridad

. Supercampeones en mentiras

¿QUE MÁS QUEREMOS? ¿DE QUE NOS QUEJAMOS?

Somos absolutamente inigualables, parece que se da por bueno todo lo que ocurre en política, es algo parecido a que da igual mentir que decir la verdad, insultar o guardar respeto, traspasar las líneas éticas o no, etc., etc., parece un mundo irreal para los ciudadanos normales, a lo mejor estamos presenciando una de las mejores películas del espacio y no nos damos cuenta porque realmente es alucinante e imposible de comparar.

Todos estamos de acuerdo en que la trasparencia gubernamental es esencial para nuestra convivencia y por supuesto los que ocupan los puestos de máxima responsabilidad tienen que dar ejemplo a los ciudadanos que son los que les pagan y……..mucho, afortunadamente tenemos algo más sentido común que ellos, no hay forma de convencernos de que la financiación ilegal, las tramas y demás platos del menú son lógicos y normales, para ellos es el menú del día, aunque la verdad es que insistiendo tanto igual llega un momento en que lleguemos a creérnoslo; cuando gobiernan unos hacen aparecer trapos sucios de los contrarios y por supuesto cuando gobiernan los contrarios aparece la porquería de los rivales, hay tanta suciedad en unos y otros que es verdaderamente asqueroso, pero hay más, los gobiernos son los que incentivan y protegen este tipo de engaños con laberintos casi impenetrables.

Para cualquier ciudadano normal es muy fácil pensar que cuando un gobierno se asocia con otros para descubrir un entramado es muy importante que el contribuyente pueda conocer el asunto de principio a fin, es muy saludable, de la misma forma también se entiende que cuando el mismo gobierno se alía con un grupo amiguete para parar una investigación sobre un tema que huele muy mal, es porque la realidad mental que es independiente de la realidad judicial nos dice que detrás hay mucho delito, ya que si no fuera así se investigaría para dar claridad al tema en cuestión. Es decir que el gobierno apoya ciertas investigaciones y paraliza las que le parece, ¿DÓNDE ESTÁ LA TRASPARENCIA? Qué asco, cuanta suciedad y cuantos miles de sumisos servidores viven de esto, pagados por nosotros, sinceramente da pena estar dirigidos por estos personajes, antes, ahora y después.

Es verdad que dentro de toda la porquería con unos hay empleo y con otros desempleo pero………………….que asco.

Es imposible dejar de mencionar, aunque parece de otra galaxia y sin duda pasará a la historia, que en el Congreso se dé el pésame a un partido político por el suicidio de un terrorista y que muchísimos de los asistentes no abandonaran el lugar, en el mencionado pésame se omitió voluntariamente la palabra terrorista, dice: miembro perteneciente a la banda, o sea, un bandido única y exclusivamente, vamos que si sigue un poco más hubiera sido capaz de decir…..un delincuente habitual, pues va a ser que no, supongo que a estas alturas podrá distinguir entre bandido a secas y bandido terrorista, por si acaso y sin extenderme, es muy importante decir las cosas claras, TERRORISTA: HA MATADO A PERSONAS INOCENTES, hace algunos años un destacado europeo dijo sobre este asunto:

EL QUE SE SUICIDA ELIGE EL MOMENTO DE SU MUERTE.

LOS ASESINADOS NO ELIGEN EL MOMENTO DE SU MUERTE.

Parece que hay una gran diferencia, pero hay muchos “interesados” en que pase desapercibido, dentro de unos meses a millones de personas se les habrá olvidado y él ha cumplido con su objetivo y “obligaciones”.

Ante todas las situaciones mencionadas ese lugar donde se reúnen a los que pagamos, deberían desinfectarlo todos los días en los que se puede visitar por ciudadanos, existiendo el Coronavirus y sin existir, hay demasiados microbios y si se suspendieran las visitas evitaríamos contagios.

Para dar un pequeño toque de humor a este artículo comentaré que es de RISA la información de los resultados que nos han dado de la encuesta realizada sobre “maltrato a las mujeres”, según ellos son aproximadamente el 50%, es decir, de cada 2 mujeres una ha sido maltratada, no sabemos de que porque las preguntas que han realizado en la encuesta no las han dicho, supongo que un piropo elegante y bonito, una mirada, un saludo cordial, deben considerarse como insultos agresivos porque si no es así es imposible ese dato, también puede darse el caso que para realizar los cálculos hayan recurrido al comité de expertos que suman las muertes y contagios por Coronavirus, de esta forma también sería posible o que hayan realizado la encuesta a una mujer maltratada y a otra que no lo ha sido, de esta manera también sería correcto el 50%, por supuesto que este asunto ha estado apoyado por unos cuantos asesores “listos” a los que también pagamos los de siempre. Yo les aconsejaría que pidieran trabajo en una empresa privada porque con su inteligencia privilegiada conseguirían que la empresa mejorara sus resultados y que nosotros no tuviéramos que pagar sus sueldos, que graciosos son, muy malos, muy malos pero a veces nos hacen reír.

POR FAVOR ALCEN LA COPA Y GRITEN…..

¡¡¡¡¡¡ CAMPEOOONES, CAMPEOOONES, OÉ, OÉ, OÉ, !!!!!!