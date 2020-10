Todo se desmorona, pero lo más preocupante es la corrupción de los jueces

Hace algún tiempo, no demasiado, a falta de noticias de mayor enjundia, los analistas solíamos hacer uso de las ocurrencias y dichos de los políticos de turno, como el famoso “fin de la cita” de Rajoy, que dio para mucho, el “manda huevos” de Trillo, la bombilla y la corbata de Sebastián, las zapatillas de Trujillo para correr a buscar piso, el “pixie y dixie” de Calvo, aquel sonado de Pajín que aludía a un “encuentro planetario” entre Zapatero y Obama, por no hablar del desafortunado “es un ser vivo, pero no humano” de la ignara Aído, refiriéndose a un bebé en gestación. Tengo la sensación de que todo eso me ocurrió en una vida pasada, si no fuera porque ahora estamos sufriendo las consecuencias de los nefastos políticos que precedieron a esta especie de mafia gobernante de narcotraficantes, mentirosos, prevaricadores, corruptos, chantajistas, torturadores, y podríamos seguir, que encajan a la perfección en el molde del psicópata, alguno incluso con rasgos de asesino en serie. Será cuestión de indagar. A veces tengo la impresión de que no son humanos, sino mutantes o híbridos de una genética extraña, accionados por control remoto de una mente perversa. Hoy no damos abasto a procesar la información. La Moncloa y aledaños se ha convertido en una fábrica de noticias a cual peor, en una especie de Ministerio de la Verdad orwelliano, donde se fabrica la realidad ad hoc. Impensable hace un tiempo. Es como si todo hubiera perdido su significado, la esencia de lo que es.

En poco tiempo, han ido asesinando a la vieja España, aquella en cuyos dominios nunca se ponía el sol, sentencia que mi madre decía con fruición. Se han puesto la ley por montera y van como apisonadoras, sin sentir el mínimo respeto por nada ni por nadie. Lo más preocupante es el tema de los jueces, porque eso se traduce en que se van a prolongar eternamente en el poder. Ya han asomado la oreja en varias sentencias, dos muy importantes, la del 11M y la del Procés, en las que por algo que desconocemos, los magistrados cambiaron el veredicto a última hora. ¿Por qué? Mil veces pregunté si algunos jueces estaban siendo chantajeados. De ser así, deberían dimitir y dedicarse a hacer calceta, que es muy relajante, mientras redimen la culpa. Esto fue antes de conocerse la grabación de la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo en la que hablaban con toda naturalidad de prostitución de alto standing para grabar a empresarios, jueces, fiscales y demás calentorros para extorsionarles después. Es una vieja táctica de las cloacas. Curiosamente, de las cloacas del mundo libre. En China o en Cuba fusilan directamente sin molestarse en chantajear. Lo hacen a los de fuera, a los turistas, para que al dejar la Isla hagan propaganda, bajo amenaza de difundir los secretos de las habitaciones de los hoteles de lujo de Varadero. ¡Es que las caribeñas de diez años parece que tienen dieciocho! Supimos la dinámica por Delfín Fernández, un guardaespaldas de Ana Obregón, que lo había sido de Castro, y conocía los entresijos.

Es vergonzoso que la Fiscalía esté en manos del hampa, siguiendo las directrices del Foro de Sao Paulo y su proyecto totalitario comunista para Hispanoamérica y la Madre patria. En la reunión del 8 de mayo de este año, siendo anfitriones nada menos que las FARC, participaron Lula Da Silva, Pepe Mújica, Alberto Fernández, Zapatero, Maduro, Samper, Vilma Rousseff, Fernando Lugo, Correa y Evo Morales. Zapatero es la gran conexión entre el Gobierno de España y los narcos, la precuela de Sánchez. Aparte de tratar sus puntos del programa estratégico a seguir para implantar el comunismo salvaje, festejaron con orgasmo colectivo la detención de Álvaro Uribe, y anunciaron que Santos y Duque correrían la misma suerte. Los veinte puntos del programa de acción son escalofriantes. Hablan abiertamente de “pasar de la brisa a la tormenta bolivariana”. Me ocuparé de esto en un próximo artículo.

