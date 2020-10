Viva la Jota, la Copla, el Flamenco…, lo español, hispano, ibérico

Tres días antes del Día del Pilar (12 de octubre 2020), de La/Nuestra Pilarica, del Día de España, de la Hispanidad, que gran emoción la JOTA maravillosa de Aragón, emitida (hoy, viernes 9 de octubre 2020) en “Herrera en Cope”-Cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas); emitida para toda España, para los que aman España, la gran nación española y la defienden, deben defenderla como dice muy bien el gran héroe español Blas de Lezo y Olavarrieta: “Una nación no se pierde por que unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”.

Yo me pregunto porqué un gran programa español de radio, en este caso “Herrera en Cope”, el de más repercusión, no sólo mediática, sino cultural, social, popular…; porqué en este gran programa de radio no se pone mucha más música, canciones, en español, hispanas, ibéricas, y, sin embargo, se ponen muchas más en inglés-americano y cuando el español lo hablan en el mundo más de 570 millones de personas, más de 20 millones de personas lo aprenden cada año, más de 250 millones de personas hablan en el mundo gallego-portugués-brasileiro y que es igual al español en un 89%, y la riqueza de la música, canciones en español, hispanas, ibéricas es muy grande, diversificada, plural, enriquecedora.

Por supuesto, hay que poner, emitir la mejor música, canciones, en la lengua, el idioma que sea, sin embargo, creo que no todo lo mejor esta en inglés-americano y en el mundo español, hispano, ibérico hay muy buena música, canciones.

Por favor, Don Carlos, usted español de pro, como es posible que fomente tanto en su/s programa/s la colonización inglesa-americana. Hoy, viernes, como casi siempre que, usted y su equipo, ponen música, pusieron, en la sección musical de “Herrera en Cope”, cuatro o cinco canciones en inglés-americano y que eran todas iguales. Sin embargo, Estrellita Castro y María Jiménez, con lo nuestro español, fue otra cosa, enriqueció el programa y emocionó mucho a la audiencia. Si, además, hubiesen puesto algo, también nuestro, hispano, ibérico, mejicano, cubano, portugués, brasileiro…, otro gallo cantaría y para mucha alegría de la audiencia.

Como es posible que alguien como usted, que hace esos sonetos semana-santeros como los que leyó en antena (viernes 8 de octubre 2020), pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que quiere volver a serlo y me parece muy bien, hermano de la “Hermandad de La Candelaria” de Sevilla (Andalucía-España), etc., etc.; como es posible, que, usted, español de pro, que viene defendiendo, con buen criterio, importantes tradiciones españolas, de alcance mundial, para el más acá y mas allá…; como es posible que se apunte a lo Políticamente Correcto del ingles-americano casi todo igualico, igualico y muy aburridico.

En la tierra aragonesa pervive, florece y se regenera cada día; se crea y recrea una de sus obras más típicas, singulares, identificativas y brillantes: la gran jota aragonesa, gran riqueza española y universal.

Prólogo de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Artículo 46 de la vigente Constitución democrática española de 1978: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.

Por favor, mas jotas y que levantan la moral a toda la audiencia.

Fdo. Miguel Cancio (Vegadeo-Asturias/España), socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista (Universidad de Santiago de Compostela-España) y sociólogo (Universidad de París VIII-Vincennes/Francia), profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela