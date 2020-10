El País jalea, con ataques a Ayuso y al TSJM, el estado de alarma que Sánchez pretende imponer en Madrid

Están más que satisfechos en El País con la intención de Pedro Sánchez de secuestrar Madrid.

El diario de PRISA abre este 9 de octubre de 2020 con un editorial donde no solo aplaude la decisión del presidente del Gobierno de imponer un estado de alarma ad hoc para la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, sino que además ataca con saña a la política del Partido Popular.

Para abrir boca, el rotativo de la calle Miguel Yuste, en Madrid, ya arroja un velo de sospecha sobre la decisión judicial de tumbar las restricciones de movilidad adoptadas por el Ministerio de Sanidad:

Acusa al TSJM y no al Gobierno Sánchez de crear el desconcierto entre la ciudadanía:

El Tribunal Superior, el mismo que antes había autorizado los confinamientos en 45 áreas de salud de la Comunidad, considera que las nuevas medidas no tienen cobertura legal. La motivación es que las anteriores se apoyaron en una ley orgánica de 1986 que sí respaldaba adecuadamente el recorte de libertades, mientras que las últimas se basaron en una ley de 2003 que no otorgaba esa competencia. La decisión ha sembrado el desconcierto en la ciudadanía al dejar en suspenso el confinamiento del centro neurálgico de España. Además, arroja dudas sobre si, en ausencia de consensos políticos, el marco legislativo tiene todo el nivel de claridad y eficacia que se requiere en este momento.

Asegura que en otras regiones de España no ha habido problemas….hasta curiosamente llegar a Madrid:

Y aunque de boquilla reclama consenso, al final El País enseña la patita y aplaude la imposición del estado de alarma en Madrid:

Los tiempos judiciales no son los de la crisis sanitaria. Por eso, es la política la que debe resolver lo que se ha estancado en los tribunales. No mediante una dimisión del ministro, como se apresuró a pedir el PP en uno de los gestos hiperbólicos que caracterizan su forma de hacer oposición, sino mediante la búsqueda de amplios acuerdos que pongan la salud de los ciudadanos antes del interés partidista. Urge tender puentes, urge la política y urgen medidas eficaces. Lo mejor es que sean pactadas. Pero si la Comunidad de Madrid permanece enrocada en el obstruccionismo mostrado en las últimas semanas, el Gobierno tiene motivo para considerar la aplicación del estado de alarma en el interés de la salud de los ciudadanos. No hay tiempo que perder.