Es para echarse a temblar el descaro de Iglesias desafiando a los jueces. ¡Sabe que el Supremo le va a absolver! Su tranquilidad es escalofriante. Hace tiempo nos planteamos que si esta gente llegaba a enraizar en el poder, jamás tendríamos unas elecciones libres. Conviene recordar que ya estaba en los planes de Azaña y después lo repitió Felipe González. Una especie de PRI mexicano a la española era el plan. De hecho, ya el fanfarrón de Galapagar le ha dicho al PP que no volverán a sentarse en el Consejo de Ministros. Por una parte, les está bien empleado, por tibios. Da la impresión de que la oposición ha firmado la rendición y ha adoptado un conformismo discreto. Me refiero al PP, que cada vez se parece menos a lo que algún día fue. Es un enigma la trayectoria de Rajoy hasta la moción de censura, un secreto que no es lo que parece.. ¿No piensan decir nada sobre los virus quimera? ¿No van a decir nada sobre la radiación de la red 5G y su relación con la Covid? ¿Por qué no piden una comisión extraparlamentaria independiente para dilucidar ambas cuestiones? ¿Tendrá que venir Sara Cunial, del “Movimiento 5 Estrellas” italiano, a ponerles las pilas?

Continuando con los narcos, la epidemia retiró de la primera línea de la información el farragoso tema de las maletas de Delcy Rodríguez cargadas de billetes, oro y esmeraldas, custodiadas por Ávalos y Marlaska. Siento impotencia, rabia y asco al recordarlo. ¿Qué le habrán grabado a Marlaska para haberse convertido en un guiñapo tan despreciable y ejercer como tal las veinticuatro horas del día? No creo que sea la cópula con un igual. No tendría ningún interés. Pedro Jota Ramírez dejé el listón muy alto con la Exuperancia y el corsé rosa. Otra cosa es que esté de por medio una cuestión de edades, recurso del que siempre hacen uso los servicios secretos. Seguro que Villarejo se inspiró en ellos. El tipo es repulsivo y debe tener información para dar y regalar, no solo vaginal, sino incluso de sado, snuff y todo ese submundo de las altísimas esferas, que trae de cabeza a la Interpol, al FBI y demás fuerzas perseguidoras de delitos.

Al hilo de los contactos de nuestro Gobierno con los narcos venezolanos, el asunto de las maletas tiene mucho pedigrí que hay que seguir investigando. Cuando Maduro dice que en España manda Delcy es por algo. El envío de la misión a Caracas por parte del Alto representante Josep Borrell fue tema de escándalo y reprobación en la Cámara Europea. Se llevó una buena reprimenda que le hace tragar la mascarilla: “¿Cómo es posible que esta casa, el Parlamento Europeo se entere por la prensa de su misión a Caracas para negociar con la dictadura?, preguntó la representante de la Junta de portavoces, y dejó claro que actuó de manera independiente, insinuándole que mintió al declarar a la prensa que la oposición venezolana le había encargado negociar con la dictadura y haber contrastado a través del propio Guaidó que no era cierto. Recalco la política que el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro, sino que es Guaidó el presidente interino legítimo. Y añadió que acciones como esta socaban los esfuerzos de actuar como Unión Europea de manera conjunta y creíble en el escenario mundial. Bueno, hay mucho que decir a todo eso, pero dejémoslo por ahora.

Algunos ingenuos bienintencionados aún creen en el proyecto Europa. Hace un tiempo, a mí también me parecía una idea estupenda que nos hermanaba. Pero la adolescencia acabó y ya pintamos canas como para seguir creyendo en las fantasías soñadas por las élites globalistas. Esta epidemia ha venido a quitar muchas caretas y a confirmar que guiados por líderes de cartón nos hemos dejado arrebatar todo lo que nos identificaba como seres libres e independientes, con nuestra propia idiosincrasia forjada por la tradición. Ya no nos queda casi nada que nos identifique como nación, y aquello que aún pervive es considerado inservible, obsoleto, de otro tiempo, de otra gente. Ha sido un experimento fallido que espero sea un motor de cambio hacia algo mejor, quizá a una edad de oro, tras este kaliyuga tenebroso. Por eso, en esta guerra hay que mantener la espada en alto, pero también la esperanza y la paz interior. En este Día de la Hispanidad, más que nunca hay que decir: “Viva España y las provincias de Ultramar”, nuestros hermanos, hijos de la Madre Patria, tan víctimas de la leyenda negra, que están siendo tan castigados como nosotros, especialmente los argentinos, víctimas más que del virus, del corrupto gobierno montonero que los aplasta y asesina. Vaya desde esta tribuna de libertad un abrazo fraternal.

