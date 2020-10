«¡Por favor, que alguien me ayude a explicar esto a un alemán!»

Ante su rotundo fracaso, una letrada amiga ha acudido a mí para que yo le pueda explicar a su compañero alemán de bufete lo que acontece en España y que éste lo entienda. Pero también he naufragado por lo que apelo a usted para que me eche una mano y con lenguaje llano y desprovisto de florituras e intencionalidad política el ciudadano germánico, de Baviera para más señas, comprenda nuestra situación y deje de echarse las manos a la cabeza mientras hace signos de que o estamos locos o no lo entiende porque no sabemos explicárselo.

La cuestión es simple: hay que describirle la realidad, que la entienda, la asimile y la acepte como un hecho normal.

Y la realidad es que la Fiscal General del Estado fue ministra de Justicia del Gobierno inmediatamente anterior al actual, con el mismo presidente en ambos Ejecutivos y el mismo partido político: el PSOE.

Que esa Fiscal General del Estado ha sido nombrada a dedo por el Presidente del Gobierno. (“¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? Del Gobierno, ¿no? Pues entonces”).

Que la susodicha Fiscal General del Estado sale con un ex juez expulsado de la carrera por prevaricar, que ahora es abogado de gente poco recomendable y amigo de un ex comisario de policía corrupto en prisión provisional que espiaba para todos y sacaba «información por vía vaginal».

Que la Presidenta del Congreso de los Diputados es novia del ministro de Justicia.

Que un juez de la Audiencia Nacional sufre un linchamiento, con amenazas expresas incluidas (“hay que cocerlo”), orquestado en las redes sociales desde el aparato de agitprop del partido Unidas Podemos (UP), por pedir al Tribunal Supremo la imputación del aforado Vicepresidente segundo del Gobierno, secretario general de UP, por revelación, daños y denuncia falsa, sin que el Presidente del Gobierno censure el acoso.

Que el Presidente del Gobierno y el Vicepresidente segundo se han embarcado en una inaudita maniobra legislativa para cortarle las alas a la Justicia, tercer poder del Estado democrático, y someterla a su única autoridad a través del control del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces.

Que el Vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030 es pareja conviviente de la ministra de Igualdad, con la que tiene tres hijos en común, y que además es al que le llegó la tarjeta del móvil de una asistente suya cuando él era eurodiputado y ella miembro del mismo partido, supuestamente robada por el ex comisario corrupto y que contenía fotos íntimas del vicepresidente y de la asistente, y que aquél, protector de mujeres desvalidas y perfecto caballero, se quedó con la tarjeta más de un año sin decirle nada a la interfecta para evitar presionarla, destruyendo supuestamente el contenido y montándole y financiando después un periódico digital para que la antigua asistente tenga un medio de comunicación en el que publicar lo que le interesa y defender la libertad e independencia de la prensa, así como la separación de poderes que definió D. Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu.

Que el Presidente del Gobierno copió su tesis doctoral y se la aprobó un tribunal de amigos.

Que dicho Presidente enchufó a su hermano en un cargo público en Extremadura del que ya se ha cogido un año de excedencia abrumado por tanto trabajo.

Que la mujer del susodicho Presidente del Gobierno preside un instituto privado hecho para ella y cuyo salario está clasificado como secreto de Estado.

Que la responsable única y provisional (ya lleva 2 años) de RTVE, la radio y televisión pública nacional más potente del Estado, ha sido puesta a dedo por el Presidente del Gobierno.

Que para el mejor amigo del Presidente del Gobierno se ha creado el cargo público de Director General de Agenda Urbana y Arquitectura.

Que una facción del Gobierno, la de UP, cuestiona abiertamente la libertad de prensa, hostiga públicamente la monarquía parlamentaria y al monarca constitucional, acosa al poder judicial y elogia las dictaduras comunistas de Cuba y Venezuela.

Que estamos gestionando una crisis sanitaria bajo directrices de un Comité de expertos científicos que no existe.

Que el máximo responsable de la oficina para gestionar los fondos europeos contra la pandemia del Covid-19 es experto en marketing político y jefe de gabinete del Presidente del Gobierno.

Que antes de ser Presidente del Gobierno este individuo intentó dar un pucherazo para mantenerse como secretario general del PSOE, cuyo Comité Federal le cesó por querer hacer con el Partido (“Pedro está en el PSOE, pero no es del PSOE”) lo que está haciendo ahora con España.

Que…

Y todo esto tiene que ser explicado al alemán de Baviera sin un mal gesto, con seriedad y absoluta sinceridad.

¡Por favor!, écheme una mano porque el teutón sigue sin entenderlo y está perdiendo la paciencia.