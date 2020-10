Increíble, «Herrera en Cope» pone música, canciones no inglesas-americanas

¡Increíble!, el programa referencial, de gran influencia social, de la gran cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas, cuyo mayor accionista es la “Conferencia Episcopal Española/CEE” y que tiene vigente el Ideario COPE para todos los que hacen la COPE); como estábamos diciendo, el programa “Herrera en Cope” que dirige el gran conductor radiofónico, mediático español, Carlos Herrera Crusset, uno de los mejores conductores en la historia de la radio española (lo cual debe hacerle ser mucho mas exigente con el mayor-mejor nivel de su programa); ¡Increíble! “Herrera en Cope” pone música en francés y, nada más y nada menos, que a la Reina de la “Chanson Française”-Canción Francesa, Édith Piaf.

ALELUYA Y QUE CUNDA, que no casi todo en la música en “Herrera en Cope” sea en inglés-americano y haya toda la gran, múltiple y diversa riqueza de la música, canciones en español (más de 570 millones de personas hablan español en el mundo, mas de 20 millones aprenden el español cada año, etc., etc.), de la música hispana, iberoamericana, pero, también, en francés (como hoy, jueves 15 octubre 2020), en italiano, portugués, brasileiro, alemán, etc., etc. Entre otros, véase, en Internet, mi artículo periodístico: “Radio Carlitos: Por Favor, donde este el duende, la gracia que se quite el ruido”.

Animo y que cunda el buen paso de hoy en “Herrera en Cope” con la Piaf, pues, no todo lo bueno está en inglés-americano. Por cierto, en los programas de deportes COPE, en los de mas audiencia, etc., también, ponen la música, canciones, la inmensa mayoría en inglés-americano, incluso, como sintonía… Esto sucede, en España, la gran nación española, en casi todas las emisoras de radio, públicas y privadas, pues, la colonización del inglés-americano es muy fuerte en los medios de comunicación españoles, etc.

Por otra parte, excelente y muy oportuna la entrevista de Carlos Herrera en “Herrera en Cope” (jueves 15 octubre 2020) a un gran, ejemplar sacerdote español que vive en Venezuela y que ejerce su sacerdocio en una zona muy conflictiva y violenta, de personas muy necesitadas; vive en la Venezuela neocomunista, que, antes del neocomunismo, del extremismo populista, junto a Cuba y Argentina, era una de las naciones mas rica del mundo y que, junto a Estados Unidos, atraía mas emigrantes, buena parte de ellos españoles; vive en la Venezuela, arrasada, empobrecida material, inmaterial, socioeconómica, moralmente, por el viejo y nuevo comunismo, por el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 (fundado en 1990, por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundieron la Unión Soviética, el comunismo del este) y cuyos regímenes del viejo y nuevo comunismo, extremismo populista, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, de los viejos y nuevos tráficos ilegales, de la generación de los peores odios, enfrentamientos, etc., vienen contando con el firme, decisivo apoyo de Rusia putinista (antes la Unión Soviética socialista-comunista), de China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc.

Hoy, jueves, entre otros santos, día de la gran santa española y universal, Santa Teresa de Jesús (Avila-España), se trata de un día histórico en que “Herrera en Cope”, en su sección musical, muy necesaria (y que, como todo el programa, debe ser muy cuidada), de una gran cadena de radio española, la COPE, se puso música no en inglés-americano: ¡Aleluya!

Fdo. Miguel Cancio (Vegadeo-Asturias/España), socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista (Universidad de Santiago de Compostela-España) y sociólogo (Universidad de París VIII-Vincennes/Francia), profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela; 15-10-20, Santiago de Compostela (Galicia-España)