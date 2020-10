EL PILAR, VIVA LA JOTA, LA COPLA, EL FLAMENCO, LO ESPAÑOL, HISPANO, IBÉRICO: LICHO SIEMPRE PRESENTE

TROBEIROS DE COMPOSTELA EN ESCUAÍN

Todas las jotas que cantan/ tienen algún argumento/ son vivencias de la vida/ que un jotero lleva dentro

Tres días antes del Día del Pilar (12 de octubre 2020), de La/Nuestra Pilarica-Virgen del Pilar (“Virgencica del Pilar/ que tienes en la mirada/ que cada vez que nos miras/ nos llenas de gozo el alma”), del Día-Fiesta Patronal de Zaragoza (Aragón-España), Día de España-Fiesta Nacional de España, Día de la Hispanidad, que gran emoción la JOTA maravillosa de Aragón (España), emitida (viernes 9 de octubre 2020) en “Herrera en Cope”-programa estrella, referencial de la Cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas y cuyo mayor accionista es la Conferencia Episcopal Española/CEE); jota emitida para toda España y el mundo, para los que aman España, la gran nación española y la defienden, deben defenderla como dice muy bien el gran héroe vasco español Blas de Lezo y Olavarrieta: “Una nación no se pierde por que unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”.

Yo me pregunto porqué un gran programa español de radio, en este caso “Herrera en Cope”, de gran repercusión, no sólo mediática, sino económica, empresarial, profesional, cultural, social, popular…; porqué en este gran programa español de radio no se pone mucha más música, canciones, en español, hispanas, ibéricas, y, sin embargo, se ponen muchas más en inglés-americano y cuando el español lo hablan en el mundo más de 570 millones de personas, más de 20 millones de personas lo aprenden cada año, más de 250 millones de personas hablan en el mundo gallego-portugués-brasileiro y que es igual al español en un 89%, mas de 60 millones de personas hablan español en Estados Unidos, mas de 30 millones lo hablan en Brasil…, y la riqueza de la música, canciones en español, hispanas, ibéricas es muy grande, diversificada, plural, enriquecedora.

Por supuesto, hay que poner, emitir la mejor música, las mejores canciones, en la lengua, el idioma que sea, sin embargo, creo que no todo lo mejor esta en inglés-americano y en el mundo español, hispano, ibérico hay muy buenas músicas, canciones.

Por favor, Don Carlos, Herrera Carlos, Carlos Herrera Crusset, usted, español de pro, “Líder de los Líderes de las Ondas”, uno de los mejores conductores, profesionales de la radio española en su historia, como es posible que fomente en sus programas de radio la colonización musical inglesa-americana. El viernes (09-10-20), como casi siempre que, usted y su equipo, ponen música, emitieron, en la sección musical de “Herrera en Cope”, cuatro o cinco canciones en inglés-americano, que eran casi todas iguales. Sin embargo, las cantantes españolas, Estrellita Castro y María Jiménez, con lo nuestro español, la copla, el flamenco, fue otra cosa, se enriqueció mucho el programa y emocionó mucho a buena parte de la audiencia.

Si, además, hubiesen puesto algo, también, nuestro, hispano, ibérico, mejicano (rancheras, Jose Alfredo Jimenez, nuestra Rocío Dúrcal, etc., ), cubano (son, Benny Moré “El Bárbaro del Ritmo”, Celia Cruz, etc.), argentino (tango, Carlos Gardel, Roberto Goyeneche “El Polaco”, etc.), portugués (fado, Amalia Rodrigues, Carlos do Carmo, etc.), brasileiro (bossa nova, Vinicius de Moraes, Antonio Carlos Jobim, etc.), caboverdiano (morna, Cesaria Evora, Fantcha, etc.)…, otro gallo cantaría y para mucha alegría de los radio-escuchas.

Como es posible que un gran español como usted, una gran personalidad española como usted, Herrera Carlos, que, entre otras muchas facetas suyas, hace esos sonetos semana-santeros como los que leyó en antena (viernes 9 de octubre 2020), pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que quiere volver a serlo y me parece muy bien, hermano de la “Hermandad de La Candelaria” de Sevilla (Andalucía-España), etc., etc.; como es posible, que, usted, Don Carlos, gran español de pro, que viene defendiendo, con muy buen criterio, importantes tradiciones españolas de alcance mundial, para el más acá y mas allá…; como es posible que Herrera Carlos se apunte, en lo musical, a lo Políticamente Correcto, al Pensamiento Casi Único del/en inglés-americano, y, como el viernes (09-10-20) en el programa “Herrera en Cope”, casi todo igualico, igualico y muy aburridico.

