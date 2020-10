Jose Mateos Mariscal: «Mobbing, el bullying en Emigrates Españoles en Alemania»

El tópico del Vente a Alemania, Pepe, que reflejaba la supuesta prosperidad que disfrutaban los emigrantes españoles en los años 60, tiene un contundente contrapunto en El tren de la memoria. Los derechos Humanos recuerda que aquellos fueron tiempos difíciles para muchos emigrantes españoles que se fueron sin saber muy bien a donde iban, y que estuvieron trabajando en la industria, a veces en condiciones muy duras.

Josefina estuvo allí 14 años, levantándose a las seis de la mañana y trabajando hasta las cinco de la tarde, durmiendo en dormitorios colectivos en los que se separaban a los hombres y las mujeres, y conociendo lo que es sentirse inferior y menospreciado. “ Yo en mi pueblo era una persona más, querida por todos, de familia obrera y acostumbrada a trabajar. Pero te subes a un tren y de pronto eres una emigrante, y tienen derecho a acomplejarte y humillarte.”

El tener que hacer frente a un racismo y a un desprecio latente hacia los inmigrantes españoles por parte de los alemanes, tal y como recuerda José Luis Leal, hoy día sigue anclado en el pasado

El tren de la memoria destapa la » mentira» de la emigración de los 60, hoy pleno siglo XXI no cambio nada es la misma » mentira » maquillada » sigue atascada en el pasado .

El mobbing, término utilizado para hacer referencia al acoso laboral, está cada vez más presente entre nosotros lo sufrimos los emigrantes en Alemania . De hecho, estudios recientes señalan que alrededor de un 44 % del total de los trabajadores en Alemania lo sufren o han sufrido alguna vez durante el desempeño de su trabajo, de ellos un 40 % son emigrantes

Un comportamiento que puede provocar graves consecuencias a nivel psicológico, social y laboral y que ante el que toda empresa debe tener un plan de prevención, En muchas empresas de Alemania no existe dicho plan.

Y es que, al igual que sucede con el bullying en etapa escolar, también se puede poner freno al acoso laboral con prevención. Por este motivo vamos a profundizar sobre el mobbing, sus efectos, los tipos que se puede dar y, sobre todo, lo que podemos hacer para prevenirlo en nuestra empresa o puesto de trabajo

¿Qué es el mobbing?

Este término hace referencia a la acción de uno o varios hostigadores sobre una persona en el ámbito laboral. El objetivo de estas acciones no es otro que producir miedo, desprecio o desánimo a un trabajador en concreto, acciones con las que se veja o degrada y que puede realizarse de muchas maneras como con insultos, humillaciones, extendiendo rumores falsos o aislando a la persona del resto de trabajadores. En Alemania muy frecuente por no dominar el idioma.

Tipos de mobbing Horizontal Es el que tiene lugar entre compañeros de la misma categoría profesional o puesto similar de jerarquía. Suele darse entre trabajadores del mismo departamento.

Vertical

Este tipo de acoso laboral sucede cuando el acosador está en un escalón profesional diferente al de la víctima, ya sea superior o inferior. Dependiendo de esto, se considera ascendente o descendente.

Estratégico

En este caso es el utilizado cuando el acosador hace vale su posición superior para hostigar a un trabajador en concreto y hacer que abandone su puesto de trabajo con el objetivo de que la empresa no tenga que hacer frente a una indemnización por despido.

Dirección

Se trata de un tipo de mobbing descendente llevado a cabo por la dirección de la empresa. El objetivo es el de prescindir de trabajadores y fomentar el miedo para conseguir un aumento de la productividad.

Perverso

El acoso de este tipo es el que no tiene ningún motivo o razón aparente, simplemente tiene lugar por la personalidad manipuladora y perversa del acosador.

Discriminatorio

Cuando aparece algún tipo de discriminación por edad, sexo, religión, ideología política, apariencia física o cuestiones similares hablamos de acoso por discriminación. Un acoso que tiene lugar únicamente porque un empleado es diferente al resto. Muy frecuente en Alemania a emigrantes.

Disciplinario

Sucede cuando se emplean amenazas a los trabajadores para que actúen de forma sumisa o no se cuestionen las decisiones y actuaciones de sus superiores. Suele ser habitual en empleados que reclaman mejores condiciones laborales, entre otros. Muy frecuente en Alemania a emigrantes.

¿Cómo se puede prevenir?

Estos tipos de acoso laboral pueden desencadenar consecuencias horribles a las víctimas que pueden dejar huella a nivel psicológico, de salud, social e incluso familiar. Para poder prevenir el mobbing es necesario que las empresas cuenten con un plan de igualdad, algo que es obligatorio para las que cuentan con más de 50 trabajadores. En este plan se deben establecer unas normas de conducta clara y ofrecer un canal de comunicación efectivo para las posibles víctimas. en Alemania no se cumple.

Seguro que no todas las historias no son prometedoras, pero nadie quiere quedar fuera del grupo de emigrantes triunfadores. Al final, las diferencias entre españoles , africanos, polacos, Sirios , rumanos, turkos …. no lo son tanto. Pero a nosotros no nos gusta hablar de las «experiencias desagradables». no tienen importancia.