Javier Cabrerizo Daniel: «Chiste»

Lo de este país no tiene precio. Siento que vivo en una novela mala. Peor que mala: pésima, horrible, repugnante y vomitiva.

Somos el país de los ofendiditos. Resulta que el Doctor Muerte, que ni es doctor ni nada, pide perdón por un comentario que a mi modo de ver no es machista.

La semana pasada escribió un artículo en ABC Salvador Sostres en el que muy sutilmente daba a entender que había estado en la cama con una jovencita. Yo me reí, otros con lo de siempre: pedófilo, machista, etc. “¡Sois unos machistas!” les dije – ¿Nosotros? – Si, vosotros. ¿Qué diríais si Madona dijera en la Vogue que le gusta tener sexo con jovencitos? Nada, no dirías nada. Lo que esta bien para la mujer también debe de estarlo para el hombre ¿No es eso la igualdad?

Recuerdo tener la piel de gallina durante la tarde que me duró “La Gran Manipulación” de Jano García. Este libro narra a la perfección la cantidad ingente de información que se nos ocultó hasta el 8 de marzo.

La conclusión es evidente aún sin leerlo: Fernando Simón debería de estar en prisión preventiva, sin fianza y a la espera de juicio.

Este señor nos dijo que no hacía falta llevar mascarillas porque no tenían suficientes. Este señor nos dijo que no habría ningún caso en España mientras Italia estaba confinada ya. Este señor nos habló de un comité de expertos que no existía (…)

A este señor, que después de haber incumplido claramente sus funciones creando muerte y miseria con cada decisión, le exigen una disculpa los sindicatos de enfermeros. Pensaran ustedes que por la mochila de horres que carga. ¡Qué va! Los sindicatos no han pedido su dimisión hasta ahora. Ha pedido perdón sola y exclusivamente por un chiste.

Este país es de chiste, pero cada vez somos más los que nos cuesta encontrar la gracia.