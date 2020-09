Jesús Antonio Fernández Olmedo: «Una Sociedad Blanda y Aborregada»

Si hay gente que lo esté pasando mal , hay un montón de bancos que tienen casas vacías y si hay alguien que se les cuela dentro , bueno, otra cosa que sea una casa particular de alguien.

Necesitamos una serie de políticas sociales y de arreglo con las clases mas desfavorecidas para que no se produzcan

ciertas cosas.

La política debería de ser una lucha fratricida contra la pobreza, la postergación, el desempleo, la desnutrición y etc…

Sabemos que los políticos aparte de cosas simbólicas no han bajado un céntimo de sus pagas.

La posibilidad de cambio de momento está en stand by, la gente está en posición de «no disponible».

España tiene normas de las más restrictivas del mundo y sin embargo el virus sigue avanzando.

La lotería no se sabe por dónde avanzar.

El que defienda toda esta gestión es que está mal de la cabeza.

Aquí nadie espere ningún tipo de reacción de la gente o de los políticos , que cada uno haga lo que pueda y ya está.

El descontrol es absoluto.

Se queja todo el mundo, es patético.

No hay una norma general para atajar esta situación.

Yo creo que algún día alguien pueda decir que la solución sea…..

Esto es un expolio sistemático a nivel fiscal solo es pagar y pagar para no tener nada.