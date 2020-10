Muy bien, muy bien, muy bien Carlos Herrera en Cope y también Cope Santiago

DEFENSA DE UNOS MEDIOS, INSTANCIAS DE ENCARNACIÓN, SOCIALIZACIÓN, ETC. DEONTOLÓGICOS, RIGUROSOS, COMPETENTES, RESPONSABLES, EFICIENTES, CREATIVOS, VITALIZADORES, ETC.

Muy bien por el gran conductor mediático español de la “Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE)”, en mi opinión, uno de los mejores España y que se vincula con los mejores conductores de la historia de la radio española, tanto en el campo de la información como en el del entretenimiento, acompañamiento, etc.; con gran influencia mediática y social, polifacético, emprendedor, dinamizador social, español e internacional, en múltiples y diversos campos sociales (algunos que nunca se habían tratado en la radio) que lleva a su medio incluido el Camino de Santiago, colaborador del gran diario monárquico español, “ABC”, fundado por Torcuato Luca de Tena en 1903, etc.

Hablamos de Carlos Herrera Crusset y que ha estado muy bien frente a lo negativo Políticamente Correcto de José Ignacio Torreblanca (intervención del viernes, 02-10-20, en entrevista con Carlos Herrera en su programa “Herrera en COPE”) y frente alguna/o de la tertulia. Otro tertuliano, como Carlos Herrera, estuvieron, los dos, muy bien, con mucho rigor y muy oportunos, frente a lo Políticamente Correcto impuesto por los progres, la izquierda, el nacionalismo-tribalismo separatista, el viejo y nuevo extremismo populista, los viejos, nuevos y muy peligrosos identitarismos… Lo que, muy lamentable y peligrosamente, domina en los medios de comunicación e instancias de encarnación y socialización españoles mas influyentes.

Y, encima, hablan críticamente de Guaidó-Venezuela, cuando Joe Biden (candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos) saludó muy efusivamente, en Brasil, a Maduro, en enero 2015, en la toma de posesión de la presidenta de dicha nación, Dilma Rousseff, cuando el extremista dictatorial régimen neocomunista venezolano de Maduro, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, del tráfico de drogas y otros tráficos ilegales, del terrrorismo de Estado, etc., viene destruyendo, material, inmaterial, socioeconómica, éticamente…, Venezuela y otras naciones…. Y al que vienen tratando de apoyar, el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude y el psoista José Borrell, “Alto Representante de de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad”. A los cuales, por ello, hay que pedir cuentas, mas cuentas, como es debido, con critica y justicia justas debidamente fundadas, en la Unión Europa, España, etc.

Y que decir de los importantes avances en Oriente Medio de las relaciones pacíficas entre árabes, judíos y frente al extremismo fundamentalista-tribalista, etc.

Y que decir, a otro nivel, del control politiquero, partidista, sectario de la justicia española por medio de la Fiscal General de Estado, Dolores Delgado, y sus redes, de las muy graves amenazas del extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude de reducir, aún más, la independencia judicial por medio del control politiquero, partidista, sectario del Poder Judicial, etc.; que decir de las nuevas iniciativas guerracivilistas, revanchistas de las llamadas leyes de “Memoria histórica”, “Memoria democrática”, fomentadoras de los peores odios, llevadas a cabo, desde hace tiempo y entre otros, con las llamadas “Comisiones de la Verdad” de la Nueva Internacional Comunista del Foro neocomunista y de los viejos y nuevos extremismos identitarios, del Foro de Sao Paolo 1990 (fundado, en 1990, por Fidel Castro y Lula da Silva) y sus extremistas regímenes, fuerzas, medios, instancias, fundaciones, movimientos, redes, etc.; que decir, de estas, y otras iniciativas en la misma línea, llevadas a cabo por el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos Sánchez (que se ha podemizado…), Iglesias, etc. Cum Fraude y sus medios, instancias, fuerzas, redes, socios, etc. extremistas, anti-nación, constitución, monarquía españolas, tajadistas, etc.; que decir de los inadmisibles ataques, entre otros, a la educación, sanidad, planes de pensiones privados, a diversas iniciativas privadas, que se enmarcan en la vigente Constitución democrática española de 1978, que generan valor añadido, cadenas de valor, rentabilidad, riqueza económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, cultural, humana, integradora, etc.; que decir de los continuos, permanentes, inadmisibles y anti-Constitucionales ataques (contrarios a la vigente Constitución democrática española de 1978 y que los miembros del Gobierno de España con su Presidente al frente, etc. jugaron o prometieron cumplir y hacer cumplir y con lealtad al Rey de España y Jefe del Estado español); que decir de los continuos ataques a valores fundamentales del catolicismo, de la Iglesia Católica… Y, con relación a la cual, la vigente Constitución democrática española de 1978, en su artículo 16, establece que “los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”. Por no hablar de los vigentes “Acuerdos Concordatorios” del Estado español con la Santa Sede.

