A la memoria de Francisco Hernández Gil, en reconocimiento del obituario de su nieta y en defensa de los mejores deontológicos

Quiero agradecer muy vivamente al gran diario monárquico español, “ABC” fundado en 1903 por Torcuato Luca de Tena, que haya publicado el obituario, la muy justa y necesaria página 57 (entera. Hace tiempo que «ABC» no publica obituarios de una página completa); página 57 del “ABC” del domingo, cinco de septiembre 2020: “Francisco Hernández Gil (1925-2020): Maestro del Derecho, ejemplar ser humano”; “Eminente civilista, culminó su brillante carrera fiscal como magistrado del Tribunal Supremo” (este gran jurista español, entre otros títulos, fue teniente fiscal del Tribunal Supremo de España, magistrado de la Sala Primera del Tribuna Supremo, doctor en Derecho y profesor de derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid); página necrológica completa, excelente y muy merecido obituario que le hizo a su memoria, de forma magistral y muy, muy rigurosa y humanamente, su nieta Lourdes Hernández-Gil.

Me ha emocionado profundamente esta muy justa página, dedicada a un gran, a un excelente y ejemplar jurista español, de la mejor talla, del mejor nivel, excelencia, al igual que otros miembros de su familia y que hemos tenido la gran suerte de leer en las mejores “Terceras” de ABC.

Además, a los Hernández Gil, he tenido la gran suerte de estudiarlos, de formarme con ellos, en las asignaturas de derecho de los estudios de la licenciatura, el grado y los cursos de doctorado de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela de la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España), con grandes profesores como el catedrático de derecho mercantil Luis Suarez-Llanos Gómez (Vigo/Galicia 1933-Santiago de Compostela 2016. Fue el mejor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y fue una pena que no quisiese presentarse para Rector como le propusimos un grupo de profesores de la Universidad de Santiago de Compostela), y debo decir que estos grandes maestros españoles del derecho están al mejor nivel mundial.

Es muy justo y necesario que, en España, en la gran nación española (y en otras naciones), en todas y cada una de sus partes, interior y exteriormente, en lo público, privado, eclesial, creyente, no creyente, en la justicia, los medios de comunicación, en la educación, universidad y demás instancias de encarnación y socialización, a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales, para luchar contra la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, clientelismo, nepotismo-familiarismo, amiguismo, “yo te doy, tu me das”, comisionismo, tajadismo (material, inmaterial, sexualmente, etc.), todo vale, incluido lo peor, para ganar-no perder, para luchar contra el sectarismo, contra la corrupción y juegos sucios varios; para luchar contra el paro español, general, juvenil, contra el paro a los diferentes niveles, antes de la pandemia del coronavirus (después, el paro, en España, ha sido, viene siendo mucho peor), uno de los mayores del mundo occidental, de la Unión Europea, etc., al igual que la precariedad, economía sumergida, fracaso y abandono escolares, subempleo, alto burocratismo y muy grave malgasto público, muy ineficiente, etc.; para luchar contra la grave corrupción estructural endémica, contra todo tipo de juegos sucios y muy graves abusos, ilegalidades como, entre otros, la muy grave manipulación de la justicia, la Administración, los medios de comunicación, educativos, universitarios y otras instancias de encarnación y socialización, etc., como el muy grave golpismo ilegal nacionalista separatista, como la muy grave ocupación ilegal, como el continuo, viejo y nuevo caciquismo, tráfico de influencias, clientelismo, politiquería, partidismo sindicalerismo, corporativismo, nomenklaturismo politiquero, partidista, sectario, nepótico-familiarista, comisionista, tajadista (material, inmaterial, sexualmente, etc.); para luchar contra la muy grave contaminación, lavado de cerebros, manipulación politiquera, partidista, sindicalera, corporativista, clientelar, sectaria, etc. de la justicia, la Administración, organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y los medios de comunicación y, especialmente, los mas influyentes, de la educación, universidad, investigación, ciencia, técnica, sanidad, asistencia social, cultura, deportes, ocio, etc., es decir, de las diversas instancias de encarnación, socialización, mediación, representación, acción, movilización, etc. sociales, etc., etc.

