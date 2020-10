Francisco Iglesias Carreño: «De las regiones (1931 a 1978)»

Del Instituto de Estudios Zamoranos Florián D´Ocampo

Cuando se comenta, tanto a niveles coloquiales como en otros ámbitos, en referencia a las distintas y variadas publicaciones, tanto de profesionales como de eruditos, sobre la `territorialización hispánica´ (de las edades: antigua, media y moderna) y su posterior influencia, que es sentida y presente, en `los hechos regionales´ del Estado Español -.- de la España Nación -.-, desde el devenir originado tras la asignación que situaba tanto la propia expresión locucional del vocablo “región” como, y a través de su inserción en textos legales, dando un paso más en la andadura a su más que relevante protagonismo, dentro de la estricta consideración no solo de los aspectos legales sino también del derecho, tras su inmersión como “sujeto actor constituyente”, en la promulgación de la Constitución Española de la II República ( en la data del 9-12-1931), se efectuaba todo en una amplia panoplia teselar regional.

Tal situación regional constitucional iniciática, que está engarzada con el liberal texto del R.D. de 30-11-1833 {en la firma del granadino De Burgos y del Olmo (D. Francisco Javier) -.- en la minoría de edad de la Reina Isabel II, con la Regencia de su madre Dª María Cristina de Borbón-Dos Sicilias -.- }, a través del protagonismo regional vinculado -.- Con asignaciones especificadas de todas y cada una de las provincias a sus regiones matriz-.- con la Ley Orgánica, de la data del 14-6-1933, de Tribunal de Garantías Constitucionales (en la Gaceta de Madrid nº 181, de 30-6-1933), en que se constatan todas y cada una de las regiones españolas en su Artículo 11-2 y que, tras diversas situaciones, después de pasar la Guerra Civil Española (1936-1939) y el régimen/sistema/ dictadura (1936-1975), camina por la `transición política´ del Estado Español -.- de la España Nación-.- del Reino España (1975-1978), alcanzando su inclusión en el texto constitucional que -.- de forma libre, abierto modo y manera democrática -.- es votado mayoritariamente por los ciudadanos españoles a la data del 6-12-1978.

De la amplitud constituyente de las quince regiones españolas, que parece sí que se sostiene en: (1º) el texto de la CE´1931;(2º) la instrumental ley 1/1977 (de 4-1-1977;BOE nº 4, de 5-1-1977,páginas 170 y 171); (3º) el texto de la CE´1978, se observa un decaimiento (en el 26,7% del total) de las constatadas siguientes regiones españolas (con sus respectivas provincias): 1°) Reino Leonés (3); 2°) Reino Murciano (2); 3°) Castilla La Vieja (8); 4°) Castilla La Nueva (5), que siendo tales,¡ y tan constatables !, regiones españolas (en cuyo bloque teselar regional constituyente figuran), no están ahora categorizadas como Comunidades Autónomas, mientras que el amplio resto (del 73,3 % del total), otras once, del mismo grupo regional umbral, sí que lo están.

No se debe hace caer en el olvido, por ningún tipo de motivación, que las regiones españolas, todas y cada una de ellas, o sea las quince regiones españolas, si son existentes por motivación del propio texto constitucional, en lo que se podría asimilar, en términos lectores, a su obligatoriedad presencial constatable, mientras que el paso de tal situación de “ser solo región” hacia la categorización de “ser comunidad autónoma” es “una acción de voluntariedad” ( o sea del ejercicio del “principio de voluntariedad”).

Parece acontecer que, ¿así es sí así parece? (¿aunque no sea ni esté suficientemente contrastado?), en cada provincia ( de este mini-bloque cuatri-regional del 26,7 %) -.- y en todas ellas, así suena y/o se cuenta -.. se establece (¿?) y posiblemente da (¿estamos hablando de 18 atribuciones provincializadas diferentes?) unas informaciones y/o detalles propagados, que no explicación y/o datación fidedigna, de vaguedades y conjeturas, y hasta estructuralmente alambicadas, que parecen sonar cual mentideros, por extraño que resulte y se otee, donde no se atisba ni presume figurarse que su singularización provincial es coincidente con las demás (de las otras provincias), y que nos parece, a todas luces, que no dice, ni menos aclara, por ninguna parte, el seguido itinerario de tales y tan concretas regiones españolas constitucionales, trazado, en tanto y cuanto, desde la condición constituyente de las mismas.

