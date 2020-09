Jesús Antonio Fernández Olmedo: «La Vulnerabilidad»

La llegada del Covid 19 nos ha hecho sentir la vulnerabilidad. Nos ha hecho conscientes de ella en nuestras vidas cotidianas. Somos muy vulnerables.Llevamos mucho tiempo buscando la fortaleza en las cosas , en lo transitorio,

en lo externo, en las cosas materiales y entonces viene un virus microscópico y nos dice que somos un soplo, poca cosa.

Soy un bicho que no podéis ver y os llevo.

¿ De qué nos sirve agarrarnos a las cosas ?

No vale la tecnología , no tiene trascendencia ninguna solo beneficios coyunturales para algunos.

Han caído hasta la fecha imperios enteros porque no va a caer una empresa

o una multinacional.

Las empresas caen cuando un día eso que venden llega el momento

que se agota, como todo en la vida, no son eternas.

En nuestro leve transcurrir solo quedan las obras y el ejemplo.

Así que el virus ha venido a hacernos despertar y hasta que logremos

hacerlo todos , no unos pocos, ahora es necesario que despertemos

del letargo sueño en el que estamos sumidos todos y entremos

en la Historia vendrán más virus que irán haciendo las veces

de despertador.

Nada más, muchas gracias.