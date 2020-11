Recuerdo, en el Día de Todos los Santos, de los amigos muertos y por el bien de Santiago, Galicia, España, los pueblos de la Tierra

Con motivo del “Día de Todos los Santos”, uno (1) noviembre 2020, que, en la tradición católica, se honra a todos los difuntos y se acude a los cementerios para ello; fiesta religiosa cristiana, católica, que va seguida del “Día de Fieles Difuntos”, el dos (2) de noviembre; con motivo de estas celebraciones religiosas de gran tradición en toda España y que las familias acuden a los cementerios a honrar, recordar a sus muertos; con motivo de estos días quiero recordar a unas personas, amigos, compañeros, maestros, diversas personalidades, etc., que han fallecido, que conocí, desde que, en el curso universitario 1967-1968, vine a la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia-España), desde mi pueblo, Vegadeo (Asturias-España), a estudiar la carrera de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela de la Universidad de Santiago de Compostela y, posteriormente, a partir de la Universidad de Santiago, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, fui a ampliar estudios de Sociología a París (Francia). De estas personas, amigos, compañeros, maestros, etc., di cuenta de sus trabajos, obras, aportaciones, propuestas, etc.; participé con ellos en diversos actos, medios, los invité a dar conferencias en la Universidad de Santiago de Compostela, a participar en debates científicos, profesionales, empresariales, culturales, mediáticos, sociales, etc., en diversas publicaciones, medios, iniciativas de acción y dinamización sociales por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por el bien común y a escala local, regional, nacional, internacional, global…

En la actualidad, finales de octubre, principios de noviembre 2020, desde que, a finales del año 2019, se ha contagiado por todo el mundo, y desde China comunista, la pandemia del coronavirus, los agentes, grupos, medios, instancias, fuerzas, sectores políticos, económicos, profesionales, sociales, etc., deontológicos democráticos eficientes, de juego, competencia y cooperación limpios, honrados, por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por y para el bien, en España, en las naciones democráticas, en todo el mundo, deberían, DEBEN unirse, saber unirse, sumar, multiplicar sus fuerzas, iniciativas, buenas y justas acciones, medidas, saber trabajar, etc., para hacer frente, de la mejor manera, a este muy grave problema mundial que es la pandemia del coronavirus y al resto de los problemas sociales.

En Santiago de Compostela, la capital de Galicia, Ciudad Universal por el Camino de Santiago, el Buen Camino – O Bo Camiño, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y mas allá… – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá…; en Santiago de Compostela, a partir de Santiago de Compostela, tuve la gran suerte de conocer a las personas, los amigos, los compañeros, maestros que siguen a continuación. Con parte de los cuales llevé a cabo diversas iniciativas universitarias, profesionales, culturales, mediáticas, sociales, etc., y cada uno, desde su situación, posición, desde diversas tendencias, con diferentes actividades, iniciativas, trabajos, aportaciones, etc., contribuyeron, activamente, a la dinamización, al desarrollo de Santiago de Compostela, a su mejora y, también, la de Galicia, España, la Unión Europea, las naciones hermanas hispanas, ibéricas, de los “pueblos de la Tierra”, como dice, muy bien, nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978 y que, entre otras cosas, señala, “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz colaboración entre todos los pueblos de la Tierra”, etc.

