Pablo D. Escolar: «El gobierno y la educación»

Sin duda un inútil como el que nos gobierna, no desea que haya ciudadanos que le superen en instrucción. Eso explica los disparates que se están produciendo en materia educativa en las últimas semanas o meses en todo lo relacionado con la educación. Pero creedme, no es iniciativa de su ministra; la pobre no tiene suficiente capacidad intelectual para ello, más bien es el fruto de un programa de degradación social del pueblo, para una más eficaz manipulación ideológica. Saben bien y por eso quieren evitarlo, que “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” (Nelson Mandela).

Comenzaron robándonos a nuestros propios hijos: “los hijos no pertenecen a sus padres”, Celaá dixit. Esa temeridad puede ser entendida en la extinta Unión Soviética, pero, hasta hace muy poco, España era un País democrático. Se está intentando eliminar los centros de educación especial, no sé con qué finalidad, salvo la de hacer daño a ese colectivo tan delicado y promover o sentar las bases para que “los eliminen”. Se carga de impuestos a la educación libre o concertada, se dificulta su desarrollo, y se prohíbe por ley la elección del centro educativo que los padres deseen para sus hijos, con el fin de dar mayor auge a la educación pública o estatal, en la que pueden ser manipulados con mayor facilidad las mentes vírgenes de nuestros niños. Se castiga, privándoles de la subvención a la enseñanza, a los centros con educación diferenciada (será que los padres no pagan impuestos). Se ataca la moral y buenas costumbres de las futuras generaciones al suprimir la asignatura de Religión. Pero lo último y que ya “colma el vaso”, es la prohibición de enseñar y hablar español en centros educativos españoles; el Parlamento Europeo dice que investigará la discriminación lingüística de los niños en Cataluña; pero el gobierno español prohíbe por ley que estudien nuestro idioma. De tal forma que si tú quieres que tu hijo sepa español, tendrás que llevarlo a un país extranjero. Esta es la ley de educación que se llama ley Celaá, pero que en realidad es la ley Sancheez e Iglesiaas.

El interés del gobierno no está en lograr una buena formación ni educación de los alumnos. Para nada tienen que estar instruidos los borregos, basta con que les voten a ellos y cuanto menos sepan, mejor les votarán.