Frente a todo esto y más, mucho más que podríamos añadir, es fundamental, esencial, clave, en España, en la gran nación española (y otras naciones), seleccionar, promocionar y controlar, en lo político, público, privado, eclesial, creyente, no creyente, etc., y de forma muy especial, en los sectores que mas influyen en el mejor desarrollo deontológico democrático, a los mejores deontológicos, honrados, humildes (que sepan, siempre, aprender de los errores, fallos, fracasos propios, ajenos, etc.), de juego, competencia y cooperación limpios, a los mas responsables, rigurosos, competentes, eficientes y creativos; es fundamental que se los seleccione, promocione y controle con la mejor justicia, con justicia justa muy bien medida, definida, explicada, aplicada, controlada y por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, responsable, competente, riguroso, critico positivo fundado, integrador, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, educativa, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente… Todo ello, como no nos cansamos de insistir, debida, justa y muy rigurosamente medido, definido, explicado, aplicado y controlado.

Y, también, que, con deontología, honradez, humildad y el mayor rigor, se reconozca el mérito de todos aquellos que, como Francisco Hernandez Gil, Luis Suarez-Llanos, han contribuido, vienen contribuyendo al bien y de forma ejemplar.

Selección, promoción y control, con justicia justa muy bien medida, definida, explicada, aplicada y controlada, de los mejores deontológicos, ademas de todo lo que tenga que ver con la justicia, especialmente, en lo POLITICO y en los sectores muy influidos, controlados por lo Político y donde es un desastre la selección, promoción y control, sobre todo, de los que tiene que ocupar muy importantes cargos políticos, públicos, etc. Lo que, entre otras cosas, da lugar a que en España (y otras muchas naciones), la población, la ciudadanía, y, muy especialmente, la deontológica, honrada, de juego, competencia y cooperación limpios; la población, la ciudadanía de bien y por el bien, lo paguen, lo pagan, lo vienen pagando muy caro, carísimo, en mucho mayor paro, precariedad, subempleo, economía sumergida, salarios y pensiones mucho mas bajos, especialmente en el sector privado, en mucha mayor corrupción estructural, endémica, en todo tipo de juegos sucios. Lo que, a su vez, implica, genera, viene implicando, generando muy graves, continuas injusticias y un mucho mayor atraso, a saber, el impedir una buena, justa y necesaria aplicación de la justicia justa, de los presupuestos, del gasto público, de la Administración, de lo público, del gran, inmenso potencial que, en todo el mundo, tiene España, la gran nación española, pues, entre otras muchas cosas, en el mundo, en la actualidad, setiembre 2020, hablan español mas de 570 millones de personas, cada año aprenden español mas de 20 millones de personas, el gallego-portugués-brasileiro lo hablan mas de 250 millones de personas y es igual al español en un 89%; el español, tras el inglés americano, es la lengua mas hablada en el mundo en naciones diferentes a la propia; el español, tras el inglés-americano, es la lengua mas empleada en las transacciones económicas; el español es la lengua mas empleada en Internet, tras el inglés-americano y el chino mandarín; el español lo hablan en Estados Unidos del orden de 60 millones de personas, en Brasil del orden de 30 millones de personas, en China tiene una gran aceptación, al igual que lo español, etc. Lo cual debería de tener uno resultados mucho mejores para España, la gran nación española y se deben poner todos los medios necesarios para que sea así.

LO QUE DICE LA OCDE DE ESPAÑA, LA MALA EDUCACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA, LA EDUCACIÓN, CULTURA BASURA, LA SOCIEDAD DEL ESPECTACULO, DE LAS REDES, LOS IMPACTOS MEDIÁTICOS BASURA

La “Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”, conocida como el “Club de los países ricos” (51 naciones, de las que forma parte España) y que representan cerca del 45% del Producto Interior Bruto (PIB) global, en su informe anual “Panorama de la Educación – Education at a Glance”, setiembre 2020, insta a España a reducir el porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años que no alcanzan el bachilleraron o estudios equivalentes.

España, según este informe de la OCDE, esta a la cola de los países, naciones europeas, en relación con la cualificación de los jóvenes y también con su empleo. España tiene una muy alta tasa de abandono escolar precoz, el 17,3% y también de repetición de curso con un 30,5% entre los estudiantes de 15 años.

En España, la educación pública, por muy negativas reformas politiqueras, partidistas y muy irresponsables de la educación española, ha bajado mucho el nivel y eso que sale mucho mas cara que la educación concertada, privada democráticas constitucionales.