A estas personas, amigos, compañeros, maestros fallecidos, quiero recordar, en el “Día de Todos los Santos” y en el “Día de los Fieles Difuntos”, el 1 y 2 de noviembre de 2020; quiero recordar, honrar, tener muy presentes, que sepan que siguen y, siempre, seguirán presentes entre nosotros, al igual que sus buenas obras, acciones, iniciativas, trabajos, aportaciones, etc. por el bien de Santiago, Galicia, España, la Unión Europea, las naciones hermanas hispanas, ibéricas, los pueblos de la Tierra, por los gallegos, españoles, ciudadanos de bien, por el bien, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, responsable, respetuoso, riguroso, competente, humilde, critico positivo fundado (que, siempre y necesariamente, sabe, debe saber aprender de los errores, fallos, fracasos propios, ajenos, etc.), eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, educativa, científica, técnica, profesional, cultural, artística, medioambiental, ética, espiritualmente…

Estos son las personas, los amigos, compañeros, diversas personalidades, maestros fallecidos, a los que tuve la gran suerte de conocer en Santiago de Compostela, a partir de Santiago de Compostela, y a los que quiero honrar y recordar con motivo de la celebración del “Día de Todos los Santos» y «Día de los Fieles Difuntos” (uno y dos de noviembre 2020): Carlos Alonso del Real (catedrático Universidad, prehistoria, historia antigua, etc.); Cesar Alonso de los Ríos (periodista y escritor); Jose Luis Alvite (periodista y escritor); Raymond Aron (sociólogo, politólogo francés; no me quiero olvidar de un gran sociólogo francés con el que estudié en París-Francia, con Jean Claude Passeron, excelente profesor, muy riguroso, brillante, interdisciplinario, de múltiples registros, que cumplirá 90 años el 20 de noviembre 2020, que, como Pierre Bourdieu, fue profesor asistente-ayudante del muy grande, el liberal Raymond Aron, que escribió libros de repercusión mundial con Pierre Bourdieu, etc.); Manuel Balseiro Rañal (economista y profesor universitario); Roland Barthes (filósofo francés); Diego Bernal (periodista y escritor); Armando Blanco “Casa de las Tortillas de Cacheiras” (Teo-Galicia/España); Pierre Bourdieu (sociólogo francés); José María Busta Rodríguez (profesor universitario de matemáticas que puso en marcha el Centro de Calculo de la Universidad de Santiago de Compostela); Alfonso Cabanas Barca (tapicero; excelente escudero del Príncipe Galín); Chichi Campos (artista, diseñador, encargado de la “Galería Sargadelos” de Santiago de Compostela y que convirtió en un gran referente cultural, artístico, etc.); Daniel Capella (periodista); Juan José Carrera Ares (catedrático Universidad, historiador); Alfonso Castiñeiras (miembro histórico de la “Sociedad Deportiva/SD Compostela”, club de fútbol de Santiago de Compostela; al que conocí en el histórico, fundamental Café Ideal Bar Azul de Santiago de Compostela y donde se vendían las entradas para los partidos de la “SD Compostela”); Maximino Castiñeiras “O Poeta da Mahía”; Juan José Cebrián Franco (canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela); Toribio Chema Lobede “Yuma” (artista de juegos malabares procedente de la “Ciudad de los Muchachos”, Benposta-Orense/Galicia); Fernando Claudín (político español que promovió, dentro y fuera de España, la muy importante política española de Reconciliación Nacional, reconocida en todo el mundo y que fue fundamental para la ejemplar Transición Política Española a la Democracia); Santiago Davila Agulla (periodista radiofónico); José Luís Coll (humorista, actor y escritor); Michel Debeauvais (socio-economista francés); Juan Ramón Díaz García (periodista, director de La Voz de Galicia); Isaac Díaz Pardo (pintor, ceramista, diseñador, editor y empresario); José María Diez-Alegría (jesuita, teólogo, filosofo, abogado y profesor); Ignacio Ellacuría (jesuita, teólogo, filósofo, profesor y escritor, rector de la Universidad CentroAmericana/UCA de San Salvador); Isabel Escudero Ríos (profesora titular Universidad, psicóloga, poeta, critica de cine); Fabián Estapé (catedrático Universidad, economía); Gerardo Fernández Albor (médico, empresario, Presidente de la Xunta de Galicia-Gobierno autonómico de Galicia); Francisco Fernández Buey (catedrático Universidad, filosofía política); Eugenio Fernández Granell (pintor, escultor, escritor, antropólogo, profesor; conferenciante genial: dio una de las mejores conferencias, de las mejor valoradas y que organizaba en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela; de las conferencias mejor valoradas, en los 40 años que estuve de profesor de Sociología, entre mas de 250 conferenciantes de Galicia, España y otras naciones, expertos, investigadores, empresarios, profesionales, artistas, responsables públicos, privados, eclesiales, etc., que organicé mientras que fui profesor de «Sociología» de dicho centro y de «Sociologia económica» de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas/ADE de Lugo-Galicia, el curso universitario 2012-2013. Lo estudiantes de las asignaturas de Sociología que impartía, a la semana siguiente de la conferencia-coloquio, que eran abiertas al público, debían hacer una valoración crítica de la conferencia en base a varias preguntas); Maria del Carmen Ferreira Campos “Maika” (peluquera, empresaria); Lola Flores y Antonio González “El Pescadilla” (cantantes); Manuel Fraga Iribarne (catedrático Universidad, derecho político y teoría del Estado; Presidente de la Xunta de Galicia; Ministro del Gobierno de España); José María de Frutos Isabel (profesor titular universitario de derecho administrativo); Fausto Galdo (médico y gastrónomo); José García “Peixeiro de Cirela” (empresario, promotor social); Luís García Berlanga (director de cine); Agustin Garcia Calvo (catedrático Universidad, filología latina, filósofo, poeta, escritor, traductor de los clásicos, gran conferenciante y animador de tertulias, etc.); Concha García Campoy (periodista); Constantino García González (catedrático Universidad, filología románica; esta asturiano de Oviedo fue uno de los fundadores, a partir de la Universidad de Santiago de Compostela donde era catedrático, del «Instituto da Lingua Galega”, en 1971); Miguel Ángel García Juez (periodista); Fernando García Tola (periodista); Paul de Gaudemar (sociólogo francés); Salvador Giner (sociólogo y abogado; catedrático de sociología, Universidad); Alejandro Gómez-Ulla (farmacéutico y profesor universitario titular); Clemente González Peón (abogado, juez); Jean Guitton (filósofo católico francés); José Luís Gutierrez (periodista); Jesús Hermida (periodista); Antonio Herrero (periodista); Jesús Ibáñez (sociólogo, catedrático universitario); Juan Iglesias Otero “El Patata-O Pataca-Bar Negreira” (Santiago de Compostela); Enrique Jiménez Gómez (profesor titular universitario de Medicina, musicólogo, gran promotor del “Curso Universitario Internacional de Música en Compostela”); Ana Kiro (cantante); Juan Carlos Lema Balsas “Zapatones” (promotor popular del “Camino de Santiago”); Carlos Lerena (sociólogo, catedrático universitario); Carlos Lessa (economista brasileiro); José Luís López Aranguren (filósofo, catedrático universitario); José López Calo “Padre Calo” (musicólogo); José Luis Mari Solera “Licho” (médico, doctor, catedrático segunda enseñanza, poeta, músico, artista. Licho y el que suscribe, Miguel Cancio, creamos el programa semanal televisivo de “Correo TV-Grupo El Correo Gallego” de Santiago de Compostela, “Trobeiros de Compostela”, que, con gran éxito y repercusión social, estuvo diez años en antena y donde, entre otras cosas, defendíamos y promocionábamos España, la gran nación española, su gran Camino de Santiago, etc., y frente a las viejas y nuevas Leyendas Negras, lo Políticamente Correcto, viejos y nuevos extremismos identitarios, etc. Licho, entre otras muchas cosas y poco antes de su muerte, el 18 de febrero de 2014, creó su maravillosa y muy original “Obra Múltiple Jaruleiro” que consta de un auto sacramental, una joya “Jaruleiro Peregrino Camino de Santiago” y un pergamino. Junto al muy grande, genial Licho y otros amigos, ayer y hoy, venimos poniendo en marcha diversas iniciativas en Galicia, España y otras naciones para tratar de luchar por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por