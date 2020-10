Pablo González: "A río revuelto ...... "

En estos momentos casi todo por muy increíble que pueda resultarnos parece normal, dentro de una pandemia que está asolando España, con un alto índice de paro, con un endeudamiento muy preocupante, con unas luchas políticas nunca vistas desde hace muchísimos años, con una gran falta de ayudas a las empresas, con unos despropósitos de declaraciones, con informaciones tergiversadas, con mentiras y más mentiras, con ataques al Jefe del Estado y más y más; aparece un sector de la Sanidad española reclamando subidas de sueldo, hay que tener un apelativo muy dudoso para querer hacer realidad sus pretensiones en la situación que vivimos; el gran argumento que esgrimen es que en otras Comunidades los salarios son más altos, parece un argumento sumamente pobre, por lo visto todos los factores que deben definir el salario de los profesionales da igual: profesionalidad, esfuerzo, conocimientos, etc., no parece que sea importante, justo lo contrario que en la empresa privada, con unos razonamientos muy cerca del absurdo dicen: “como en otras comunidades ganan más que nosotros, nosotros tenemos que ganar lo mismo”, sería prudente analizar si los que ganan más están sobrevalorados; de cualquier forma no todos tienen que ganar igual, entre otros motivos porque no todas las Comunidades son iguales en cuanto a productividad y presupuestos se refiere y además ¿ es que todos los profesionales sanitarios que se puedan equiparar, son iguales? Habrá: muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos, como ocurre en cualquier profesión, esto tampoco parece tenerse en cuenta, tanto unos como otros tienen que ganar el mismo sueldo, es una gran injusticia producida por la nefasta gestión sanitario-política que tenemos en este país, no hay duda de que la gestión tiene que ser privada, hay eminentes gestores privados muy capaces de realizar una buena labor y no son ni médicos ni políticos, ¿o es que los de ahora son expertos gestores? Esos puestos tienen que desempeñarlos profesionales en ese tema: LA GESTIÓN, tampoco les interesa ni a unos ni a otros porque su situación cambiaría bastante, obviamente este asunto sería muy diferente: el muy bueno ganaría un buen sueldo y el muy malo estaría en la calle. A lo largo de los años sería substancial en todos los aspectos, evidentemente no se puede realizar en poco tiempo pero hay que empezar lo antes posible y no sólo en ese sector; además en algunos momentos sus salarios se comparan con los de otros profesionales del mismo sector en Europa, curiosamente en la información que nos dan no citan nunca en que consiste esa diferencia y como funciona el sistema sanitario de los países que mencionan ni cómo se gestiona, sería muy interesante que nos documentaran con unas pinceladas sobre ellos, no ganan más porque le apetece al gobierno en cuestión, es el resultado de unas valoraciones y forma de trabajar muy diferente al español y por supuesto dependiendo también de la riqueza del país, si el país es pobre, como nosotros, no puede ser que funcionarios públicos ganen más de lo lógico y normal, es muy saludable y confortable para el conocimiento empaparse del funcionamiento sanitario alemán o de algún otro país del norte de Europa-

Estos profesionales sin saber si son buenos o malos en todos los aspectos de su profesión, tienen el puesto de trabajo asegurado para toda la vida ¿es normal? Siempre se escudan en que han aprobado unas oposiciones que por supuesto tiene mucho mérito conseguirlas pero deberían respirar hondo y convencerse de que esta afirmación que hacen es producto de la inmensa ignorancia que tienen los que predican incansablemente la oposicionitis, aprobar esa oposición no garantiza ni mucho menos que la persona en cuestión vaya a ser un buen profesional, no conocen el mercado laboral desde hace muchísimos años o no les interesa conocerle. Les importa un pimiento el panorama catastrófico que tiene nuestra nación, ellos a lo suyo, subidas de sueldos y los demás que se busquen la vida, simplemente a modo de recordatorio decirles que esa subida de sueldo que solicitan en las manifestaciones es a costa de los que producen en la empresa privada que en estos momentos son pocos y próximamente muchos menos.

Para informar un poco a los que desconocen las oposiciones de uno y otro sector, les comento:

O P O S I C I O N E S

P ú b l i c a s P r i v a d a s

Título superior Título superior

1 plaza cada 12 opositores 1 plaza cada 30 candidatos

No idioma extranjero Mínimo 1 idioma extranj.

No experiencia Mínimo 2/3 años experien.

Especialidad pagada por el Especialidad pagada por el Estado candidato o empresa

Evaluación ?????????????? Evaluación constante

Puesto de trabajo fijo Puesto de trabajo toda la vida dependiendo evaluación

Cobra del Estado Cobra de la empresa

Horario 7 horas Horario 8 horas

Vacaciones + de 30 días Vacaciones 30 días

Etc. Etc.

Es muy clara la explicación del famoso cuento de las oposiciones sanitarias y de otros sectores públicos, totalmente inadmisible y por supuesto nadie tiene que ponerse a temblar, los muy buenos, buenos o regulares no tienen problema en ningún sitio, los malos o muy malos en el Estado cobran toda la vida y en la empresa privada van a la calle a buscarse otro puesto de trabajo.

Se aferran a lo que les interesa y luego pregonan SOLIDARIDAD, AYUDA, SERVICIO, etc., estas cualidades hay que demostrarlas siempre no sólo cuando hay una pandemia; tienen una carrera, aprueban la oposición y después pase lo que pase tienen trabajo para siempre, como diría un castizo: “amos venga ya”.

Comencé con: A R Í O R E V U E L T O……………………..

Y acabo: ……G A N A N C I A D E P E S C A D O R E S