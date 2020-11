Javier Cabrerizo Daniel: «Occidente está fracasando»

La semana pasada se descubrió que hay agua en la luna. Las portadas de los periódicos se volcaron en este hecho: “Impresionante hallazgo” “Gran descubrimiento científico” Ya no hablemos de los editoriales.

A mi me entró una risa tonta. No se si me entienden, esa risa absurda que dura lo que se convierte en un gesto serio, es decir esa risa que nos entra cuando vemos algo surrealista y de repente, nos entra un escalofrío, y con el decepción y miedo.

Occidente tiene la capacidad de hacer hallazgos a casi 400.000 millones de kilómetros de distancia e incapaz de evitar que el dueño del bar de mi barrio ayer estuviera llorando porque mañana le obligan a cerrar y no sabe por cuanto tiempo.

“El bienestar crea miseria moral” dijo Eduardo Mendoza en una entrevista.

Eso es lo que nos pasa a las sociedades occidentales, llenas de bienestar, pero cada vez más corta de moralidad.

Ustedes dedican cada año una media 177 días para pagar impuestos. El resto (lo que les queda) es suyo.

Oigo por la calle constantemente “Es que esto es una pandemia mundial” “La culpa es de la gente irresponsable “¡Son los jóvenes con el botellón!” (…)

Miren, aunque no se hable de ello, hay países asiáticos como Taiwán, Corea del Sur (…) que no cuentan ni con un 3% de la mastodóntica infraestructura pública de Occidente y han sabido como actuar, incluso sin llegar al confinamiento absurdo y medieval al que nos vimos y nos veremos sometidos.

Les escribo esto con un ordenador ideal, sentado en una habitación bonita, con los armarios llenos de ropa preciosa, etc. Ustedes lo leerán desde un móvil estupendo y en una casa fantástica. Todo lo que tenemos es gracias al trabajo de nuestros padres y en otros casos al de uno propio, pero también de nuestros antepasados que tuvieron el valor de luchar por el ideal de una sociedad rica y próspera. Nosotros tenemos que reflexionar para que todo esto siga siendo así, como nos ha venido dado.

Occidente está fracasando.