el bien y, si cuadra/se cadra, siempre que se pueda, con poesía, música, alegría e ironía, buenas y positivas; con buen arte, humor, cante, baile…); Juan Manuel Mari Solera “El Príncipe Galín” (radiotelegrafista, cantante, empresario); Manuel Martin Ferrand (periodista); Queca Merino (periodista radiofónica); Nati Mistral (cantante y actriz); Manuel Molinos Vidal (economista); Juan José Moralejo Álvarez (catedrático Universidad, lengua y literatura griega); José Manuel Muñiz Tubio (músico, compositor, profesor de música, gran director de la Orquesta Compostela, promotor musical); Juan Muñoz García (catedrático Universidad, economía; creador, junto al economista, profesor universitario Alfonso Carbajo Isla, Técnico Comercial de Estado, Luis Suarez-Llanos Gómez, catedrático de derecho mercantil, la gran italiana Bárbara Ciarlini, el que suscribe y otros, de la “Escuela Sanrroqueña de Socioeconomía Vital”. La cual, en Santiago de Compostela, invitó a destacados expertos, profesionales, artistas, etc. de Galicia, España y otras naciones); Concha, Isaura, Lola y Maruja Neyra del restaurante “El Asesino” (Santiago de Compostela); Uxio Novoneyra “O Gran Poeta do Caurel”; Mario Onaindía (doctor en filología inglesa y filología hispánica, escritor, político vasco español); Carlos Oroza “Gran Aedo-Rapsoda, Poeta de Viveiro-Vivero” (Lugo-Galicia); Carlos Otero Diaz (catedrático Universidad, hacienda pública, el primer Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela; Conselleiro-Consejero de la Xunta de Galicia); Ignacio de Otto Pardo (catedrático Universidad, derecho constitucional); José Ouro Álvarez (gran artesano gallego, artista de la madera, discípulo de Asorey y Acuña); Antonio José Parafita Fraga (profesor de religión, escritor y colaborador en los medios de comunicación); Bernardo Pena Trapero (catedrático Universidad, estadística-econometría; Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela); Nonito Pereira Revuelta (pinchadiscos, periodista, empresario, promotor musical); Gustavo Pernas Cora (dramaturgo gallego, actor y director de teatro); Joaquín Prat (presentador de radio y televisión); Suso Quíntela (creador del Bar-Hostal Suso de Santiago de Compostela en la Ciudad Monumental); José Luis Rio Barro (catedrático Universidad, derecho mercantil); Luis Rivas Villanueva (economista); Adolfo Rivero Caro (analista, traductor, gran divulgador, gran disidente cubano, luchador incasable en la denuncia de Cuba comunista, de su grave, continua violación de los derechos humanos, democráticos y defensor de la democracia con seguridad y garantías, de ciudadanos dignos, libres e iguales, para/en Cuba, las naciones de América del Centro, el Caribe y el Sur, los pueblos de la Tierra. Debemos recordar y apoyar, muy activamente, a los que, ayer y hoy, viene luchando por los derechos y deberes humanos y democráticos, por la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas en todas las naciones, regiones, pueblos del mundo y frente a los diversos, viejos y nuevos extremismos identitarios y de todo tipo, totalitarismos, dictaduras, regímenes autoritarios, corruptores-corruptos, fanatismos, fundamentalismos, radicalismos, nacionalismos, tribalismos, indigenismos, multiculturalismos de lo Políticamente Correcto, populismos, demagogias, oportunismos, todo vale para ganar-no perder-sacar tajada material, inmaterial, sexual, etc., incluido lo peor de lo peor, corrupciones, juegos sucios, contaminaciones, lavados de cerebros, manipulaciones, racismos supremacistas, superioristas, endiosados, divinistas, narcisistas individuales y de grupo, egocentristas, grupocentristas, ególatras, grupólatras, etc.); Michael Robinson (exjugador de fútbol y periodista deportivo. En este sentido, quiero recordar, también, a los grandes periodistas deportivos, Matias Prats Cañete, Enrique Mariñas Romero, Pedro Escartín, Miguel Ors…); Ángeles Rodríguez (telefonista del Ayuntamiento de Santiago de Compostela); Dositeo Rodríguez Rodríguez (abogado, profesor mercantil e interventor de la Administración del Estado; gerente de la Universidad de Santiago de Compostela; Conselleiro de la Xunta de