Acontece supuestamente, indáguese la posible o dudable certidumbre del asunto, que parece suele transmitirse y/o escenificarse con la ignota figura de un pretendido individuo/personaje/concitador que imaginariamente es (se supone que era, en aquel entonces de un no tan lejano pasado) el hipotético enlace y/o mandatario en la presunta alta centralidad madrileña(¿?) y conectado en permanencia, que debe intuirse a futuro como verificable, en lo que va dubitativamente de lo real a lo imaginable -.- por los circunloquios cuasi vecinales -.-, con supuesto enganche con hilo directo a: ¡imagínense!, ¡nada más y nada menos!, que los altos estamentos (¿?) entre las atribuladas fechas del 19-11-1975 y 6-12-1978.

Esto, en el posible desarrollo activo del paso de lo imaginario y/o presunto hacia algún tipo y/o forma de tangibilidad, tendría que haber sucedido, en un suponer, en el circunspecto ámbito de: 1°) las tres provincias leonesas; 2°) las dos provincias murcianas; 3°) las ocho provincias castellanoviejas; 4°) las cinco provincias castellanonuevas, en lo que pudiera ser ambientado como una posible alteración/variación de su constituyente condición y/o situación regional.

Tendríamos en tal caso pues, el muestrario de los pretendidos 18 decididores/tutoriales/imperativos {en la suposición del 1(Madrid)+17 (resto de provincias)}, que supuestamente pululaban, desde todas las presunciones que se podrían establecer, de supuesta forma social y/o interaccionada (en el artilugio/hábitat de lo que sea imaginario y que llevaría a otras tantas y tan noveladas interrogaciones : ¿conocianse?, ¿formaban grupo estable?, ¿actuaban con lobby’s conectivos?,…), por lo que en aquellos tiempos se adscribía, en el imaginario colectivo, a la red/entramado/bloque decisorio, del tal vez formato pro-gubernamental (¿?), posiblemente arribando desde posicionamientos o estamentos en alguna o en muchas maneras supuestamente ramificados en el periodo político previo a la data del 19-11-1975.

El hablar de estas «cuatro regiones españolas», es atender unos espacios geográficos y unos hábitats sociales muy concretos y determinados, ya que suponen una más que considerable extensión territorial, además y mayores, con una parte alícuota muy alta del censo poblacional español de aquellos entonces. Así tenemos que, manejando datos de tales cuatro regiones españolas, podemos abundar en los cotejos referenciales sobre la situación.

Tenemos las referencias siguientes: 1°) Reino Leonés (con 39.363 km2/1.291.452 hab.); 2°) Reino Murciano (con 26.175 km2/1.171.439 hab.); 3°) Castilla La Vieja (con 55.732 km2/1.540.859 hab.); 4°) Castilla La Nueva (con 87.221 km2/4.840.081 hab.) -.- con datos poblacionales del trasiego en el periodo 1970-1975 -.-

Lo cual, y de forma grupal, nos sitúa ante: 1°) una extensión de 234.666 km2; 2°) una población de 8.844.842 habitantes.

O sea estamos hablando, en aquellos momentos del trasiego en el periodo 1975-1978, con magnitudes trascendentes e importantes, del: 1°) 47 % de la extensión territorial de España 2°) 29,1 % de la población española. Pero también hablamos del comportamiento político regional, de las citadas cuatro regiones españolasen situaciones como el Referéndum para la Reforma política que esgrime los siguientes datos del electorado a favor de la misma: 1º) Reino Leonés el 74´98 %; 2º) Reino Murciano el 79´22 %; 3º) Castilla La Nueva el 74´00 %; 4º) Castilla La Vieja el 76´50 %

Situaciones numéricas, social y políticamente hablando, a considerar, ¡y mucho!, desde la perspectiva regional tanto global de la España Nación como participada en las cuatro regiones españolas consideradas.