Francisco Tomas Gonzalez Cabañas: «¿Es posible una democracia sin parlamento?»

Cumpliendo en forma taxativa el rol del filósofo, José Antonio Marina, lanzó la indagación en un medio de comunicación «¿Seguro que necesitamos un Parlamento?». Europa, más acostumbrada a las incomodidades que de tanto en tanto alumbran los pensadores, sin embargo quedó atónita. España, puntualmente, puede que hace tiempo se pregunte si sigue necesitando el rol simbólico de lo monárquico, y hasta últimamente, hace girar por intermedio de su “claqué” intelectual, la pregunta acerca del verdadero rol del poder judicial. Marina con su pregunta interpeló en grado sumo, un aspecto poco transitado en las consideraciones u objeciones a las democracias actuales. Cabe consignar, que aferrado al tan criticado, desde el desconocimiento o la indiferencia ex profesa, ropaje del filósofo, solamente preguntó. La filosofía, pregunta más que responde. Sin embargo, el conjunto de valores que sostiene y fomenta lo democrático, posee dentro de sí, en letras de molde, la libertad de expresión, pero cuando ésta es utilizada cómo en el presente caso, reacciona del modo más hegemónico y casi totalitario. La mentada libertad de expresión, pasa a depender de la posibilidad de publicación y por tanto, indagaciones centrales pasan a ser tratadas con una indiferencia en grado sumo, para esconder lo pensable en el indómito ámbito de una ocurrencia, de una excentricidad, de una declaración arriesgada y provocativa, que en el mejor de los casos, debe ser apresada en los círculos áulicos de los dominios de la academia, para que las normas de estilo terminen de apuntar su posible llegada a la masividad que representaría lo democrático, como gobierno del pueblo.

Es tan nodal la observación, en formato de pregunta de Marina, que siquiera planteó el aspecto más orillado, que se le realiza al poder legislativo, que es su forma y manera de conformación.

La invitación para ir a las bases, es imposible de ser desechada, para los que nos consideramos democráticos. Sólo preguntándonos, podemos obtener la posibilidad de afirmar con la acción, hacer mejor las cosas, con la fuerza imperiosa de la razón, como de las conjeturas que puedan provenir también, de la intuición, de las sensaciones y de las perspectivas de la ciudadanía interpelada.

Reiteradamente se pregunta, con malicia real, la función de la filosofía, particularmente cuando se la cuestiona en la rama política, se la condena a una práctica meramente dialéctica sin fines prácticos, desconociendo precisamente, la esencia de lo humano. Tendemos a actuar, en uso de nuestra libertad para entendernos mejor con el otro, y esto necesariamente debe apuntar a mejorar un sistema de organización política y social que nos depare mejores resultados, que los hasta aquí logrados.

La pregunta, más allá de su posible interpretación insidiosa, se encuentra mucho más allá de todas y cada una de las respuestas que se le pueden ofrecer o tributar. Sin embargo, debemos caer en la seductora invitación, es un imperativo categórico moral, para los que pensamos la política desde hace tiempo.

En el ingrato, desgastante y desconcertante apostolado, de trabajar con ideas la política actual, hace un tiempo, en este caso particular, junto a Carlos Coria García, planteamos la necesidad de una tercera cámara legislativa. Dejo un breve resumen de la misma, acotando que gracias a la pregunta de Marina, tal vez podría repensar el proyecto y que una vez constituida (como verán se forma por intermedio de los parlamentos tradicionales) quede como única expresión de un entonces reformulado, poder legislativo.

No dejan de ser ideas para un bien en común, pero en tal caso, al menos se les debe respetar la posibilidad de que sean más conocidas por la ciudadanía, la gente, el pueblo, las masas o las mayorías. Sí está en tus manos, en tu correo, en tu publicación, seguramente en tu espíritu democrático, tengas la posibilidad de difundirlo, para que por intermedio de las palabras, pensemos un sistema mejor.

Dipunadores.

La presente es la propuesta teórica que ofrecemos a todas y cada una de las repúblicas democráticas que se precien de representativas, a los efectos de que mediante la instauración en el pleno del poder legislativo, de la tercera cámara (allí donde existan dos) que daremos en llamar de Dipunadores. A diferencia de cómo se eligen los integrantes de los parlamentos tradicionales o clásicos, y de cómo resultan escogidos los representantes de los ejecutivos, los Dipunadores serán elegidos por la asamblea legislativa, o la suma de diputados y senadores. Para ello, se deberá crear un registro ciudadano, en donde como condición excluyente, estos deberán esgrimir no tener vinculo de consanguinidad, ni laboral, con ninguno de los miembros de las cámaras que elegirá esta. Asimismo y como condición final y sine quanon, los integrantes de esta tercera cámara legislativa no deben estar afiliados a ningún partido político que forme parte del sistema político clásico o tradicional. Una vez conformado el registro, el proceso será conducido por la Asamblea legislativa clásica o conformada para ello (suma de diputados y senadores) y luego de la revisión de estos impedimentos, se procederá a un sorteo (el sistema será adoptado a criterio de cada Asamblea) para elegir a los Dipunadores que serán en total, la suma de diputados y senadores. En esta tercera cámara legislativa, las comisiones o ámbitos de trabajo, estarán compuestos por todos y cada una de las jurisdicciones en que se dividan políticamente los distritos, es decir que los Dipunadores de un determinado país legislarán en las comisiones en que se dividan en provincia, regiones o municipios. La función legislativa primordial, es decir como puerta de ingreso o inicio de las diferentes iniciativas parlamentarias, estará vinculada a la realización palmaria de la democracia en cuanto tal. Todos los proyectos que propongan, promuevan la instauración de una democracia más directa, más real, más vinculante entre representantes y representados, más inclusiva, más participativa y más transparente, se articulará mediante los Dipunadores. Como cámara de control, será la última que controle y determine la imposición del “ostracismo” político, suplantando al juicio político, para todos y cada uno de los integrantes del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial. El ostracismo, tal como funcionó en el Grecia Antigua, dispondrá además del alejamiento del funcionario a sus tareas, la invitación al destierro o el exilio forzado como penalidad manifiesta ante lo que se considere (un mal proceder político) traición a la patria. Algunas consideraciones menores antes del ejemplo ilustrativo y las posteriores fundamentaciones. Los Dipunadores, no podrán ser reelectos por ningún período, en su conformación global se propenderá a una equidad en cuanto a género y segmentos etarios y durarán en sus cargos más que un diputado y menos que un senador o igual tiempo que estos.