Que decir, con relación a la nueva reforma educativa española (¡ya van ocho reformas desde 1977, es decir, una reforma educativa cada 5,37 años!), del aprobado general implícito, el arrase, muy grave penalización de la muy necesaria cultura deontológica, honrada, humilde del esfuerzo (y que, a quien mas beneficia, es a los alumnos, estudiantes de origen humilde y a sus familias, y no la muy mala formación, el aprobado general, la politiquería, partidismo, sindicalerismo, sectarismo, clientelismo, etc., que generan paro, subempleo, atraso, sometimiento, la peor demagogia…), de la muy necesaria cultura del esfuerzo, de la superación y para hacer el bien, conseguir el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, honrado, responsable, respetuoso, riguroso, competente, de critica positiva fundada (que, siempre, sabe, debe saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, educativa, universitaria, científica, técnica, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., a escala individual, familiar, grupal, social y colectiva, a escala local, regional, nacional, internacional, global, etc. Y todo ello bien medido, definido, explicado, aplicado, controlado, con democracia representativa y economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, con critica y justicia justas, positivas, muy fundadas y rigurosas para mejorar las cosas, con seguridad, garantías, etc.

Que decir del hecho de que solo se haya investigado judicialmente la relación del comisario de policía Villarejo con el PP (Partido Popular) y no se haya hecho de la relación de este mismo comisario con el PSOE…

Que decir de los casos que se vienen dando en España, de varias personas que han fallecido, victimas de graves enfermedades, y que no han podido tener una cita presencial con el médico. Por no hablar de lo muy dificil que se ha vuelto hacer gestiones directas con la Administración y cuando son de máxima importancia, necesidad para los españoles, ciudadanos y sus familias, y que se demoran, demoran…

Es decir, con el extremista Gobierno socialista-comunista y de los viejos y nuevos extremismos identitarios de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas nacionalistas, izquierdistas, anti-España, anti-nación española, anti-Constitución española, anti-monarquía española, anti-español, etc., en España, la nación española, avanzamos, desde la Moción de Censura (junio 2018), PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, contra el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy (Moción de Censura facilitada de forma arbitraria por la “izquierda judicial”…); avanzamos, a marchas forzadas, para situar a España en la órbita de los regímenes extremistas neocomunistas, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, etc. de Venezuela, Argentina, Cuba, etc. Recordemos que Cuba, Argentina y Venezuela, antes del extremismo comunista, populista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios y que las arruinaron material, inmaterial, socioeconómica, éticamente…, formaban parte de las naciones mas ricas del mundo, las que, junto a Estados Unidos, atraían el mayor número de emigrantes, buena parte de ellos españoles…

Sin embargo, en España, la cosa sería mucho peor que en Argentina, Venezuela, Cuba, etc., pues, al hundimiento económico, empresarial, social, etc., se une el tribalismo extremista nacionalista, izquierdista, ilegal, separatista, golpista, fundamentalista, guerracivilista, revanchista, cargado de los peores odios…, de los que quieren romper la unidad, integridad democrática constitucional de España, de la gran nación española y cuando, España, la nación española, tiene la Constitución mas antigua, La Pepa de 1812, junto a la de Estados Unidos de 1877 y la de Francia de 1891.

