Victor Entrialgo De Castro: «Acorralado»

El endiosamiento que produce en algunos poderosos la inmunidad de rebaño de la política, va acumulando tantos enemigos por el camino que cuando se sienten acorralados, respiran por la herida, dan puñetazos al aire como brazadas de ahogado, y finalmente, acaban exhaustos y aburridos pinchando en el hueso de los jueces.

Cínicos, chulos y soberbios, los calificativos que definen a este tipo de cretinos, son víctimas de una personalidad que tarde o temprano acaba haciéndoles caer en su propia trampa, pero provocando en su camino daños colaterales que está pagando ya el pueblo que mira para otro lado, porque enterarse se entera.

Después de acumular hartazgo, descontento y energías que precisa para vivir, más dura será la caída, la que el pueblo soberano no debiera prolongarse mucho para convertir en normal lo que debiera ser un uso consuetudinario del sistema democrático:

Que el gobernante que en su ejercicio da muestras a cada paso de su soberbia y de su arrogancia, se extralimita, abusa del poder y amenaza a los demás poderes del Estado, -con independencia de los delitos que cometa en el ejercicio de su cargo a los que les lleva tarde o temprano su modo de ser,- no merece en absoluto tal dignidad y debe ser apartado, más temprano que tarde, por un problema de salud pública, de su cargo.

Así hizo el pueblo de Madrid con otros “poseídos”, los mamelucos, que al servicio de potencias extranjeras, como Venezuela e Irán, entonces sultanes o el propio Napoleón, tuvieron que ser desalojados, como retrata Goya, a garrotazos, por ser un peligro para la Nación.

Un peligro para la Constitución y la sociedad a la que quiere atemorizar y tener en un puño, amenazando La Paz social lograda en 1978 después de cinco siglos.

Un peligro, para la vida en común, mayor que el coronavirus. Un peligro para los medios de comunicación que, como tienen confesado, pretenden controlar, aunque algunos se columpien.

Después de tratar de atemorizar con su matonismo barato pero intolerable en un Estado democrático a la sociedad entera, seguimos viendo, cómo, sintiéndose acorralado, la alimaña va tras las poderes del Estado y las instituciones democráticas y las amenazan una por una:

Primero al Jefe del Estado y la Monarquía, atacados “desde el propio gobierno de la Nación”.

Después al Poder judicial, siempre con su victimismoy las cloacas freudianas en la boca. Y el mismo día, fechas después de haber amenazado a la oposición en el Congreso con la maldición de no volver al Consejo de Ministros, acude al Senado con aspecto de Fallera mayor y abronca y amenaza, a quien a simple vista no repare en ello, que no pueden hablar, ¿se puede ser más cretino? mientras está allí Él, el vicepresidente. Le faltó decir, que lo es gracias a de los gobernantes más estúpidos que ha conocido nuestro siglo

En su revuelta contra el poder judicial, los mamelucos han pinchado en hueso aun con esa actitud sobrada que les da sentirse protegidos por “los fiscales generales del Estado”, Dolores Delgado y Baltasar Garzón y amigos,el suplicatorio, etc.. incluyendo sus fieles en el repertorio amenazas de muertes contra jueces y magistrados, propias de Al Capone o más bien de Rambo, aquel ex-combatiente de Vietnam tronado por las drogas que ya no sentía las piernas en “Acorralado”.

Si éste país no se revuelve contra los enemigos de la Nación, y exige la dimisión de su vicepresidente “Acorralado”, mientras su Presidente, el único responsable de éste caos, se sostiene en el Consejo de Ministros gracias a quienes quieren destruirla.

Si el pueblo soberano no defiende su democracia y expulsa a esta chusma de su seno, es que no merece ser llamada democracia. Y tampoco Nación. Y mucho menos Patria, la tierra cuya paz más prolongada en cinco siglos consiguieron nuestros padres, y de la que a éste paso sólo quedará un erial que, por el camino que vamos, será lo que dejemos a nuestros hijos. Con una estaca, como todo nuestro país, mal señalizado, donde rece:

“Aquí vivió un pueblo que sólo fue valiente a ratos”.