Galicia); Santiago Roldán (catedrático Universidad economía; Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo); Prudencio Romo (músico, compositor, guitarra, bajo y violín, director musical del mítico conjunto musical gallego “Los Tamara”, con su gran cantante, Pucho Boedo, el Sinatra español. De este gran, inmenso grupo musical, he conocido a Prudencio Romo, Enrique Paisal, acordeón, piano-órgano y a Antonio Vázquez “Tocho” saxofón, clarinete); Joaquín Ruiz-Giménez (catedrático Universidad, filosofía del derecho y derecho natural; Ministro del Gobierno de España); Encarna Sánchez (periodista radiofónica. En este sentido, quiero recordar, también, en la radio a las siguientes figuras: Bobby Deglané; Pepe Iglesias “El Zorro”; José Luis Pecker; Alberto Oliveras…); Ignacio Salas (periodista); Adolfo Sarmiento (Bruja Lorquiana del Padre Sarmiento y que actuaba, con gran arte, a la entrada de la monumental Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela); Antonio de Senillosa (abogado, profesor universitario); Luis Suárez-Llanos Gómez (catedrático Universidad, derecho mercantil; el mejor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y del mejor nivel mundial); José María David Suárez Núñez (catedrático Universidad, medicina; Rector de la Universidad de Santiago de Compostela); José Miguel Tomé (pintor); Eduardo Úrculo (pintor, escultor); José Miguel Ullán (periodista, poeta, escritor, promotor artístico. Una de sus ultimas y muy buenas obras se la dedicó a la gran filosofa española Maria Zambrano. En este sentido, también, quiero distinguir a grandes autores españoles como Julio Camba, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, José Maria Pemán, Miguel de Unamuno…); Xoan Viaño Martinez (músico); Francisco Umbral (escritor y periodista); Antonio Valle Sánchez (catedrático Universidad, matemáticas); Alfonso Varela Durán (médico, fundador de la “Asociación Fillos e Amigos Da Estrada”-Pontevedra/Galicia); Manuel Vázquez Montalbán (periodista, escritor); Josep Vicent Marqués (sociólogo, catedrático Universidad); Pepe Vidal Angueira (camarero del Café Ideal Bar Azul, espacio social, convivencial, referencial y fundamental de Santiago de Compostela, en pleno corazón de la Ciudad Vieja-Monumental; Café Ideal Bar Azul de los grandes amigos Moncho y Carmiña; mi segunda casa y que, una vez que se cerró esta gran institución compostelana, he sustituido, en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, Principio y Fin del Camino de Santiago, por el Hostal de los Reyes Católicos, de mas de 500 años de historia y que llevó muy bien, durante 11 años, su gran director, el gran profesional internacional de la hostelería, Julio Castro Marcote y que ha sido nombrado director del nuevo Parador Nacional de la Costa de la Muerte-Muxía/La Coruña-Galicia, para lanzarlo al mundo como es debido y esta siendo un gran éxito); José Vilas Nogueira (catedrático Universidad, ciencia política; Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela).

Estas personas, estos queridos amigos, compañeros, maestros, personalidades, etc., que nos siguen iluminando, motivando desde el cielo, desde el más allá, que se han ido “ad patres”, junto a sus antepasados, siempre seguirán presentes entre nosotros, al igual que sus buenas obras, iniciativas, trabajos, aportaciones, etc., y para luchar, siempre, con las mejores acciones, fuerzas, referencias, propuestas, soluciones, etc., por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por el bien…

Licho Licheiro, Lyeandrín Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Mercedes Mercedeira Condesa de Regnum Legionense y la musa Noga Nogorova Duquesa de Vegapolov, Ribapolov, Castropolov, Tapiapolov, Ovipolov y Santipolov: “Ninguna grandeza de esta mundo vale tanto como una buena familia, el buen amor, la buena amistad, el buen trabajo y la lucha por el bien, sabiendo, siempre, aprender, honrada y humildemente, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; 01-11-20, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago, Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá… – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…