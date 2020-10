Manuel del Rosal: «Arturo Pérez-Reverte está fascinado con Pedro Sánchez»

Arturo Pérez-Reverte se ha despachado en La Sexta refiriéndose a Pedro Sánchez, con esto: “Me tiene fascinado” “Le importa todo un huevo de pato” “Es inmune a las hemerotecas” “Es un ambicioso sin escrúpulos, un killer” “Los ha matado a todos, y a los que no ha matado los va a matar” ”Mató a Rajoy a Felipe González, mató a Alfonso Guerra” “Matará al rey, si puede” “A Pablo Iglesias no, porque lo necesita, pero luego lo matará”

Estas declaraciones me han venido a recordar que algunos expertos en el comportamiento humano han opinado sobre la posible psicopatía de Pedro Sánchez. Psiquiatras y psicólogos apuntan a que puede tener las características inherentes a los psicópatas

Para encontrar un psicópata no tenemos que entrar en los psiquiátricos ni en las cárceles. La mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie, ni comen cadáveres, ni violan y asesinan a adolescentes; estos son mínimos en comparación con la gran cantidad de psicópatas que se cruzan con nosotros cuando caminamos y nos visitan todos los días a través de los medios de comunicación.

De tiempo en tiempo nos invade una noticia sobre algún psicópata que ha hecho una barbaridad, una masacre; sin embargo, no son estos que se pueden contar con los dedos de la mano, los más peligrosos; los más peligrosos son los que aparecen todos los días en los medios de comunicación vistiendo traje o vestidos carísimos, según sea hombre o mujer, rematados con corbatas o fulares de seda natural.

Lo primero que debemos saber es lo que diferencia a un psicópata de una persona normal. Vamos a enumerar algunas de las características que lo definen.

No siente remordimientos ante situaciones en que una persona normal si los sintiera.

Observa a los seres humanos como objetos o cosas esenciales para lograr sus objetivos.

Son personas con encanto, simpáticas y con un discurso convincente.

Presentan una alta autoestima con una personalidad narcisista.

No sienten ninguna preocupación por las consecuencias derivadas de sus actos, son fríos, carecen de sentimiento de culpa; para ellos lo único importante es conseguir sus propósitos sin importarle el daño que les cause a sus víctimas.

Son, y siempre, unos irresponsables.

No dudan en cometer el delito cuando les conviene y a costa de lo que sea.

Mienten patológicamente.

Robert Hare ha desarrollado un método al que ha dado el nombre de “Escala de Hare” para detectar y evaluar si una persona es un psicópata. Son 20 ítems con una puntuación máxima de 40 puntos. Alcanzar los 30 puntos quiere decir que el sujeto es un psicópata y, en algunos casos, al llegar a 25 está demostrando una personalidad antisocial y violenta.

Si aplicáramos esta escala a los políticos que nos gobiernan tanto en el gobierno central como en los autonómicos, podríamos encontrarnos con sorpresas mayúsculas que nos indujeran a pensar que, en muchos casos, estamos gobernados por psicópatas.

Los psicópatas desarrollan sus planes solo para satisfacer su ambición, su necesidad imperiosa de ser el foco de todo, de ser admirados; necesidad que, al igual que la codicia, nunca está satisfecha. Y admiten lo inadmisible, justifican lo injustificable al precio que sea para alcanzar su objetivo. Mientras mayor sea su área de influencia, mayores serán los problemas que causen. Un político psicópata causa más graves problemas por el poder que ostenta, no digamos si ese político es el presidente de gobierno; este, llevado de su psicopatía puede llevar a la ruina al país, pues para él el país es uno más de los objetos de los que se vale para obtener la gratificación que le pide su psicopatía. Si alguien cree que un presidente de gobierno, cuya personalidad es la de un psicópata sin escrúpulos está al servicio de su país, se está equivocando; deberá recordar que estas personalidades solo están al servicio de sí mismos.

Mientras los contagios aumentaban exponencialmente nuestro presidente del gobierno, absolutamente despreocupado de lo que sucedía, se bronceaba su ombligo y adoptaba poses propagandísticas de sátrapa persa con una sonrisa pendular y un gesto de satisfacción inenarrable, sin importarle lo más mínimo España ni los españoles, ni los rebrote, ni los contagiados ni los muertos, ni los ERES, ni nada de lo que no sea él mismo y sus ansias bárbaras de poder. El mal que provocan a los demás estas personalidades es la savia que alimenta sus actos, pues ese mal le es útil en la consecución de sus fines inconfesables. No lo sugiero yo, ya hay aquí en España especialistas en el tema que afirman sin dudarlo que España está gobernada por un psicópata. Y lo peor no es esto, lo peor es que parte de la sociedad se sienta fascinada por el psicópata y le siga, aun sabiendo el daño que causa. Puede que gran parte de lo que sucede en el mundo sea debido a que la sociedad, fascinada por el psicópata, lo eleva al poder sin reparar en que, en el momento en que haya alcanzado sus propósitos, la “matará”. Así vamos.

¿Está España gobernada por un psicópata? Que cada uno saque sus conclusiones comparando las características que adornan al psicópata arriba enumeradas con el perfil psíquico y psicológico de nuestro presidente, perfil que puede extenderse muy bien a muchos de los que forman el gobierno central y el de las comunidades.