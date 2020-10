Juan Angel Torres Castro: «Moción de censura. El Ataque de Pablo Casado a Abascal provoca más simpatías hacia VOX en parte del electorado»»

La sorpresa saltó ayer en el hemiciclo del Congreso cuando Casado tomó la palabra anunciando que el PP votaría no a la moción de censura presentada por VOX a Pedro Sánchez. Nadie se sorprendía por el voto negativo a la censura, ya que no estaba claro si lo harían o se abstendrían.

La sorpresa y en cierto sentido el estupor surgió cuando a continuación comenzó un ataque personal contra Santiago Abascal que se desconcertó al oír descalificaciones que ni Podemos-PSOE ni sus aliados habían llegado a hacer.

Pablo Casado dijo a Abascal:

1.- Que es un engendro antiespañol que ellos patrocinaban.

2.- Que quieren una España oscura a garrotazos, iras y miedo.

3.- Que se conocen a los socios de Sánchez (independentistas, comunistas, filoetarras, etc.) pero que VOX es el socio de Sánchez en la sombra.

4.- Que la censura era contra el partido que le había dado trabajo durante 15 años.

5.- Que pretendía cortar las dos orejas a Pedro Sánchez y sería su monosabio.

6.- Que los diputados de VOX, tras la votación de la censura, sacarían en hombros a Pedro Sánchez.

7.- Que practica una política cainita que hace que los españoles se odien.

Esos y otros disparates soltó Casado a Abascal, tras la intervención de Espinosa de los Monteros con una gran carga emotiva, capaz de conmover al más duro. Por lo que la intervención de Casado, fría y llena de insultos, populismo y mentiras se encajaba aun peor. A la tribuna parecía que había subido Rufián, Iglesias, Sánchez… pero no se esperaba de Casado, líder del otro partido de derechas.

Los ataques los he considerado improcedentes en casi su totalidad como aclaro en este breve análisis.

1.- VOX no es un engendro antiespañol, al contrario cada manifestación que protagoniza sea andando, en moto o en coche, es raro ver a un manifestante, o conductor que no porte la bandera de España.

Y cuando en las conclusiones, Espinosa de los Monteros terminó, fue el único de todos los voceros, excepto, Abascal. que se despidió desde la tribuna con un “¡¡Viva España!!!” a los que respondió toda su bancada de VOX al unísono ¡¡¡VIVA!!!. Ve usted Sr. Casado, como VOX no es antiespañol.

2.- VOX no quiere garrotazos, iras ni miedos, esos garrotazos los han recibido ellos, esas iras las desarrollan los socios de Sánchez contra ellos, y esos miedos los sufren sus afiliados cuando dan un mitin o montan una caseta con sus utensilios, llaveros, banderas, etc. o van por la calle, por eso ya les han pegado en varias ocasiones, incluso a las mujeres. Y a un afiliado o simpatizante, por llevar tirantes con la bandera de España lo asesinaron cobardemente por la espalda. ¡Diga Sr. Casado!!! Conoce un solo acto de esa violencia, ira o miedo provocado por VOX?.

3.- De verdad, Sr. Casado, creé que VOX es el socio en la sombra, camuflado de Pedro Sánchez? De verdad lo cree? VOX ha llevado a socios de Sánchez a los tribunales para que los juzguen y condenen, eso no lo hace un socio?. Cómo puede meter al partido de Abascal en un saco con Bildu, ERC. Podemos, BNG, en Común, incluso el PSOE de Sánchez? Que ataque más absurdo.

4.- Cómo se atreve a intentar denigrar a Abascal diciéndole que su partido, el PP le dio trabajo 15 años. No sé si es verdad, pero si vd. lo dice lo es. Ahora bien. Voy a explicar en lo que discrepo con el Sr. Casado. En política, se entra para trabajar por los demás, no para uno mismo, no se debe entrar de ganapán, ahora parece que sí, y ¿el sueldo se lo pagaba el PP o era con nuestros impuestos cuando era diputado? Y se le votó en las urnas o no. Es una grosería decir públicamente que su partido lo colocó 15 años. En política se debe respetar la libertad de pensamiento. Con la madurez por los años las personas van cambiando en ideas, pero es que además, este hombre estaba amenazo de muerte, al igual que su padre, con el que iba por las mañanas a abrir la tienda. Lo ha dicho en la tribuna el mismo Abascal, Es una vileza que a quien se ha jugado la vida en Vascongadas por estar afiliado al PP, se le diga perdonándole la vida que le dieron trabajo.

5.- No diga que pretendía cortar las dos orejas a Pedro Sánchez y se ha quedado en su monosabio. No se debe ridiculizar a nadie pero de derecha a derecha, menos. Abascal ha puesto una moción de censura, es libre de ponerla, motivos hay muchos, como la gestión de la crisis de sanidad con 60.000 muertos, la económica con decenas de miles de empresas cerradas, por citar dos ejemplos, que hay más, como problemas de ERTES, etc. Su actitud no es para insultarlo y menos en democracia, aunque se la están cargando.

6.- Los diputados de VOX cómo iban a sacar a Sánchez a hombros. Que voluntad de ataque desmedido, incongruente e insensato.

7.- VOX no practica una política cainita que hacen que los españoles se odien. Son ellos los odiados. Ese partido político está en la búsqueda permanente de mejorar a España.

La intervención de Pablo Casado atacando gravemente a VOX, y en lo personal a Santiago Abascal ha sido un error de bulto, ambas formaciones se necesitan para gobernar, los tiempos han cambiado y, nos esperan tiempos de pactos y de coaliciones. Sobran los insultos entre formaciones políticas que tendrán que coaligarse sin más remedio para ganar elecciones y desalojar al gobierno de izquierdas. No sé quién habrá en esto aconsejado al Presidente del PP. Pero los frutos ya se empiezan a recoger. En Andalucía, VOX , ya está planteándose la aprobación de los presupuestos, pese que VOX en esa región pasa por ser de los más moderados de su formación, su Portavoz en el Parlamento Andaluz, Alejandro Valcárcel es hombre tranquilo y moderado. Esperemos que tengan la gallardía de hacer borrón y cuenta nueva. Se necesitan ahora y más adelante. Están condenados a entenderse por el bien de España, y no a enfrentarse. Casado debe medir más sus palabras siempre, y más en el parlamento, con televisión, prensa escrita y Diario de Sesiones donde lo dicho quedará registrado para siempre.

Como decía, borrón y cuenta nueva, gallardía y corazón para olvidad la humillación, olvidar, es necesario para lo que dicen ambos partidos. Y defender a España y, para no reincidir en los ataques estúpidos e innecesarios que hemos presenciado.