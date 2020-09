Anián Berto: «Un crimen oculto». ‘Existe el comité de expertos que ha ayudado al Gobierno a este crimen, pero lo niegan’.

La pandemia es una estratégia política, no una crisis sanitaria. No existe explicación científica fehaciente, y lo que no es así es pseudociencia. Así lo aclara y denuncia un grupo de expertos españoles. Médicos, doctores, catedrática en procesos y diagnósticos, un abogado, un enfermero y un periodista científico a través de Unión Cívica, que hacen público un interesante y desgarrador trabajo plasmado en un video bajo el título de ‘UN CRIMEN OCULTO’, y que rula por las redes sociales al alcance de cualquiera y digno de comprobar por todos.

En el citado documento aclaran que, ‘para conocer el número de personas que mueren debido al Covid-19 habría que hacer autopsias, y estas no se están llevando a cabo’. Asimismo, ofrecen datos, y uno de ellos se refiere a los fallecidos que cada año se registran en España por enfermedades coronarias, afecciones pulmonares y aparato respiratorio, asma, bronquitis o cáncer, ‘esta cifra de muertos no se dan y se les atribuyen al coronavirus Sars-Cov-2 o Covid-19.

Sin embargo, las cifras de años anteriores, 2019 y 2018, son muy superiores a las defunciones de este periplo de 2020. Por otro lado aclaran que el uso de la mascarilla es contraproducente y obligan a la persona a enfermar con sus propias bacterias, CO2 y cúmulo de residuos infectos, ‘Además no protege de nada’, pero si es motivo para transmitir miedo al ciudadano’. En sus narraciones estos expertos igualmente critican la actitud de las corporaciones médicas y la actuación de consultas telefónicas no presenciales.

El documental aclara que los resultados de los pcr’s y test’s son inciertos y que esta prueba solo hace crecer las estadísticas de contagiados sin ceñirse a la realidad. Del mismo modo, en este estudio de campo, los experimentados profesionales aclaran que se intenta desde todos los ángulos de la sociedad, ‘aterrorizar y disminuir la población’, con las iniciativas de magnates mundiales e intereses supra-gubernamentales, algunos asentados en nuestro país. Se refieren a George Soros y Bill Gates, y sus influencias en la OMS (Organización Mundial de la Salud) que preside, desde julio 2017, el etíope dr. Tedros Adhanom.

Por otro lado, queda claro en las manifestaciones de estos técnicos que ‘la gestión de la pandemia se utiliza a antojo de políticos y gobernantes’ según intereses de unos y otros. El video arranca explicando que, ‘el gobierno oculta que la comisión de expertos existió y existe, ‘ ya que tienen sospechas que intervinen instituciones y fundaciones que están asesorando y, ‘han ayudado al gobierno a este crimen’. Señala que, ‘tarde o temprano saldrán, aunque nos costará comprobarlo y acreditar’.

España cuenta con medidas jurídicas para no declarar el Estado de Alarma. No hubo razones nada más que políticas y, ‘no se justifica encerrar a la población sana, sino es por motivos de hacer los políticos lo que les dé la gana’.

Calculan que el 80 % de la ciudadanía, ‘van detrás de las ideas de sus políticos y se dejan llevar por las televisiones’, pero que si de la mayoría de ese 20 % restante consiguen que se unan a la disidencia objetiva, ‘tendriamos la capacidad para cambiar la sociedad, y terminaríamos con la manipulación’.

La UE no sabe cuando, y si apoyará definitivamente las crisis sanitaria, económica, social y política en España. Mientras estamos al borde de recesión económica. Es precisamente este último capítulo, el batiburrillo político, el que le hace reflexionar a la Comisión Europea, estudiar y asegurar que su ayuda se destine íntegramente a las verdaderas necesidades del país y no a postulados y dogmas políticos feministas, chiringuitos y planificaciones metodológicas para mantener en el poder a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Un gobierno social-comunista ‘hipotecado hasta las cejas’. Uno con ansias de protagonismo, calculador de redes clientelares. Por ejemplo la inmigración, millones a televisiones privadas de regalo, control y censura a otros medios de comunicación, cómo radios, prensa y emisiones digitales. Incluso con amenazas y cierres consumados.

Es el caso de ‘Estado de Alarma’ en You-Tube, de Javier Negre y sus invitados, que han sido ya censurados en dos ocasiones, casi consecutivas y por ceñirse a la verdad. En esta oportunidad el canal ha sido cerrado tras publicar una noticia respecto a la calma hospitalaria, que nada tenía que ver respecto al enfoque de las televisiones subsidiadas que narraban la información apuntando a grandes rebrotes y hospitales colapsados. El equipo del periodista Negre quiso comprobarlo in situ, con imágenes y documentado, comprobando y justificando que los hospitales seguían su ritmo normalizado. Pues le vale una semana sin emitir.Todo un estilo dictatorial y negación a la libertad de expresión. En este capítulo no quiero olvidar la denostada RTVE y sus tendenciosas normas destinadas a callar y arremeter contra todo lo que no suene a la orquesta de Sánchez e Iglesias. Unos medios públicos que bailan al son de las órdenes acompasadas que llegan desde los despachos de Podemos y el ritmo del embaucador Sánchez.

El otro, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias Turrión, con proyectos comunistas para terminar con la Democracia y derrocar al Rey, a fin de implantar la República bananera a imagen y semejanza de los países latinos que él mismo asesoró. Sin olvidar, los pellizcos a la ayuda comunitaria que pretenden darles los separatistas, HB Bildu, Psc o Gabriel Rufián, con ‘su mesa de trabajo’. Un compromiso de Sánchez con sus socios que le auparon a la Moncloa, y que pretenden romper España en beneficios propios y sus ideas progres rocambolescas.

Europa estudia la situación y quiere asegurar que, ni existan despilfarros ni sirva esta aportación económica cómo apoyo a los desmadres y despiporres de un gobierno que pierde créditos en Bruselas. Mientras tanto, España continúa con la farsa alrededor de la pandemia, que se confunde con las inoportunas actitudes políticas del gobierno de Sánchez, más preocupado por su permanencia intemporal en la Moncloa que por la crisis de salud, la hecatombe económica o la depresión social. Un presidente que vive más cómo una estrella cinematográfica que comprometido con la gestión de un país en bancarrota.