Al mismo tiempo, solo la mitad de los centros de enseñanza españoles disponen de plataformas digitales para un buen y muy necesario aprendizaje, y cuatro de cada diez hogares españoles tienen unos ingresos mensuales no superiores a los 900 euros y no disponen de ordenador.

En España, la nación española, se viene potenciando la cultura basura, la televisión basura, los medios de comunicación basura y que, entre otros, tienen un fuerte impacto en los niños, menores, jóvenes españoles que creen que les puede ir mucho mejor tratando de destacar, hacerse famosos, ricos, etc. en estos medios basura, en su cultura basura, en la sociedad del espectáculo basura, de las redes, los impactos mediáticos basura…

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, TRAS LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, ENTRE LAS PEORES DE OCCIDENTE SEGUN LA OCDE, EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL…

La economía española corre el peligro de quedarse rezagada, con relación a las naciones occidentales, europeas, etc. mas desarrolladas y avanzadas, en la recuperación de la muy grave crisis económica, empresarial y social creada por la pandemia del coronavirus y cuando las naciones de la OCDE, de la Unión Europea (27 naciones, Estados Europeos, una vez que, tras un referéndum, se salió de la Unión Europea la nación, el Estado del Reino Unido), de la Eurozona (19 naciones, Estados europeos que están en la llamada “Zona del Euro”, es decir, que tienen como moneda oficial el euro) muestran unas perspectivas económicas mejores tal y como señalan el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE y otros organismos internacionales.

La OCDE ha dado cuenta, con la pandemia del coronavirus, de una caída a la baja de la actividad económica de España y, claramente, a contracorriente de la tendencia general de las naciones miembros de la OCDE. La variación en julio 2020 del “Indicador compuesto avanzado (CLI)”, que señala por anticipado cambios del ciclo económico, en el caso español se encuentra entre los peores de los miembros de la OCDE.

España, la nación española, sale, también, muy mal parada en los estudios internacionales sobre la corrupción.

Por todo ello, para hacer frente a la grave situación que viene viviendo España, la gran nación española, en paro, paro juvenil, paro femenino y otras formas de paro, en economía sumergida, precariedad, malgasto público, burocratismo, corrupción, múltiples formas de juego sucio, en politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, clientelismo, etc. en relación con la justicia, Administración pública, los servicios públicos, etc., en relación con la muy necesaria defensa del juego, competencia y cooperación limpios en España, en la nación española, en todas y cada una de sus partes, en el interior y exterior, etc. Todo lo cual se ha agravado mucho con la pandemia del coronavirus, pero, también, con el proceso ilegal golpista nacionalista, separatista, racista supremacista, superiorista en Cataluña, País Vasco etc.; en relación con inadmisibles problemas sociales como la ilegal ocupación de viviendas, casas, etc.

Como no nos cansaremos de repetir, en España, la gran nación española, es fundamental seleccionar, promocionar y controlar, con justicia justa muy bien medida, definida, explicada, aplicada y controlada, y como viene sucediendo en Alemania y otras naciones democráticas, las mas desarrolladas y avanzadas; es fundamental seleccionar, promocionar y controlar, con justicia justa muy bien medida, en lo político, público, privado, a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales, a los mejores deontólogicos, honrados, humildes (que, siempre, sepan aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), responsables, mas competentes, rigurosos, eficientes, creativos y comprometidos con el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, eficiente, etc., y a escala local, comarca, provincial, regional, nacional, internacional, global, etc. Y todo ello, bien, debidamente medido, definido explicado, aplicado y controlado democráticamente, interior y exteriormente, con juego limpio, con justicia justa…

MUCHISIMAS GRACIAS A LOURDES HERNÁNDEZ-GIL

Muchísimas Gracias a Lourdes Hernandez-Gil por su excelente, muy justo, emocionado testimonio en honor de su gran abuelo, Francisco Hernández Gil, gran español, profesional ejemplar y muy “sencillo, discreto, austero…”. Lo que ha explicado muy bien, en ABC (domingo, 05-09-20, pag. 57), magnifica, extraordinaria, muy humana, magnánimamente, en forma y fondo, su nieta Lourdes Hernández-Gil.

A partir de Demócrito, Aristóteles, Cervantes y Edmund Burke: “Todo esta perdido cuando los malos y los que les hacen el juego sirven de ejemplo y los buenos de burla, chacota, mofa, salvo que estos últimos se movilicen, con deontología, honradez y el máximo rigor, en defensa del bien”

lunes 21 septiembre 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España)