Recordemos que el Foro neocomunista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, de regímenes, fuerzas, medios, instancias, redes, etc., de Cuba, Argentina, Venezuela, etc., etc. ; el Foro de Sao Paolo 1990, la Nueva Internacional Comunista, aprobó, en su reunión-Encuentro Nº 23, celebrado, en julio 2017, en Managua (Nicaragua), un documento de apoyo al “proceso separatista”, al ilegal golpista referéndum separatista, celebrado en Cataluña (España) el uno (1) de octubre 2017. A esta reunión-Encuentro Nº 23 del Foro de Sao Paolo 1990, acudieron, desde España, las siguientes fuerzas extremistas nacionalistas izquierdistas: Izquierda Unida (IU) de la coalición Unidos Podemos (UP); Esquerra Republicana de Cataluña (ERC); y Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Muy bien, muy bien, muy bien Carlos Herrera y un colaborador de de la tertulia y que lamento no saber el nombre. En esta tertulia del programa de Carlos Herrera, “Herrera en COPE” (viernes 02 ocurre 2020) me ha decepcionado Nicolas Redondo Terreros (creador, junto a Joaquín Leguina, del muy positivo colectivo, plataforma “La España que reúne”, etc.). La intervención de la colaboradora, en dicha tertulia de “Herrera en Cope”, Esther Jaén, me resultó muy lamentable al tratar de defender la muy mala Gobernación, gestión de la pandemia del coronavirus, por parte del extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude…, y que es, septiembre 2020 (cuando se hace este escrito), de las peores del mundo en contagiados y muertos por cien mil habitantes, en ancianos muertos en residencias, en personal sanitario contagiado, en rebrotes, en paro, muy graves consecuencias sanitarias, económicas, empresariales y sociales, en contaminación, lavado de cerebros, manipulación, propaganda y markenting intoxicadores, en múltiples y diferentes formas de juego sucio…

Este extremista Gobierno socialista-comunista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, repite y repite que estamos ante un grave problema epidemiológico y no ideológico, sin embargo, entre otras muchas y muy negativas cosas, se niega a que haya, se lleve a cabo una evaluación externa del impacto de la pandemia del coronavirus en España y que han solicitado prestigiosos científicos del campo de la salud, de la epidemiología. Recordemos lo que sucedió con el “Comité de Expertos, de Científicos acreditados, de Sabios”, en relación con la pandemia del coronavirus en España, y que, reiteradamente, dijeron PSOE Sánchez, Illa, etc. Cum Fraude, que existía y no era así. Por no hablar, en la misma línea, de las declaraciones y el comportamiento, muy lamentables, del “técnico” Fernando Simón, director del “Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias” del Ministerio de Sanidad (presidido por el filósofo Salvador Illa y que, prácticamente, toda su vida se ha dedicado a la política) del Gobierno de España.

Por su parte, 55 sociedades científicas españolas, que representan a más de 170.000 profesionales sanitarios, han hecho un manifiesto «En salud ustedes mandan pero no saben», que contiene un decálogo, dirigido al poder político y en el que que señalan cómo debe afrontarse la pandemia del coronavirus en España ante el creciente número de nuevos casos, la presión asistencial a la que se están viendo sometida numerosos centros hospitalarios y las medidas restrictivas que se están abordando en distintas zonas de la nación española.