En París (Francia), en los años 70 del siglo XX, amplíe estudios de sociología, entre otros, con dos grandes sociólogos, investigadores, profesores franceses, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, que investigaron, enseñaron y publicaron sobre la distinción clasista por medio de la lengua, la educación, la cultura, la música, el arte, el deporte, el ocio y otros muchos campos, instancias sociales, y, en virtud de lo cual, algunos, individual, familiar, grupal, social y colectivamente, pero, también, local, regional, nacional, internacional y globalmente, en los medios de comunicación viejos y nuevos, y en el resto de instancias de encarnación, socialización, mediación, representación, acción, movilización, etc. sociales, como se viene viendo, ayer y hoy, tratan de mostrarse, por la lengua, por diferentes vías, muy, mega, tera… distinguidos, supremos, superiores, etc., llegando, incluso, al racismo supremacista, superiorista, endiosado, divinista…

Creo que, en la vida y el mundo, en el mas acá, allá…, hay que ser deontológicos, honrados y muy humildes, saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos; saber, siempre, reírse, positiva, sanamente, de/en la vida y el mundo y, sobre todo, empezando por reírse de uno mismo, tratar de hacer las cosas muy bien, en serio, con rigor, competencia, creatividad, justicia justa muy bien medida, por, para el bien, etc., pero no tomarse muy en serio… En esto, creo que “Herrera en Cope” lo hace muy bien y con grandes colaboradores, en este sentido, como María José Navarro, el Grupo Risa, Goyo González, Antonio Naranjo, Toni Martinez, Jon Uriarte, Carlos Gutiérrez, etc., pero, también, con Carlos Herrera, que sabe reírse de si mismo, salvo cuando se cabrea y pierde el Oremus…

En la tierra aragonesa de España, de la gran nación española, pervive y florece cada día; se crea y recrea una de sus obras más típicas, singulares, identificativas y brillantes: la gran jota aragonesa, gran riqueza española y universal. En Navarra y en bastantes otras partes de España, también, se hacen, se tocan, cantan y bailan muy buenas, grandes jotas.

Prólogo de la vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Artículo 46 de la vigente Constitución democrática española de 1978: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.

EL GENIAL JOSÉ LUÍS MARI SOLERA “LICHO” SIEMPRE PRESENTE

El médico, doctor, catedrático, filósofo, poeta, músico, cantante, gran dinamizador social, el ferrolano-compostelano, José Luís Mari Solera “Licho” (que murió en Santiago de Compostela-Galicia/España, a los 63 años, de una grave enfermedad, en febrero 2014), gran gallego, español y ciudadano universal; Licho, uno de mis mejores amigos, y el que suscribe, en el programa televisivo semanal que creamos, “Trobeiros de Compostela”; programa con invitados, de debate, filosofía, poesía, música, mucha alegría, positividad, combatividad…, y que, con gran éxito y repercusión social, estuvo diez años seguidos en antena en la televisión del grupo mediático “El Correo Gallego” de Santiago de Compostela; en “Trobeiros de Compostela” cantamos jotas aragonesas como la siguiente “Soñé con el eterno amor/ para vivirlo por dentro/ y estaba el sol y la luna/ y la gloria infinita en el tiempo”.

Licho fue un estudioso, filósofo, poeta, músico del “amor enamorado”, del “amor noble, juguetón, alegre y apasionado”.

José Luís Mari Solera “Licho”, de pequeño, estudió en las escuelas de Escuaín (Aragón-España), adonde fue destinada su madre y que era una maestra ferrolana. Licho volvió a Escuaín para reencontrarse con sus antiguos compañeros de escuela, donde organizó una gran jornada-fiesta de reencuentro, llevó productos gallegos, filosofó, recitó sus poesías, cantó, tocó la gaita y la ocarina, etc., como gran representante de “Trobeiros de Compostela” y como solo él sabía hacerlo, genial, magistral, muy positiva y alegremente. De ello, dio cuenta la prensa aragonesa. Se puede ver en Internet el escrito que hice al respecto, “Trobeiros de Compostela en Escuaín” y que se publicó en diferentes medios.

El gran, inmenso, único, absolutamente genial, muy positivo, generoso, trabajador, creativo, excelente profesional, emprendedor, José Luís Mari Solera “Licho”, una de las principales personalidades de Santiago de Compostela y de la mejor talla, no solo gallega y española, sino internacional, mundial, siempre seguirá muy vivo, presente entre nosotros y guiándonos, motivándonos desde el cielo, donde ha montado, con gran éxito, una sucursal de “Trobeiros, Jaruleiros, Joteiros, Combatientes de Compostela por la defensa y mejora de España, la gran nación española, de la Unión Europea, los pueblos hermanos hispanos e ibéricos, de los ‘pueblos de la Tierra’ (vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978), de los españoles y ciudadanos de bien y por el bien, por el buen trabajo, la buena alegría, la buena música y cante, el mejor desarrollo deontológico democrático, el bien, la verdad… y frente al mal, los malos y los que, por sacar tajada, les hacen el juego”.

Terminamos con una jota, en el Día del Pilar, Fiesta Patronal de Zaragoza, Fiesta Nacional de España, Día de la Hispanidad: “Echaré la despedida/ la que echan los labradores/ con un ramico de albahaca/ y otro ramico de flores”.

Por favor, mas jotas y que levantan la moral a toda la audiencia.

Licho Licheiro, Lyeandrín Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Mercedes Mercedeira Duquesa de Regnum Legionense, a partir de Rilke “El Rilkeiro de Praga”: “Vivir es cantar, honrada, libre, alegre y positivamente, por el buen trabajo, la buena alegría, el buen amor, la buena amistad, el bien y la verdad responsable; callar, engañar, ostentar, someterse, venderse…, nunca”.

Fdo. Miguel Cancio. socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 12-10-20, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…