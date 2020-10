Manuel del Rosal: «Talavera de la Reina: 1.096 casos/100.000 habitantes que la encumbran a la cabeza…

…de las ciudades de más de 40.000 habitantes con más contagiados en relación con su población.

Y con estas cifras la alcaldesa ha hablado: “La culpa está en las reuniones familiares en un 90% y en los ciudadanos que no cumplen con las reglas”. Para, a continuación añadir que: “está muy orgullosa del comportamiento de los talaveranos”. Ni una sola mención a la responsabilidad inherente a su cargo como responsable primera y última de lo que sucede en Talavera.

Una de las características de los políticos en general es buscar culpables para justificar su mala gestión. La señora García Élez, alcaldesa de Talavera, no ha escapado a ella. Ha dicho sin pestañear que los culpables de la situación que vive Talavera con respecto al coronavirus somos nosotros los ciudadanos por no cumplir con las normas y por tener reuniones familiares. No sé cómo habrán reaccionado los ciudadanos ante semejantes declaraciones que suenan y huelen a escape de la señora alcaldesa de la malísima gestión de su equipo de gobierno y de ella misma, tal como está haciendo el gobierno central al frente del cual está Pedro Sánchez que no pasa un día sin justificar lo injustificable y de admitir lo inadmisible de su pésima gestión de la pandemia de cuyos resultados culpa a los ciudadanos que somos precisamente quienes los sufrimos. Yo si reacciono, y reacciono diciéndole que no le permito que usted me acuse de no cumplir las normas sanitarias, las cumplo escrupulosamente y que ¡por supuesto! no le permito que usted me diga cuando, como y donde he de reunirme con mis seres queridos. ¿Cumple usted con las normas señora alcaldesa? ¿elude usted reunirse con sus familiares? Y, sobre todo, cumple usted con la responsabilidad de su cargo. Usted es la primera y última responsable de lo que está sucediendo en Talavera con esta pandemia, usted quiere eludir esa responsabilidad cargándola sobre los ciudadanos en un acto miserable y cobarde, tal y como está haciendo su jefe Pedro Sánchez; debe ser la consigna a seguir para esconderse de las responsabilidades inherentes a sus cargos.

Mire usted señora García Élez, los ciudadanos no solo no somos culpables de su mala gestión, sino que somos los que la sufrimos y – al menos yo – no le permito que nos demonice para que usted se vaya de rositas. Los contagiados y muertos en Talavera, no sé si podrían haber evitado, lo que sé es que no se deben utilizar para escapar de responsabilidades y, en algunos casos, sacar réditos políticos de ellos que parece ser lo que desde Ferraz ordenan. ¿Cree usted, señora alcaldesa que los ciudadanos somos tan estúpidos como para perjudicarnos a nosotros mismos? Salga usted a la calle y verá como todos llevamos nuestra mascarilla y procuramos dentro de lo posible mantener las distancias, como respetamos la ocupación en los ascensores y, aunque algunos se comporten como acémilas, la mayoría somos conscientes de lo que está en juego. A usted debería darle vergüenza señalar a los ciudadanos que usted dice gobernar para blanquear su malísima gestión y la de su partido al frente de la pandemia que hasta ahora ha dejado el mayor saldo de muertos y contagiados del mundo, y va a dejar al pairo a millones de ciudadanos de la otra pandemia que nos avisa: la pandemia económica. Usted, señora alcaldesa ha perdido una ocasión para permanecer calladita antes que emplear argumentos perversos para justificarse a sí misma.