Creo que, en los medios de comunicación y otras instancias de encarnación, socialización, etc., hay que dejarse de politiquerías, partidismos, sindicalerismos, corporativismos, sectarismos, clientelismos, etc., de miedos, complejos, muy peligrosas concesiones, sometimientos, etc.; y hay que tener a buenos conductores, profesionales, colaboradores, contertulios, intervinientes, no politiqueros, ni partidistas, ni sectarios, ni clientelares, etc., y que apuesten, claramente, por la verdad responsable, la justicia justa, el juego limpio, el rigor, la máxima competencia, el mejor valor añadido, cadenas de valor, etc., desde la deontología, la honradez, la humildad (sabiendo, siempre, aprender de los errores, fallos, fracaso propios, ajenos, etc.), la mejor profesionalidad, el mejor trabajo, rigor, competencia, emprendimiento, creatividad, eficiencia, etc.; conductores, profesionales, colaboradores, contertulios, intervinentes, etc., que, de acuerdo con justos códigos deontológicos y que se apliquen, defiendan, con deontología, honradez, humildad, juego limpio, rigor, competencia, eficiencia, etc.; que dichos conductores, profesionales, colaboradores, intervinientes defiendan España, la gran nación española, a los españoles, ciudadanos de bien, bien, el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, eficiente, de juego, competencia y cooperación limpios, etc., por el Bien, a escala individual, familiar, grupal, social y colectiva, a escala local, regional, nacional, internacional, global, en los medios de comunicación y demás instancias de encarnación, socialización, representación, mediación, acción, dinamización… sociales.

Muy bien, muy bien Carlos Herrera, muy bien y debe seguir así, tratando, siempre de superarse, de mejorar, de rodearse de los mejores y, de acuerdo, con nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 (se puede consultar en Internet), con el Ideario COPE (se puede consultar en Internet), con el comportamiento, libertad, trabajo, cultura, crítica, justicia, etc. Justos. Y todo ello muy bien medido, definido, explicado, aplicado y controlado, debidamente, en la realidad-practica real.



Quiero también destacar lo bien que lo vienen haciendo en COPE-Santiago de Compostela (Galicia-España), los profesionales de dicho medio, Paula Pájaro (con gran capacidad radiofónica en forma y fondo, defendiendo muy bien el Ideario Cope, con muy buena, justa, oportuna, rigurosa, responsable, muy necesaria critica positiva, por y para el Bien…, y con muy buena, excelente ironía, positividad…), Alberto Varela y Patricia Iglesias.



Licho Licheiro, Lyeandrín Lyeandrineiro, Mercedes Mercedeira Condesa del Regnum Legionense, José Juan Conde de Kotapeiros y Noga Nogarova Gran Duquesa de Vegapolov, Ribapolov, Castropolov, Tapiapolov, Ovipolov y Santipolov, “Trobeiros, Jaruleiros, Combatientes de los Caminos de Santiago por el Buen Trabajo, el Buen Amor, la Buena Amistad, la Buena Alegría, la Buena Libertad, el Bien…”: “La radio es un medio excelente para nuestras vivencias, caminos, sueños…, para la vida y el mundo, el más acá y mas allá… Y que, al informar, comunicar, formar, criticar, entretener, hacer reír y llorar, acompañar (la gran familia de la radio), socializar, participar, dinamizar, motivar, movilizar, imaginar, inventar, innovar, crear…, de forma personal, directa, inmediata, positiva y como es debido, nos los hace mucho mas llevaderos, mucho mejores en la vida real, en la material, inmaterial, simbólica, icónica, imaginaria, representada, espiritual… Debemos tratar, luchar muy bien por ello, para que la radio, junto al resto de los medios, instancias de encarnación y socialización, sea muy buena, deontológica, honrada, humilde (que, siempre, sabe aprender de sus fallos, errores, fracasos propios, ajenos, etc.), de juego, competencia y cooperación limpios, rentable-enriquecedora, bien hecha, medida, definida, explicada, aplicada y controlada, con crítica y justicia justas, por y para el mejor desarrollo deontológico democrático, el Bien… Y frente a los que, en España, la gran nación española, y otras partes, ayer y hoy, siguen haciendo el mal, imponiendo el mal, a los malos, a los que les hacen el juego por tajadas varias y que, si no ganan y como se viene viendo, rompen la baraja… No al todo vale para sacar tajada, no al narcisismo individual y de grupo, al egocentrismo, grupocentrismo, al racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista, vengan de donde vengan…”

