Victor Entrialgo De Castro: «A los monos no les gusta el Rey»

¿Quien eres tú, monicaco, para negar la presencia a tu Rey?

El fildetút, ¿se dice así? del Presidente del Parlament catalán nos dice a los españoles, a la cara, que la Monarquia no es bienvenida en Cataluña. Como si ese mamarracho fuese quién. Si no es bienvenido nuestro Rey no lo seríamos ninguno y a estas horas seguiría vestido de payés comiendo en su pueblo pantumaca.

Lo ha dicho ese de barba que sustituyó a la Forcadell, de cuyo nombre me da pereza acordarme, el que todavia no ha pasado por la cárcel porque a última hora se echa para atrás. ¡Otro cobarde, vaya!

Y asi han hecho igualmente, la Colau y el Garbancito, el Pere Conferencia ese, un personajete recortado y Sanchopancesco, un trepa inútil de esos que tanto abundan en política y que, tras la inhabilitación del Torra, -el almorrana de Puigdemont-, hace ahora las veces de presidente de la Generalitat.

Ya se ve que las almorranas se sucede entre sí, y agravian a los españoles y a la Nación española entera, a sus simbolos y representantes como no ha hecho ninguna potencia ni enemiga, ni extranjera. Bueno extranjero sí, el maléfico Echenique que vino de Argentina a defraudar y nos pretende dar lecciones sobre la Monarquía. ¡Era lo que nos faltaba!

Alguien tendrá que salir y explicar por qué seguimos pagando a esta ralea que en Cataluña se van sucediendo nada más que para arruinar Cataluña y agraviarnos, que no afrentarnos, porque la afrenta viene de quien la puede hacer, y la hace y la sustenta. Y éstos siempre llega un momento en que dejan de sustentarla, y huyen a Bélgica, Waterloo, Suiza, Escocía. Son chusma, que eso sí, permanece en el poder en Cataluña cobrando de la patria que pretenden destruir, por la cobardia y la desidia de muchos.

Y es que, a las puertas de una moción de censura, Casado o mas bien De Gea, vuelven a poner sus intereses por encima de los de España. Es un tibio. Si no se libra de quien le llevó a conseguir la Secretaria general del partido, “o se va él o te vas tú,” pero si no te vale la opción, acabarás poniendo la llave al candado del sepulcro de tu partido.

Todo esto mientras, ante la visita del Rey, en el zoo de Puigdemont, los monos separatistas, como los de Gibraltar, gritan. Eso sí cobrando todos, tú, que la pela es la pela.